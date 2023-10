Romantizm ve finansın dansı: Para randevuları

New York’ta yükselen bir trend, romantizm ve finansın benzersiz bir karışımını sunuyor: “Para randevusu” veya diğer bir deyişle “money date”. Bu yenilikçi yaklaşım, çiftlerin genellikle kaçınılan mali konuları ele almak için özel bir zaman ayırmalarını ve bu konuşmaları keyifli bir etkinliğe dönüştürmelerini teşvik ediyor

Finans dünyasıyla duygusal bağ kurma fikri, Wall Street Journal'ın dikkatini çekti ve konuyla ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Mali danışmanlar ve ilişki uzmanları, düzenli olarak para randevularına katılan çiftlerin, harcamalarını, tasarruflarını ve yatırımlarını daha bilinçli bir şekilde yönetebildiklerini ve bu sayede finansal hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaştıklarını belirtiyorlar. Bu eşsiz yaklaşım, çiftlerin finansal konularda iletişimlerini güçlendirmelerine ve birlikte daha sağlıklı mali alışkanlıklar oluşturmalarına olanak tanıyor. Her ayın sonunda cüzdanınızın içi bomboş mu kalıyor? Ay sonunu nasıl getireceğinizi düşünüyorsanız, endişelenmeyin! "Para Tasarrufu Buluşması" başlatma zamanı geldi.

Geçen haftaki New york'un dating çılgınlığı haberimizden hemen sonra money dating (para buluşmaları) da gündeme geldi. O da ne dediğinizi duyar gibiyim New york'ta mali danışmanlar ve servet oluşturma uzmanları, finans dünyasındaki romantizmi "para randevusu" olarak adlandırıyor. Danışmanlar ve ilişki rehberleri düzenli olarak para randevularına giden çiftlerin harcamalarını, tasarruflarını ve yatırımlarını daha iyi yönetebildiklerini söylüyor.

HİSSE SENEDİ BULUŞMALARI

Para buluşmalarının bir diğer adı da borsa buluşmaları. Yatırım tavsiyesi değildir ve olmamalı ama şöyle de bir gerçek var artık altın günlerinde bile hisse senedi alınıyor, birçok aile çocuğuna büyüyünce teslim etmek üzere hisse senedi biriktiyor. 2023'te 3 milyondan fazla yeni yatırımcının katılımıyla rekorlar kırılıyor haberleri işte aslında para buluşmalarının da merkezinde. Yıl başından bu yana 32 halka arzın yapıldığına dikkati çeken analistler, bu halka arzların yeni yatırımcıların borsayla tanışmasında büyük rol oynadığını dile getiriyor. Geçen yıl da 40 şirket halka arz edilirken, halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 713 bin 686 kişi olmuştu. Özetle borsa ve duygusal buluşmalar tasarruf buluşmalarından daha popüler.



TASARRUFA NASIL BAŞLANIR?

Para randevusu, paranızın yanı sıra hedefleriniz, değerleriniz, öncelikleriniz ve hayatta neyi başarmak istediğinizle ilgili planlanmış bir konuşmadır. İlk kez bir para randevunuz olduğunda, hedefler, değerler ve öncelikler hakkında daha büyük, daha geniş bir konuşma yapılmalıdır. Şunun gibi sorularla başlayabiliriz: Büyürken evinizde para nasıldı? Annenle baban para konusunda kavga mı etti? Veya çocukluğunuza ait bir hikayenizi paylaşabilirsiniz, örneğin: Üçüncü sınıftayken arkadaşım bu güzel yeni kışlık paltoyu aldı. Ben de kışlık bir mont almak istedim ama annem bana bunun için paramız olmadığını söyledi ve bu kötü hissettirdi. Bu yüzden artık kışlık bir mont alamayacağım veya çocuklarıma bunu karşılayamayacağım konusunda endişelenmek istemiyorum. Paranın etrafındaki duygulara yaklaştığımızda ve onun etrafındaki geçmişimizin ne olduğunu öğrendiğimizde daha iyi anlamaya başlarız. Bu konuşmalarla başlayın; sorunlarınızın ve farklılıklarınızın nerede olduğunu hızla bulacaksınız. Bir kişinin aşırı harcama yapma eğiliminde olduğu ve diğerinin her zerreyi hesaba kattığı bir çift olabilirsiniz. Böylece bu sıkıntılı noktaların neler olduğunu bulacaksınız ve sonra gerçeğe bakarak ve uygulamaya başlamak için çözümler bularak bunları ele alabilirsiniz: Haftada bir akşam yemeğine çıkmak için yeterli paramız var mı? Birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarabilmek için başka bir şeyden vazgeçmeye hazır mıyız? Bu cevapları verdiğinizde önce tasarrufa sonra mali tabloyu paylaşmaya hazırız.







BİLİM DESTEKLİYOR

İlk para randevularını ayarlamak isteyen çiftlere mali danışmanlar, en son kredi kartı ekstresinin birlikte incelenmesini öneriliyor.

Finansal planlamayı randevuya dönüştürmek kulağa uyumsuzluk gibi gelebilir ancak bilim bu önermeyi destekliyor.



WARREN BUFFET'TAN KONUŞMAK!

Amerikalı bir iş insanı ve yatırımcı Warren Edward Buffett'ın para üzerine sözleri günümüzde çiftlerin birbirine ısrarla yolladığı bir hale dönüşmüş. Warren Buffett hep bildiği konulara yatırım yapmış bugüne kadar. Bir işi öğrenmenin çok zor olduğunu söyler her daim. Çoğu zaman yatırım dünyası tarafından teknoloji şirketlerine yatırım yapmadığı için geri kafalı olarak eleştirir. Eleştirilere tebessüm ederek mütevazi bir cevap verir: "Anlamıyorum teknolojiden, anlasam niye yatırım yapmayayım?"



BUFFET'TAN EN SEVİLEN SÖZLER

Eğer ihtiyacınız olmayan şeyler satın alırsanız, çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız.

Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, birikimi kenara ayırdıktan sonra kalanı harcayın

Bir firmaya yatırım yaparken, o firmanın topluma ne katacağına ya da ne kadar büyüyeceğine bakmayın. Onun yerine rekabet avantajına ve bu avantajın ne kadar süreceğine bakın.

Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, onu ucuz insanlardan beklemeyin.

İtibar kazanmak 20 yıl sürer, kaybetmek 5 dakika!