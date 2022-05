Tek çözüm iki devlet

15 yıl sonra İsrail’e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin konusunda iki devletli çözümün kalıcı barış için tek yol olduğuna inandıklarını belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 15 yıl aradan sonra İsrail'e ilk resmi ziyaret gerçekleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın açıklaması yapan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüşmesinde bölgesel konularla ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmalarda bulunmak, anlaşmazlıklarımızı daha yapıcı bir şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Gerçekten de geçen ramazan ayında devlet başkanları seviyesinde tesis etmiş olduğumuz diyalog, sükûnetin korunmasına ilişkin çabalara da katkıda bulunmuştur" değerlendirmesini yaptı. İlişkilere yeniden enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaların toplantılarını yeniden oluşturmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatmaya hemfikir olduklarını anlatan Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Bizler de ulusal havayolunuz ve İsrail'den diğer şirketlerin farklı destinasyonlara, Türkiye içerisindeki farklı şehirlerle İsrail arasında uçuşların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız."









KALICI BARIŞ VURGUSU

İsrailli mevkidaşı Lapid ile Filistinİsrail meselesini de görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, "Biz şuna inanıyoruz, Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Ve bizim gerçekten görmek istediğimiz şey zaten bu, kalıcı bir barışın Ortadoğu'da sağlanması" dedi.



İHRACATTA REKOR

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacminin 8 milyar doları aştığını belirten Çavuşoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin ümit vaat edici olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "İhracatımızda da bir rekor var, nisan sonu itibarıyla Türkiye'den İsrail'e yapılan 1.8 milyar dolarlık bir ihracat var. Dolayısıyla bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artırmaya kararlıyız. Bunlar her iki tarafa da fayda sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.









'MESCİD-İ AKSA HASSASİYETİMİZİ İLETTİK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığı ile ilgili hassasiyetlerini İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ile paylaştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Aramızdaki bağların normalleşmesinin bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasında olumlu bir etkiye sahip olacağına da inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye olarak bizler yapıcı bir rol oynadık. Şimdi de Türkiye diyaloğa yönelik çabalara katkıda bulunmaya, sorumluluk almaya hazırdır."



ORTAK KOMİSYON DEVREDE

Çavuşoğlu 15 yıl sonra ilk ziyareti sonrası sadece diplomatik ve güvenlikte değil, ekonomik ilişkilerde de gelişme beklediklerine değinerek, "Sayın Bakan'la görüşmemizin ardından, karşılıklı ortak ekonomik komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık" dedi. İsrailli Bakan Lapid de, "Türkiye'nin 1949'da İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke olduğunu hatırlıyoruz. Ve her zaman diyaloğa ve işbirliğine nasıl geri döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip milletler her zaman bir faslı kapatıp yeni bir faslı açmayı bilirler. Bugün burada yaptığımız da bu" şeklinde konuştu.