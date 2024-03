Şatoları çürürken devletleri de çöküyor: Rothschild Ailesi

Siyasetten iş dünyasına kadar birçok alanda faaliyet gösteren Almanya kökenli Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri Jacob Rothschild geçen hafta 87 yaşında ölürken, gizemli ve karanlık aile, tekrar gündeme geldi. Ölen son Rothschild'in en önemli özelliklerinden biri 'Ortodoks' bir İsrail devleti savunucusu olmasıydı 107 yıl önce Gazze'de bir çatışmada Türk askerleri tarafından öldürülen ailenin önemli mensuplarından Evelyn Rothschild'in de savunucusu olduğu 'Ortodoks' İsrail devleti, bugün giriştiği korkunç soykırımla kendi sonunu getiriyor. Tıpkı Rothschild ailesinin içten içe çürüyen görkemli şatosu gibi!

Psikanaliz'in babası Sigismund Freud'un "En küçük erkek çocuk harikalar yaratır" tezine yaraşır biçimde ailesinin 'medarı iftiharı' olan Mayer Amschel de Rothschild, 1854 yılında henüz 36 yaşındayken inşa ettirdiği şatoyu ya da mütevazı deyişle 'kır evi'ni izliyordu muzaffer bir edayla.

Hanedanlığın Aşkenazi Yahudisi olan kurucusu Mayer Amschel Rothschild'in torunu ve imparatorluğu asıl büyüten Nathan Mayer Rothschild'in de oğluydu. En küçük oğlu... Dördüncü ve son oğlu... Ve dedesinin, dolayısıyla ailenin reisinin adını taşıyordu.

Baba Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) ise aileyi bugünkü konumuna getiren baronlardan biri, hatta birincisiydi. Hesap edin; Nathan Mayer Rothschild'in şahsi serveti, 1836'da ölüme yaklaştığında İngiltere'nin toplam servetinin yüzde 0,62'sine tekabül ediyordu.

Nathan'ın oğlu Mayer, doğduğu 29 Haziran 1818'den, öldüğü 6 Şubat 1874'e kadar 55 yıllık hayatına "Hızlı yaşadı, genç öldü" cümlesinin hakkını verecek kadar çok şey sığdırmıştı. Gösteriş, hatta yer yer sefahatle gölgelendiği için manevi tatminden uzak bir hayattı bu.

Ama bin bir emekle inşa ettirdiği şu şato her şeye değerdi: Mentmore Towers...

Paralel Devlet kavramını ilk kez Nazi Almanyası dönemi için kullanan Robert Paxton'ın soy adaşı Joseph Paxton (Aralarında bir akrabalık tespit edemedim) ve damadı George Henry Stokes tarafından inşa edilen bu bina, halen Rothschild Ailesi ile ilgili komplo ve dahi şehir efsanelerinin membaı olarak kabul edilir.









Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in henüz yeni milenyuma, 21. Yüzyıl'a girmeden, ölümünden önce çektiği Eyes Wide Shut'ın (Gözleri Tamamen Kapalı) meşhur ayin sahnesinin çekildiği yer olan Mentmore Towers, bunun yanı sıra; sırasıyla Brazil (1985), Slipstream (1989), Incognito (1997), Düşlerin Efendisi (2000), Mumya'nın Dönüşü (2001), Ali G Indahouse (2002), Johnny English (2003) ve en önemlisi Christopher Nolan'ın meşhur Batman Başlıyor (2005) filmlerine platoluk yaptı.

Mayer Amschel de Rothschild; Buckinghamshire'daki Mentmore köyünde 1852 ile 1854 yılları arasında inşa ettirdiği bu evin tadını; karısı ile birlikte ziyadesiyle çıkardı. Ölümlerinden önce yirmi yıl bu evde yaşadılar. Baron; 1874'te, Barones ise ondan 18 ay sonra terk-i dünya eyledi.

Paxton, bu şatoyu bir Rönesans sarayının kemerli avlusunu taklit edecek şekilde, dolayısıyla Neo-Rönesans biçeminde tasarlamıştı.

Bugün, daha doğrusu Nisan 2022 itibarıyla bina, raporlarda 'çürümeye terk edilmiş' olarak tanımlanıyor. Elbet kodamanlardan biri sahip çıkacaktır. Yoksa FETÖ elebaşı Feto'nun deyişiyle hafazanallah Mayer Amschel'in kemikleri sızlar!

