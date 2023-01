Altılı masanın iki büyük partisi CHP ve İyi Parti, sadece masada değil kendi içlerinde de derin bir kavga yaşıyor.

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığına kesin gözüyle bakılan Kemal Kılıçdaroğlu sonrasına ilişkin kavgada kimlerin hazırlık yaptığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdilik öne çıkan iki isim var: Hâlâ cumhurbaşkanı adaylığından umudunu kesmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gündem olmak için ucube çıkışlarla ortalığı geren ve önüne gelene saldıran Özgür Özel...

Bu iki isim öne çıksa da CHP genel başkanlığı koltuğu hayali kuranların sayısı çok daha fazla. O an gelene kadar da ne açık siyasi kavga biter ne de oyun içinde oyun.

Gelelim İyi Parti'ye... İyi Parti hem altılı masa içinde hem de kendi içinde kısa tarihinin en çalkantılı döneminde. CHP'yle yaşanan gerilime rağmen İyi Partililer, altılı masada hâlâ CHP'li iki belediye başkanının aday olmasından yana.

Bunu da artık saklamıyorlar... En son İP Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığında ısrar ettiklerini söyledi:

"Biz iki belediye başkanımızla da tamamız, kazanacaklarına kesin gözüyle bakıyoruz. Genel başkanımız da kazanıyor ama başbakanlık iddiasıyla çıktığı için onu buraya koymuyoruz."

Akşener de bu yaklaşımı sürdürüyor ama partilileri bu bilinmezlikten sıkılmış ki havanın Kılıçdaroğlu'ndan yana döndüğü söyleniyor.

Bir İyi Partili şöyle diyor:

"Bizimki kendisi için bir yol arıyor ama artık çok geç. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmak çok zor. Ayrıca parti içinde de müthiş bir savaş var ve herkes bundan rahatsız."

Gerçekten de İyi Parti içinde kıran kırana bir savaş var ve kongreler süreci bu nedenle bir hayli sancılı geçiyor. Her il kongresinde mutlaka Akşener- Koray Aydın kapışması yaşanıyor. Bu yüzden Akşener neredeyse her il kongresine gidip konuşuyor. Ama buna rağmen Anadolu'da Koray Aydıncılar açık ara önde. Büyük şehirlerde ise kavgasız geçen kongre yok gibi.

Bunun son örneği, Ankara İyi Parti İl Kongresi'nde yaşandı. Kongre süreci müthiş bir gerilimle başladı. İki aday vardı: Genel başkana yakın isimlerin desteklediği Ankara İl Başkan Yardımcısı Batuhan Yılmaz ve Koray Aydın'ın desteklediği eski Keçiören İlçe Başkanı Serdar Tunç...

Koray Aydıncılar Ankara'da da güçlü oldukları için Tunç'un kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak işe bizzat Akşener el koyunca olayın rengi değişti ve genel merkezdeki gerilim de had safhaya ulaştı. Adaylıkla ilgili toplantıda sert tartışmalar çıktı ve sonunda iki adayın da yarıştan çekilmesine karar verildi. Böylece kongre tarihi 29 Ocak'a ertelenirken kongreye de tek adayla, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu ile gidileceği açıklandı.

Gerilim duruldu mu bilemem ama tam o tartışmaların yaşandığı saatlerde siyaset kulislerine düşen "Akşener hastaneye kaldırıldı" haberi herkesi şoke etti. Akşener'e geçmiş olsun dileklerimizi iletirken yazıyı gidişattan rahatsız olan bir İyi Partilinin şu notuyla bitirelim:

"Bu dönem kadar karışık işler görmedim. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Parti içindeki bu kavgayı görünce artık dikiş tutmaz, sulh olmaz diye düşündüm."