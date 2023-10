Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Güher-Süher Pekinel kardeşler, “Dünyanın en prestijli salonlarında konserler verdik ancak kendi ülkemizde konser vermek bizler için apayrı bir mutluluk ve gurur. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Cumhurbaşkanımız sayesinde uzun senelerdir hasretle beklediği konser salonuna kavuşması çok önemli. Kendisine teşekkürü bir borç biliriz” dediler

Dünyaca ünlü piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla dünya çapında başarı elde etmiş genç müzisyenlerle sahne alacak. Pekineller'in "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesinin birbirinden değerli sanatçıları BİFO ile 19 Ekim'de Zorlu PSM'de aynı sahneyi paylaşacak.

Her biri eğitimleri henüz tamamlamamış genç birer yetenekken bu projeye dahil olan, günümüzde ise klasik müzik dünyasının birer yıldızı olmuş genç müzisyenlerin solistliğinde gerçekleşecek konser öncesi Pekinel kardeşlerle konuştuk. Pekinel kardeşler, kendilerinden sonrakilere ilham ve güç veriyor.

- 19 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen konserde genç müzisyenlerle sahneye çıkacaksınız. Konser içeriğinden bahseder misiniz?

- Borusan'ın daveti üzerine bir süredir planlanan ve DSGM (Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler) sistemimizden seçtiğimiz, bugün profesyonel müzik kariyerlerini başarıyla sürdürmekte olan sekiz müzisyenimizle beraber çalınacak eserlerin bir programını oluşturarak Cumhuriyetin 100. yılı onuruna verilecek konserimize hazırlandık. Mozart, Schubert, Bach gibi en önemli bestecilerin eserlerini Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler (DSGM) müzisyenleri ile birlikte BİFO eşliğinde yorumlayacağız. Seyirciler Bach'ın 3 ve 4 piyano için yazılmış ve ender olarak yorumlanan piyano eserlerini de dinleyecekler.







- Güher-Süher Pekinel Anadolu Orff Eğitimi projesiyle müzik eğitimine, öğretmenlere dokunuşlarınız oldu. Bu projelerle amaçladığınız şeyi hayata geçirebildiniz mi?

- Çocukluğumuzdan itibaren yurt dışında eğitim alıp kariyer yapmamız sebebiyle Türkiye'deki eğitim sistemini yakından tanımıyorduk. Bundan 17 yıl evvel mevcut sistemimizi inceleyerek "Biz bu sisteme neler katabiliriz?" noktasına geldiğimizde, çok detaylı şekilde bilgi edinmeye başladık. İşte tam da bu noktada bir fark yaratabileceğimizi gördük. Üç müzik eğitim sistemini hayata geçirdik.

- Elinden tuttuğunuz, keşfettiğiniz müzisyenler nasıl bir yoldan geçiyor. Kariyer yolculukları nasıl şekilleniyor?

- Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Sistemimiz ile üç etapta keşfederek seçtiğimiz müzisyenleri ilk etapta detaylı şekilde tanımaya çalışıyoruz. Değişik evrelerden geçerken yönlendiriyor ve bir sonraki aşamada dünya standartlarında eğitim alabilmeleri için onlara projemize inanan firmalarla burs sağlıyoruz. Son olarak Tüpraş firması yedi sene boyunca cömertçe projeyi destekledi. Onları ayrıca kariyerlerinin ilerlemesi evresinde önemli müzisyenler ile bir araya getirerek, hem oda müziği ile gruplar çerçevesinde oluşturduğumuz beraberliklerle birbirlerinin yaratıcılıklarından esinlenecek şekilde daha üst bir düzeye taşıyarak hem de bireysel olarak ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyor ve destek veriyoruz. 19 Ekim konseri gibi organizasyonlarda birlikte sahne alarak bugün eriştikleri noktada yaptıkları kariyerleri ile de halkımıza tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu arada uluslararası prestijli yarışmalarda elde ettikleri birinciliklerle, dünya klasik müzik kulvarında yaşıtlarıyla rahatlıkla boy ölçüşen öğrencilerimizi en prestijli konser salonlarında konserlerini verirken izliyor ve ilerlemelerini takip ediyoruz. Her biri, kendilerinden sonrakilere ilham ve güç veriyor.







