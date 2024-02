CHP'de neler olup bittiğini CHP'liler bile anlamakta zorlanıyor. Özgür Özel'in İzmir operasyonu, sadece Kılıçdaroğlu yanlılarını tasfiye etmekle kalmadı, DEM-CHP ilişkisini de sabote etti ki, İzmir'de CHP'liler de DEM'liler de isyanda.

Dikkat edilirse kavganın patladığı yerler İzmir, İstanbul ve Ankara'nın kupon ilçeleri... Bu yerler garanti olduğu için Özgür Özel-İmamoğlu ikilisi parti içi denge ya da ilke dinlenmedi ve süreci bodoslama yönetti. Adaylıklar parti meclisinde oylanmadan, kimine 5 dakika önce, kimine de bir gece önce "Seni başkan adayı yapmıyoruz" diye iletildi.

Bu operasyonun en kritik yeri de İzmir'di.

CHP Genel Başkanı Özel'in İzmir hamlesi herkesi şaşırttı. DEM'in CHP'ye destek için dayattığı Tunç Soyer gittiği gibi 30 ilçenin de 27'si değişti. İlçelerdeki güçlü isimler bile aday yapılmadı. Böylece CHP, İzmir'de iki siyasi yarılmayı aynı anda yaşadı. Hem CHP tabanı ayağa kalktı hem de DEM projesi flulaştı

CHP'lilere göre "kale" düştü düşecek bir noktada. En iyimser CHP'li bile en az 10 ilçenin kaybedileceğini söylüyor. Psikolojik üstünlük AK Parti'de ve İzmir'de müthiş bir Hamza Dağ rüzgârı esiyor.

Peki bu süreç neden bu kadar kötü yönetildi?



1 NİSAN SONRASINA HAZIRLIK

Bütün bu kargaşanın arka planında her zaman söylediğimiz gibi "siyasetsizlik" ve birbirine güvenmeyen siyasi aktörler sorunu var. Bu yüzden de her siyasi aktör kendi geleceğini garantiye almak için operasyon yapıyor. Şu tabloya bakın: Özel ve İBB Başkanı İmamoğlu ikilisi Kılıçdaroğlu'nun geri dönmemesi; Özel, İmamoğlu'nun yerel seçim sonrası tek başına partiyi ele geçirmemesi; İmamoğlu da Özel'in güçlü olmaması ve Mansur Yavaş'ın 2028'de kendisine alternatif olmaması için her şeyi yapıyor.

Bunu yaparlarken de her biri partinin bir parçasına talip. Partinin genel başkanı Özel bile İzmir ve Manisa'ya, İmamoğlu İstanbul'a, Yavaş ise Ankara'ya kimse karışmasın derdinde. Gerilim de buradan çıkıyor.

İzmir operasyonuna bu pencereden bakılınca taşlar yerine oturuyor. Orada İmamoğlu'nun sadece Lal Denizli ismini önerdiği, diğerlerine karışmadığı söyleniyor. İzmir'deki esas oyun kurucu ise sevgili Abdülkadir Selvi'nin yazdığı gibi, partinin yeni hizbi "Malatya Grubu"nun lideri Veli Ağbaba... İzmir'in 4 ilçesine Malatyalı aday atanması da bunu gösteriyor.

Aslında CHP içinde uzun zamandır Özel, Ağbaba ve Ali Mahir Başarır üçlüsü bir ekip olarak biliniyor. Bu ekibe son dönemde Ednan Arslan, Ensar Aydemir, Ulaş Karasu gibi isimler de eklendi.

İzmir'in CHP adayı Cemil Tugay da bilinenin aksine İmamoğlu'nun değil Özel'in kankası. Özel, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir üzerinden etkili bir güce dönüştüğünü gördüğü için İzmir Büyükşehir ve ilçelerini almak istedi, bu yüzden de kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Adayın sevilmesi veya araştırmalarda önde çıkması önemli değil, önemli olan ekibe bağlılığı. Çünkü Özel de 1 Nisan sonrasına hazırlık yapıyor.



BATI YAKASINDA GARİP ŞEYLER

Şimdi gelelim bu fotoğraf içinde DEM'in yerine...

Herkesin merak ettiği soru şu: İzmir'deki gelişmeyle CHP-DEM ilişkisi bitti mi yoksa yeni bir biçim mi aldı?

Ortaya çıkan tablo bittiğini gösteriyor. Bu da doğal olarak İmamoğlu'nu, İzmir'i, hatta Mersin'i bile etkileyen bir durum. DEM'in aday çıkarıp çıkarmayacağı da henüz belli değil. Şimdi sadece 5 büyükşehirde grup kurmak istediği söyleniyor. Oysa İzmir örneğinde olduğu gibi CHP'nin DEM'i pek hesabı katmadığı anlaşılıyor.

Peki iş buraya geldiyse Özgür Özel'i, DEM'e kim gönderdi ve Özel neden onca eleştirinin muhatabı oldu?

Batı yakasında garip şeyler oluyor ve birileri yine bir cinlik peşinde. Yakında kokusu çıkar.