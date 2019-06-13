Şeytanın avukatı filminin en çarpıcı sahnesi:

"Şüphe yok ki kibir, en sevdiğim günahtır!"

Çiğnediği sakızı gizlemeye çalışan ve elini zoraki uzatan bir danışman!

"Senin için neler hazırladık bilsen! Yazık olacak sana!" bakışları atan bir diğer danışman.

Özgüvenden, kibirden başları dönmekte! Karşılarında, onlara göre "yandaş!" medyanın temsilcisi... Güya sıkıştırıp puan toplayacaklar. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise sevgi kelebeği modunu terkederek, tırnaklarını çıkarmış, daha önce denediği metodu bir kez daha uygulama telaşında!

Ve bir başka an!

Tesadüf bu ya açık kalan cep telefonu. CHP'nin adayı ve ekibi bir mekanda programı konuşuyorlar. "Bunlar da (ki biz oluyoruz) prim yapacağım derken, mezara gömülmeye ne kadar hevesli!" diyor. Allah büyük! Mezardaki (!) bizler, o talihsiz diyaloga anbean tanık oluyoruz!

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