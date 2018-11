Şu artık net söylenebilir; önümüzdeki yerel seçimler de tıpkı 24 Haziran gibi ittifak etrafında gerçekleşecek. Cumhur İttifakı'nın yerelde olmayacağı söylenmesine rağmen dünkü Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önemi de buradan geliyor. Birileri itiraz etse de süreç onları zorluyor.

Çünkü CHP'nin başını çektiği karşı ittifak kim ne derse desin gerçekleşmiş durumda. HDP zaten Türkiye'nin batısında bütün gücüyle CHP'yi destekleyecek. Bir anlamda HDP Batı'daki oylarını CHP'ye yönlendirerek 24 Haziran diyetini ödeyecek. İyi Parti'nin ise CHP'yle ittifaka eli mahkûm. Bu yüzden tıpkı 24 Haziran öncesi gibi CHP-HDP ittifakını görmezden geliyor. Şunu biliyorlar, tek başlarına seçime girseler hiçbir varlık gösteremeyecekleri gibi birçok yerde CHP'ye seçim kaybettirecekler. CHP'nin kaybetmesi de AK Parti'nin kazanması anlamına gelir. İP'çiler yok olacaklarını bilseler bile buna razı olmaz.

Bu tablo yerel seçimin genel seçim havasında geçeceğini gösteriyor ve AK Parti'yle MHP'yi de mecburi bir ittifaka zorluyor. Ancak bu seçimin bir yerel seçim olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Yerelde "kurgu" üzerine kurulu, siyaset üretmeyen, sadece ötekini alt etmeye yönelik bir ittifak dayatılırsa toplumun buna tepkisi sert ve beklenmedik olabilir. Önümüzdeki seçimlerde ittifakların bu yanını da test etmiş olacağız.

Şimdi biraz da kulislere kulak verelim. Henüz listeler netleşmiş değil ama sürprizlerin olabileceği çok sayıda isimden söz ediliyor. AK Parti'nin birkaç Büyükşehir ve il adayından söz edelim: Bursa'da Faruk Çelik veya Mehmet Müezzinoğlu, Bolu'da Fatih Metin, İzmir veya Denizli'de Nihat Zeybekci, Manisa'da Selçuk Özdağ, Van'da Gülşen Orhan, Mardin'de Süleyman Bölünmez, Şanlıurfa'da Nihat Çiftçi, Kocaeli'nde Nevzat Doğan, Ordu'da Mustafa Hamarat isimleri ön planda... Aydın için ise sürpriz bir kadın adaydan söz ediliyor.



AK Parti İstanbul'da sürprizler

Önceki gün AK Parti'nin İstanbul ilçelerindeki olası başkan adaylarına değinmiştim. O yazıda yer alan üç dönem görev yapan belediye başkanlarının yer değiştirmesi fikri tabana sempatik gelmedi. Büyük çoğunluk değişimden yana ve yeni isimler görmek istiyor. Bu açıdan birkaç yeni ismi aktarmak istiyorum. İlk sırada bana da sürpriz gelen mevcut il başkanı Bayram Şenocak'ın bir ilçeden aday gösterilme ihtimali. Gerçekleşir mi bilemem ama AK Parti kulislerine düşen son dakika haberi bu.

İkinci sırada şu an Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Sekmen'in eski görev yeri Kartal'a geri döneceği söylentisi. Dönerse sürpriz olur. Ama AK Parti tabanında Adem Gökçe beklentisi de hayli yüksek. Üçüncü sürpriz, sonucu merakla beklenen ilçelerden Esenyurt'la ilgili. Burada CHP, HDP'ye güvenerek seçimi alabileceği hesabı yapıyor. Ancak AK Parti'nin de o hesaba karşı hem bölgedeki Kürt sosyolojinin gönlünü kazanacak hem de Esenyurt'un profilini yükseltecek sürpriz bir adayla çıkacağı söyleniyor; Mehdi Eker... Eker AK Parti adayı, CHP adayı da hemşerisi Sezgin Tanrıkulu olursa ki netleşmiş deniyor, kıran kırana bir yarış olur.

Pendik için mevcut Belediye Başkanı Kenan Şahin'le birlikte Ahmet Cin ismi çok konuşuluyor. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in Ataşehir'e, Sancaktepe'ye de eski milletvekili Azmi Ekinci'nin aday olacağı söyleniyor. Fatih'in yani Tarihi Yarımada'nın başkanlığı için İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Sarıyer için Salih Bayraktar, Kağıthane için ise Temel Başalan ismi sık konuşulanlar arasında.

Aday adayı olarak adı geçenlerin ağırlıkla erkek olması da dikkat çekici. Kulislerde bile kadınların adı yok. Sadece Avcılar için AK Parti İstanbul il yöneticisi Sevim Sayın Madak'ın adı geçiyor. CHP de orada kadın adayla çıkarsa ilginç bir yarış olur.