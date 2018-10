ŞEREF OĞUZ

İyi fikir üretmek, "gerek şart" kabul edilir. Ancak değer üretmenin "yeter şartı" o fikri hayata geçirecek yollar bulmak, yapılar oluşturmaktır. Kısaca hayata geçirilmemiş her iyi fikir, doğru ile yanlış arasında bir yerde durur…

Kadınlar çalışsın demek kolaydır. Ancak kadının çalışması için gereken şartları sağlamadıkça, slogandan öteye geçmez. Son yıllarda kadın istihdamındaki artış, bunu sağlayacak adımlardan gelmiştir. Çalışan anneye kreş parası, büyükanneye toruna bakma maaşı vs...

Çocuklar, gençler spor yapsın demek kolaydır. Bunu sağlayabildiğimiz oranda yavrularımızı evde tablet başından alıp spor salonlarına taşıyabiliriz ancak. Bunun için de bize çok daha fazla spor salonu, çok daha fazla proje gerekir.

Kırıkkale'deyiz… Bugüne dek Türkiye'nin çeşitli illerinde 17 spor salonunu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan Saran Holding, Çerikli ilçesinde, 18'incisinin kurdelesini kesme törenine katıldık. Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, bu sayede 20 bin gencin spor yapma imkânı bulduğunu söylüyor; "ben Kırıkkaleliyim, Çıktığım topraklarda insan odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle topluma pozitif katkı sunmak vazifemiz."

Neden spor? Saran'a göre spor yapmak, başarının gerek şartı… "İlle de şampiyon olmamıza gerek yok" diyor; "özellikle kız çocuklarımız, spor salonlarında erkeklerden başarılı oluyor. Siz de gösterin kendinizi."

Bütün başarısını spor yapmaya bağlayan Saran, hala her gün 2 saatini spora ayırıyor; "Atatürk; 'Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa, ulusumuzun geleceği güvence altındadır' der. Okul ve yurt yapmak kadar spor salonu açmak, çocuklarımız ve gençlerimizin başarısına katkı için çoğaltılması gereken iyi örnek oluşturuyor.