AK Parti, 81 il ve ilçede yaptığı temayül yoklamasıyla aday belirlemede son aşamaya geldi. Artık sıra peyderpey adayların açıklanmasında.

En merak edilen il İstanbul'du ve İstanbul'la ilgili ilk ipucu önceki gün yapılan temayül yoklamasıyla verildi.

Bu da öyle oylamanın sonucuyla değil, daha oylama başlamadan telden tele aktarılan bir mesajla gerçekleşti:

"Oylar Binali Yıldırım'a..." Bir anlamda parti kadroları Meclis Başkanı Yıldırım'la ilgili kamuoyunda oluşan beklentiye paralel oy kullandı. Olağanüstü bir gelişme olmazsa bu karar son karar olacak. Tabandan verilen bu işaret aslında diğer adaylar için de önemli bir ölçü... Adayı önce kamuoyu isteyecek.

Peki, bu nasıl tespit edilecek?

Bu tespitin nasıl yapıldığını anlamak için AK Parti'nin İstanbul'un ilçeleri için yaptırdığı araştırmaya yakından bakmak gerekiyor. Araştırmada iki kriter çok çok önemli:

"Başkanların başarı algısı" ve "Başkana oy verme eğilimi." Bu ölçülere göre İstanbul'da AK Parti'nin başarı algısı yüzde 46, genel oy verme eğilimi ise yüzde 51...

İlçe belediye başkanları işte bu ölçüye göre değerlendiriliyor ve şu sonuç çıkartılıyor: Bu oranın üzerinde olanlar başarılı, altında kalanlar başarısız.

En başarılı görünen iki ilçe, Esenler ve Tuzla, en dipte görünen iki ilçe ise Beykoz ve Güngören. Buna göre sınıfı geçenleri sayarsak, kimlerin gideceği de ortaya çıkmış olur. İstanbul'da AK Parti'nin 25 ilçe belediyesi var ve bunun 7'si zaten üç dönemlik.

Zeytinburnu, Beyoğlu, Kağıthane, Ümraniye, Bahçelievler, Güngören ve Beykoz belediye başkanlarına gidici gözüyle bakılıyor. Ancak ilginç değişimler de olabilir.

Geriye kalan 18 belediye başkanı arasında ortalamanın üstünde olan Esenler ve Tuzla ile birlikte Üsküdar, Çekmeköy, Küçükçekmece, Sancaktepe, Bağcılar ve Pendik gibi başkanlar var ancak onlardan bazıları için de kesinlik yok.

Bazı belediye başkanlarının ortalamanın üstünde olması veya bazılarının altında kalması onların aday olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü yüzde 42 gibi düşük görünen bir başarı algısını, onun yerine konacak yeni bir ismin yakalayıp yakalamayacağı da bilinmiyor.

İşte siyasi liderlik ve siyasi öngörü bu noktada devreye giriyor. Nasıl bir karar verileceğini yakında görürüz. Şimdi biraz da kulislere kulak verelim.

İstanbul'un ilçelerine de sürpriz bir isimle başlayalım. Meclis Başkanı Binali Yıldırım İBB adayı olursa Mevlüt Uysal'ın nereye aday olacağı sorusunun cevabı merak ediliyor.

İki ihtimalden söz ediliyor, Küçükçekmece ve Beylikdüzü.

Kağıthane için eski il başkanı Selim Temurci'nin adı geçiyor. Ancak o Beykoz'u istiyor ama Beyoğlu'na da verilebilir.

Tabii başka sürprizler de var. Mesela Murat Aydın Beykoz'a, Fazlı Kılıç, eğer Mustafa Sarıgül Eyüpsultan'a aday olursa oraya aday olabilir, gönderilmezse Deniz Köken ismi bu kez netleşebilir. Başakşehir'de ise mevcut başkan Yasin Kartoğlu ve Harun Karaca ismi geçiyor.

Sarıyer'e Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar'a ise Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can kaydırılabilir.

Güngören'e TOKİ Başkanı Ergun Turan veya Bünyamin Baş, Bağcılar'da Cafer Sezgin adı çok geçiyor.

Silivri'de Metin Karakaş, Çatalca'da ise Süheyla Topçu ismi kabul görmüş durumda. Ümraniye için en güçlü isim ise Celal Erdoğan.

Büyükçekmece'de üç isimden söz ediliyor; Muhammet Alpaslan, İlker Gürbüz ve Recep Erol... Kartal'da ise Ebubekir Taşyürek. AK Parti, Büyükçekmece, Ataşehir, Avcılar ve Beylikdüzü gibi önemli ilçeleri de CHP'den alma hesabı yapıyor. En zorlu yarışın yaşanacağı Beylikdüzü'nde iki isim dikkat çekiyor; Halis Kahriman ve Mustafa Erdoğdu...

Bu kez İstanbul seçimleri deyim yerindeyse bir satranç oyunu gibi olacak. Sabırlı ve doğru hamle yapan kazanır.