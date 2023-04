Vakur bir toplantı idi. Asrın felaketinin acısı ve hassasiyeti AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın her anına, özen ve titizlik olarak yansıdı.

"Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi" ile "Yarın Değil Hemen Şimdi" dokümanları kamuoyuna sunuldu. "Birlikte Yaptık- Birlikte Yapacağız" teması ile "Türkiye Yüzyılı İçin Milletimize Ahdimizdir" başlığı altında, "Bu ülkenin dününü beraber inşa etmiştik, yarınını da birlikte inşa edeceğiz" mesajı verildi, "Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız" denildi. Cumhur İttifakı ise "mefkûreler ittifakı" olarak tanımlandı… Kuşkusuz, birbirinden ilginç tespitler ve hedefler de paylaşıldı.

Ben, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şu cümlesini özellikle ön plana çıkarmayı tercih ettim:

"Bu coğrafyada huzurla yaşamanın, devlet kurmanın, gelecek inşa etmenin bedeli, güçlü olmak ve güçlü kalmaktır!"

Ve sonra, Türkiye'nin sıcak gündemine dair şu hususların altını çizdim:

Enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız.

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaş ve aylıklarını daima enflasyonun üzerinde artırarak, refah düzeylerini yükselteceğiz.

Önümüzdeki dönemde önceliğimiz elbette, 6 Şubat depremlerinin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak olacaktır. Ayrıca…

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerden yere vuranlar, bugün aynı sistemi, ruhuna uygun olmayan at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesaplarını yapıyor!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair reformlarımızı da içerecek şekilde yeni Anayasa'yı hayata geçirmeyi ülkemizin demokratik gelişimi bakımından en değerli öncelikleri arasında görüyoruz.

Teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadeleyi ekleyerek bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ve kanımca bir bu kadar önemlisi de…

14 Mayıs seçimlerinin en hayırlı neticelerinden biri de ülkemiz muhalefetini bu alacakaranlık kuşağından çıkarmak olacaktır.

Evet… Türkiye Yüzyılı şafağındayız… Ülkemizi gecenin en karanlık anına sürüklemek isteyenler de bilsin ki o an, şafağa en yakın olan andır!