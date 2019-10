Komutanlar sahada, politikacılar masada, liderler her ikisinde kazanır...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bu paylaşımı, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden iki hafta geçtiği sırada, iki süper güç ABD ve Rusya ile varılan mutabakatı özetleyen cümle olarak düşünülmeli.

Suriye iç savaşının başladığı andan bugüne sahada çok şey değişti. Kuşkusuz ileride bu hususta epeyce şey yazılıp çizilecek. Ancak, reel politiğin dayatmaları karşısında Ankara'nın, milli çıkarları önceleyen duruşu ile esnek ve güncel çözümler üretebilme kabiliyetine mutlaka ayrı bir paragraf açılacak.

***

Günümüzün kaotik küresel siyasi ve ekonomik ortamı, liderlerden lidere, güven bazlı iletişimin önemini bir hayli artırıyor. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki doğrusal temasın, Moskova'daki sivil-askeri bürokrasinin aşılmasında hayati rol oynadığını kayda geçirelim. Ve merak edilen soruya cevap vermeye çalışalım...Uzadı, çünkü haritalaraçıldı, tek bir kelimeninanlamı ve sahadakikarşılığı tartıldı. Düzenlenen her metin defalarca liderlere sunuldu. Manzarayı şöyle bir gözünüzde canlandırmayı deneyin mesela. Uzun bir masa. Dışişleri Bakanıve Rusmevkidaşımutabakat metnini çalışıyor. Hemen arkalarında iki ülkenin savunma bakanları, başkanlık temsilcileri, diplomatları duruyor. Uzlaşılan hususlar Türkçe, Rusça, İngilizce metne dönüştürülürken her an bir isim, hassas bir noktaya dikkati çekiyor. Sonra müzakereler yeniden başlıyor.Yine ilgi çeken bir başka konu,Türk tarafı ustaca bir strateji ile Fırat'ın batısını, Afrin- Cerablus-El Bab hattını, Tel Abyad- Resulayn arasını ve nihayet Kamışlı'dan Irak sınırına kadar uzanan alanı ayrı ayrı ele alıp, güvenlik noktalarını dantel gibi dokuyor. Ruslar, Münbiç ve Tel Rıfat bahsinin açılmasına pek razı olmuyor. Ama günün sonunda bu iki kritik merkezden YPG'li teröristlerin tasfiyesini kabul ediyor. Teröristten arındırma işleminin Rus askeri polisi ve rejim güçleri ile birlikte yapılacak olması, meselenin kırılgan yanı gibi sunulsa da Putin'in,mesajı gönderebileceklerinisöyleyecekolması bile çokşey anlatıyor.Türkiye ekonomisinin, açık tehdit ve finansal saldırılar sırasında gösterdiği direnci Putin, özel görüşmede gündeme getiriyor ve Trump'ın tweetlerine karşı sağlam durulduğunu söyleme gereği hissediyor. Bu vurgu da Bakan Albayrak'ın hakkını teslim etmeyi gerektiriyor.oldukça baş edilemeyeceksorun yoktur!