Yerel seçim havasına girmek için İstanbul adaylarının netleşmesi gerekiyor. AK Parti Ankara ve İzmir'i açıklamasına rağmen o havaya henüz girilmiş değil. Hangisi önce açıklar bilemem ama AK Parti ve CHP İstanbul adaylarını açıklamadan yerel seçim süreci başlamış sayılmaz.

Bu yüzden nefesler tutulmuş İstanbul adayları bekleniyor. Her iki parti de yoğun çalışıyor. Aslında isimler de büyük oranda belli; AK Parti Meclis Başkanı Binali Yıldırım'la, CHP ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu yarışa girecek. İki partide de "son karar" verilmiş durumda. Kulislerde AK Parti cephesinde son toplantının birkaç gün önce Dolmabahçe'de yapıldığı konuşuluyor. Meclis Başkanı Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara adayı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak bir araya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak "ön liste" hazırlandı... Kararın açıklanması ise Meclis Başkanı Yıldırım'ın, Çin, Kırgızistan ve İran'ı kapsayan 5 günlük gezisinin dönüşüne bırakıldı. Son kararı Başkan Erdoğan'ın vereceği sır liste için sadece şu söyleniyor: Liste herkesi ters köşe yapabilir.

CHP cephesine gelince... Önce kulislere düşen ve kısa özetini pazar günü yazdığım iki kulüp başkanı Ali Koç ve Fikret Orman'ın Kılıçdaroğlu ile yaptıkları sürpriz görüşmeye değinelim. O görüşmede iki kulüp başkanının İstanbul adaylığı için CHP'li bir ismi önerdikleri ancak Kılıçdaroğlu'nun onlara şu cevabı verdiği söyleniyor: "O iş bitti, bizim adayımız Ekrem İmamoğlu..."

Bu bilgi kulislere daha yeni düşmüşken tesadüfen İmamoğlu ile bir restoranda karşılaştım. Kısa ve samimi sohbette İmamoğlu'nun iyi hazırlandığını ve işini ciddiye aldığını gördüm. Hem de yeni değil bir yıl önceden. Tıpkı Başkan Erdoğan gibi attığı her adımı, sosyolojinin tepkisini ölçerek atıyor. Son bir yılda İstanbul AK Parti seçmeni dahil çok farklı toplumsal kesimlerin nabzını ölçen araştırmalar yaptırmış ve o ölçümlere göre hareket ediyor. Kısaca İmamoğlu, ortada adı dolaşan ve bilinen CHP'li adaylardan farklı olarak "pozitif bir muhalefet" çizgisi izleyip, bugünün değilse bile yarının aktörü olabilir. Ve son bir not: İmamoğlu'nun kesinleşmesi Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu'nun hesabını nasıl bozdu? Bir dahaki yazıda.

Antalya'da Subaşı pazarlığı



Turizmcilerin kongresi için gittiğim Antalya'da yerel seçim gündemi hayli sıcaktı. Sadece kahvehanelerde, restoranlarda değil, turizm kongresi kulisinde bile seçimlerin nasıl olacağı konuşuluyordu. Antalya'da AK Parti'nin adayı ilk açıklandığı için belli; Menderes Türel... MHP destekli Türel'in şansı tartışılmaz olduğu için CHP, İyi Parti'nin desteğine muhtaç. Bu yüzden henüz aday açıklanmadı ve CHP'yle İyi Parti arasındaki Antalya pazarlığı sürüyor. Kimin ve hangi partiden aday olacağı merakla bekleniyor. CHP'nin iki iddialı aday adayı var; Muhittin Böcek ve Osman Budak... Ama İyi Parti'nin aday yapmayı düşündüğü isim çok daha iddialı; eski merkez sağın etkili aktörlerinden Hasan Subaşı. İP Milletvekili Subaşı'nın hem sosyal demokrat, hem de milliyetçi kesimlerden oy alma ihtimali yüksek.

Bu da İP Genel Başkanı Meral Akşener'in elini güçlendiriyor. Bu yüzden CHP'yle süren, "Ya Mansur Yavaş Ankara'da bizim adayımız olsun, Antalya size kalsın, ya da tersi olsun" pazarlığında İP, Ankara'dan çok Antalya'da şanslı... Hem yüzde 17 civarında bir oyu var hem de Subaşı gibi etkili bir isme sahip. Subaşı'nın Antalya adaylığı siyasi hesapları değiştirebilir.