FERHAT ÜNLÜ

Anadolu'ya bundan 951 sene önce yerleşen Türkler, Malazgirt'ten Van Denizi kıyısındaki kadim kent Ahlat'a uzanan 52 kilometrelik yolu at üstünde beş saatte kat etmişlerdi.

Özbekistan'ın Buhara'sı, Semerkand'ı ve dahi Hivası, Afganistan'ın Behl şehri gibi Kubbet- ül İslam, yani İslam'ın Kubbesi olarak nitelendirilen Ahlat, kabirleriyle Selçuklu'nun tapusunun bulunduğu yerdir. Mezarlıklar, medeniyetlerin kuruldukları yerlerdeki en büyük tapulardır çünkü.

26 Ağustos'ta Ahlat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı'nın Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ağırladı.

sembolü olan doğudaki kadim kentimizde yapılan etkinlikler, Anadolu'daki kalıcılığımızın sembolü olan 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz vesilesiyle batıdaki, iç Ege'deki güzel kentimiz Afyon'daki eş zamanlı etkinliklerle birleşti. Kocatepe; malum, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusunun harekâtını sevk ve idare ettiği 1874 rakımlı tepe.







İKİZ 100. YIL KUTLAMASI

Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü ülkemizin pek çok ilinde farklı etkinliklerle kutlandı. Ancak bu yıl; dikkat çekici olan ve haber değeri taşıyan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünün Büyük Taarruz'la 100. Yıl'da birleştirilmesi ve ikisinin aynı ruhla kutlanması oldu.

26 Ağustos'ta yalnızca Malazgirt'ten Kocatepe'ye değil, bayraklarla süslenmiş Ahlat'tan yine bayraklarla süslenmiş Beyoğlu'na da tarihi köprüler kuruldu. Okçular Vakfı ve aynı zamanda Beyoğlu Belediye Başkanı olan Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı ile bu yıl altıncısını düzenledikleri Malazgirt etkinliklerinin duyurusunu 18 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta ve Malazgirt'te tarihi zaferi kutlamak üzere on binlerce vatandaşımızla buluştu. Malazgirt'teki etkinliklerin devamında Erdoğan Afyonkarahisar'a gitti. Ve 30 Ağustos'u zaferin kazanıldığı topraklarda kutladı. Böylece Malazgirt'ten Kocatepe'ye anlamlı bir köprü kuruldu. Kadim Ahlat'tan Beyoğlu'na köprü ise bayraklarla kuruldu. Adını Kurtuluş Savaşı'ndan alan İstiklal Caddesi, 1000 adet Türk bayrağıyla donatıldı ve bayraktan bir tünel haline getirildi. Beyoğlu'ndaki 100. yıl kutlamalarındaki coşkuyu görünce Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'la konuştum.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun Milli Mücadele'nin Samsun'dan gidişle başladığı yer olduğunu da ayrıntılarıyla anlattı. Milli Mücadele'nin de Galata Rıhtımı'ndan atılan ilk adımla başladığını söyleyen Yıldız, Bandırma Vapuru'nun 16 Mayıs 1919'da yola çıktığı bu rıhtımda kutlama yapılmasının da fikri takipçisi olmuş.



MALAZGİRT'TEKİ İSTİHBARAT OPERASYONU

Pek bilinmez ama Malazgirt Savaşı, istihbaratın da etkin biçimde kullandığı bir savaştır. Alp Arslan, Bizans ordusunun büyüklüğünü, çaşıt adı verilen casuslarının verdiği bilgiyle öğrenmiştir. Diyojen büyük bir orduyla bölgeye geldiği için Alp Arslan, Bizans İmparatoru'nun gerçek hedefinin bugün İran sınırlarında yer alan İsfahan'a girmek ve Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak olduğunu anladı. Zaten zafer de, Bizans'ın bu büyük hedefini engelleme motivasyonu ve azmiyle geldi.

Eğer Kızıl Elma bir yer olsaydı Anadolu'da bu ismi alabilecek ilk yerlerden biri, belki de birincisi Ahlat olurdu. Daha önce de iki yazımda dile getirmiştim: Yüzyıl, devletlerin ömrü için bir politik eşik olarak kabul edilmesi açısından önemlidir. Bunu, siyaset bilimi ilkeleriyle matematiksel formül gibi izah etmek mümkün değildir elbette. Ama 100. yıl, siyasi açıdan büyük bir eşiktir.

Anadolu'ya girişimizin ve Anadolu'daki kalıcılığımızın tapusu olan iki 26 Ağustos'u; Malazgirt'ten Kocatepe'ye, Ahlat'tan Beyoğlu'na, Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Adana'ya, Ankara'dan İzmir'e yurdun dört bir yanında kutladık. Darısı kuruluşumuzun 100. yılına...