Mayer Amschel, Rothschild'lerin Londra'da kök salmış üyelerindendi. New Court, Londra'da doğdu. Cambridge'de Magdalene and Trinity College'da ve ayrıca Leipzig ve Heidelberg üniversitelerinde okudu. Mesleğini sadece bankerlikle sınırlı tutmadı, politikaya atıldı; ancak hedeflediği başarıya erişemedi. Karısının adı Juliana idi. Bir kızları vardı.





Rothschild hanedanı, 18. yüzyılın sonlarına doğru, Yahudi bankacı Mayer Amschel Rothschild tarafından kurulan ve Avrupa'da bankalar kuran Frankfurt merkezli Yahudi bankacı aile...



BEŞ KARDEŞ, BEŞ PARMAĞIN BEŞİ BİR...

Gelelim bu zatın dedesi olan ailenin esas kurucusuna... Rothschild Hanedanlığı, 18. yüzyılın sonlarına doğru, Alman Yahudisi bankacı Mayer Amschel Rothschild tarafından kuruldu. Bu ilk Rothschild, 23 Şubat 1744'te doğdu, 19 Eylül 1812'de 68 yaşında iken öldü.

Reis Rothschild'in stratejisinin en işe yarar tarafı, beş oğlunu Avrupa'nın farklı şehirlerine yollayarak ulus devletler henüz ortaya çıkmadan, yani imparatorluklar devrinde kendi para imparatorluğunun temellerini atması oldu.

Böylece aile, Avrupa'nın çeşitli önemli merkezlerinde bankalar kuran bir aile haline geldi.

Ailenin Avrupa'daki dağılımı şöyleydi:

Amschel Mayer Rothschild (1773-1855):

Frankfurt. Nietzsche'nin "Oğlu olmayan adam gerçekten ölür" savıyla uyumlu biçimde çocuksuz öldü.

Salomon Mayer Rothschild (1774-1855): Viyana

Nathan Mayer Rothschild (1777-1836): Londra

Calmann Mayer Rothschild (1788-1855): Napoli

Jakob Mayer Rothschild (1792-1868): Paris Bunlardan açık ara diyemesek bile en galibi Londra'yı mesken edinen Nathan Mayer Rothschild'dir (1777-1836). Frankfurt'ta atılan temelin, en iyi mayalandığı yerlerden biri, hatta birincisi Londra'dır.









KIRMIZI KALKAN VE ROTHSCHILD'LERİN BEŞ OKU

Bu arada Rothschild teriminin kökeni Almancadır, anlamı da 'kırmızı kalkan'dır. Bu terimin; ailenin kurucusu Mayer Amschel Rothschild'in dedesinin dükkânında asılı kırmızı kalkandan geldiği söylenir. Ailenin tarih sahnesine çıkışı, 1710 doğumlu Amschel Moses Rothschild'in oğlu olan Mayer Amschel Rothschild'in Frankfurt'ta 1744 yılında doğumundan sonra başladı. Frankfurt'un Judengasse denilen Yahudi gettosunda doğan Mayer, ilk gençliğinde bir finans kurumu kurdu ve beş oğlunu farklı Avrupa şehirlerine yolladı. Oğullar, 19. yüzyıl başındaki anti-semitik şiddet dalgasından korunmayı başardılar, servetlerine bir zarar gelmedi. Bunda şans faktörünün de etkisi vardı elbette -şans hayatta belirleyici bir parametredir- ama temel sebep, işlerini kozmik bir sessizlikle yürütebiliyor olmalarıydı.

Rothschildlerin arması, sıkılmış bir yumruk ve Mayer Rothschild'in beş oğlunu simgeleyen beş oktan oluşur. Bu aynı zamanda İncil'in Psalm: 127 bölümüne de bir göndermedir: "Bir savaşçının elindeki oklar gibi..." Ailenin sloganı ise, armanın altında Latince yer alır: Concordia, Integritas, Industria (Uyum, Dürüstlük, Girişimcilik.)



