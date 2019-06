Şeytanın avukatı filminin en çarpıcı sahnesi:

"Şüphe yok ki kibir, en sevdiğim günahtır!"

Çiğnediği sakızı gizlemeye çalışan ve elini zoraki uzatan bir danışman!

"Senin için neler hazırladık bilsen! Yazık olacak sana!" bakışları atan bir diğer danışman.

Özgüvenden, kibirden başları dönmekte! Karşılarında, onlara göre "yandaş!" medyanın temsilcisi... Güya sıkıştırıp puan toplayacaklar. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise sevgi kelebeği modunu terkederek, tırnaklarını çıkarmış, daha önce denediği metodu bir kez daha uygulama telaşında!

Ve bir başka an!

Tesadüf bu ya açık kalan cep telefonu. CHP'nin adayı ve ekibi bir mekanda programı konuşuyorlar. "Bunlar da (ki biz oluyoruz) prim yapacağım derken, mezara gömülmeye ne kadar hevesli!" diyor. Allah büyük! Mezardaki (!) bizler, o talihsiz diyaloga anbean tanık oluyoruz!

***

***

Bir süredir kalıplaşmış, haklılık payı da olanvurgusuna bile takılmadan anlatalım...Onun adına hareket eden, organize trolleri var. Daha siz yayına çıkmadan, itibar suikastına malzeme üretiyorlar. Benim sosyal medya hesaplarım olmadığından arşivlerden bula bula Cumhurbaşkanı veya Başbakan ile katıldığım seyahatlerdeki fotoğrafları kurgulayıp üstüne kin ve nefret kusuyorlar.Sıfatları öğrenci, iş arayan gençler ve öğretmen! Ama insanlıklarını unutan zavallılar!CHP'nin adayına soru sormak neredeyse imkansız. Toleransı zayıf. Eline tutuşturulan notları ezberleyip sadece atak yapmayı düşünüyor. Beden dili ve hitabet dersi aldığını, oynadığını gizleyemiyor. Ama göz göze geldiğinizde yapaylığı dışa vuruyor. Sade bir soruya dahi tahammül göstermek yerine devamlı art niyetini ifşa ediyor.İnkar, gerçekleri çarpıtma tekniklerini iyi kullanıyor. Rakip gördüğü her kim ise imha edilecek hedef güdüsü ile motive oluyor. FETÖ 'nün psikolojik harp yöntemlerinden ya yararlanıyor ya da lojistik destek alıyor. Belki de daha önemlisi, Ankara'daki kimi devlet dinamiklerinden de şu veya bu ölçüde himaye gördüğü izlenimi veriyor! AK Parti 'de eleştirilen herhangi bir hususun, sanıldığı gibi samimi reçetesini taşımıyor. Aksine, amaca ulaşmak için her aracı mubah görecek kadar gözünü kararttığı hissini uyandırıyor.Önceki gece NTV'de, CHP'nin adayıile yayında idik. Taktik manevralarına, aklınca rövanş alma çabasına tanıklık ettik. Onun çektiği mindere gelmemeye özen gösterdik. Onu siyasetçi olarak görüp gazeteci çizgimizi ve edebimizi korumayı başardık. Sözde mağdur İmamoğlu, iktidarla hesabını benim üzerimden kesmeye çalışırken, zor olsa da yanıldığını fark etti. Bu kurgunun mimarına çağrım... Alnım açık, başım dik! Sabah gazetesinde çeyrek asırdır çalışıyorum. Maaşımla ve Allah'a şükür helal kazancımla geçiniyorum. Kazandığımı hak etmek için zaman mefhumu gözetmiyorum. Ankara'da, Dikmen'de bir apartman dairesinde oturuyor, çocuklarımın okul taksidini ödüyor, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Başımı yastığa rahat koyuyorum. Çocuklarımın yüzüne bakamayacak hiçbir iş ve işlemde bulunmadım. Zaten bu yönde bir talebe de muhatap olmadım.Yayına çıkıp çıkmama hususunu danıştım. Kararı bana bıraktı, tek bir iması ve telkini olmadı. Yayın boyunca cep telefonuma bakmamın sebebi ise bu yazıyı yazmama neden olan hakaret dolu sosyal medya operasyonları idi. Ki bunu da o sırada ifade ettim. Görüşlerimi beğenmeyebilirsiniz. Allah'a şükür veremeyecek hesabım yok. Bunun dışındaki her söz, iddia ve yakıştırma ile yüzleşmeye hazırım. Tabii edepsiz tweet atmanın dışında bunu yapacak medeni insanlar kaldı ise!