AİLENİN ENDOGAMİK EVLİLİK STRATEJİSİ

Reislerinden bu tarafa Rothschild'ların stratejilerinin bir diğer boyutu 'endogamik' evlilik, yani aile içi evlenmedir. Kuzen evlilikleriyle servetin aile içinde kalması sağlandı. Tabii arada engelli ve kafadan engelli çocuklar da olmadı değil, onu da kapitalizmin küresel yayılışının eşyanın tabiatına uygun risklerinden biri olarak gördüler.

Rothschild'lerin büyümelerinin bir sebebi de savaşlarda devletlere verdikleri borçlardır. Misal Napolyon Savaşları'nda İngiltere'ye verdikleri borçlar tarihteki niteliksel sıçrayışlarının milatlarından biridir.

Bunu yapan Nathan Rothschild idi. Ve sadece İngiliz devletini kendine borçlandırmakla kalmadı, o dönemde büyük bir bono vurgunu da yaptı.

Nathan, barıştan sonra azalacak devlet borçlanmasının İngiliz devlet bonolarında bir fırlama yaratacağını hesapladı. Ve devlet tahvillerini o zaman için oldukça yüksek görünen bir fiyata satın alıp iki yıl bekledikten sonra 1817'de piyasalardaki kısa bir fırlamanın plato noktasında yüzde 40 kâr marjı ile sattı. Bugünün borsacılarını imrendirecek şekilde...



İKİ ESERDEN BİRİ ÇÖKTÜ, DİĞERİ ÇÖKÜYOR

Johann Wolfgang von Goethe, Rothschild'ler için şunu söylüyor: "Bir şey yapmak için önce bir şey olmalısın. Dante'nin mükemmelliğini düşündüğümüzde, arkasında yüzlerce yıllık medeniyetin birikimi olduğunu biliriz. Aynı şekilde, Rothschild Bankası da zengindir ve bu serveti bir araya getirmek birden fazla nesille mümkün olmuştur. Aslında her şey ilk akla gelenden daha derin anlamlara sahiptir." Goethe bile böyle söylüyorsa insanların Rothschild Ailesi ile ilgili komplolar üretmesinde ve bunlara inanmasında şaşılacak bir şey yok. Aile ile ilgili en bilinen komplolar;

İlluminati üyesi, hatta Reptilian (dünya dışı sürüngen insansı varlıklar) olduklarıdır. Bu tür uçuk teoriler, ailenin servetini katlamak için devletler arası savaşları kışkırttığı ve insan nüfusunu azaltarak tek dünya devleti kurmak istediği gibi gerçek Rothschild komplolarını da gölgeliyor.

Peki; bu uzun Rothschild hikâyesini hangi vesile ile okuduk dediğinizi duyar gibiyim. Sebep, bunların dördüncü ve son baronu Jacob Rothschild'ün ölümü. Pazartesi günü tahtalı köyü boyladı. Bundan sonra 1971 doğumlu oğlu Nathaniel Philip Victor James Rothschild baronluk yapacak. Bugüne kadarki baronlar şunlardı:

Nathan Mayer Rothschild (1840-1915)

Lionel Walter Rothschild, (1868-1937)

Nathaniel Mayer Victor Rothschild, (1910-1990)

Nathaniel Charles Jacob Rothschild, (1936-2024)

Aklıma gelmişken... Ölen son Rothschild'in en önemli özelliklerinden biri 'Ortodoks' bir İsrail devleti savunucusu olması. Herhalde 107 yıl önce Gazze'de bir çatışmada Türk askerleri tarafından öldürülen ailenin önemli mensuplarından Evelyn Rothschild'den (Cephede ne işi vardı bu arkadaşın, bunlar daha ziyade savaşları kışkırtıp izlemeleriyle bilinirler çünkü!) sonra İsrail için en çok çalışanı odur.

1917'ye tarihlenen o meşhur deklarasyona adını veren İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'un aileye bıraktığı mirası en iyi koruyanlardan biri dördüncü baron Jacob idi. Jacob Rothschild'ın 2017'de "İsrail'i biz kurduk" dediği röportaj, arşivlerde.

Zaten ailenin 280 yıllık tarihinde akılda kalıcı iki büyük eser var: Biri Mentmore Towers, diğeri de İsrail... İlki, Kubrick'in filminden beri içten içe çürüyor. İkincisi ise Netanyahu'nun lanetli savaşından beri içten içe çöküyor.