- Üstün yetenekli gençlerin okuduğu TEVİTÖL'de Güher ve Süher Pekinel Müzik Bölümü'nden mezun olan genç müzisyenlere dünyaca ünlü okulların kapıları açılıyor. Neler hissediyorsunuz?

- Gurur duyuyoruz. Bizler için en büyük ödül, müzik eğitimlerine katkıda bulunduğumuz gençlerimizin bu denli takdir görerek Harvard, Stanford, Columbia, Oxford, Cambridge gibi okullara burslu olarak davet edildiklerini görmek, aynı diğer sistemlerimizde olduğu gibi bizi çok mutlu ediyor. TEVİTÖL'de okuyan çocuklarımız yüksek IQ'ya sahip, özenle seçilmiş çocuklar. Her birine okul derslerinin yanı sıra birer enstrümanı iyi derecede çalmayı öğrenecek şekilde zengin bir müzik eğitimi veriyoruz. Bunda konservatuardan seçtiğimiz hocalarımızın büyük emeği var. Bu gençler müzik yoluyla da beslendiklerinde, mevcut yeteneklerine yenilerini ekliyor ve potansiyellerini şaşkınlıkla izlediğimiz derecede arttırıyorlar. İşte burslu olarak davet edilmelerinin en önemli sebeplerinden biri de bu. Günümüzde zeki olmak yetmiyor, duygusal zekâsını da yüksek ölçüde kullanabilen, tam donanımlı kişilikler oldukları için bu burslar kendilerine sunuluyor.



FİNANSAL SORUNLAR HEMEN ÇÖZÜLDÜ

- Dünyanın çeşitli ülkelerinde ünlü orkestralarla tarihi salonlarda saygın konserler verdiniz... AKM ve CSO Ada Ankara sahneleri için neler söylemek istersiniz?

- Evet, 35 yıl kadar yurt dışında yaşadık ve dünyanın en prestijli salonlarında konserler verdik. Ancak kendi ülkemizde konser vermek bizler için apayrı bir mutluluk ve gurur. Burası bizim evimiz, yuvamız. Her zaman ülkemizi büyük gururla temsil ettik. Aldığımız övgü ve ödülleri ülkemiz adına da almanın gururunu yaşadık. Bunu şimdi gelecek nesillerin de yaşaması için her şeyden önce dünyadaki konser salonları düzeyinde salonlara sahip olup davet edilecek en iyi orkestralar ve solistleri dinleyerek ve hazırlanarak yetişmeleri en önemli addettiğimiz unsurlardan biri. Sıkışık ve akustiği bu yüzyıla hitap etmeyen koşulları aşabilmek adına Külliye'deki açılış konserinden sonra ricamız üzerine Sayın Erdoğan'ın beş dakika içinde konserin izleyicileri arasında bulunan Kültür Bakanımızı çağırarak yapımına 1981 yılında başlanan ancak finansal sorunlar sebebiyle bir türlü tamamlanamamış olan CSO-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesinin en geç 6 ay içinde tamamlanması için ne gerekiyorsa hepsinin yapılması talimatını vermesi üzerine 6 ay sonra 2020 yılında bugünkü konser salonumuzun açılışı yapıldı. Bugün CSO uzun senelerdir hasretle beklediği konser salonuna kavuştu. Daha evvel yer bulamayan izleyicilerin giderek büyüyen bir şekilde konserlere gelmelerine imkan sağladı. Bu salonun dışında Kültür Merkezi olarak değişik salonlarda da faaliyetler yürütülebiliyor. Örneğin küçük çocuklar için dinletiler, sanat atölyeleri, sergiler, değişik amaçlı salonlarda birçok sanatsal faaliyetler yerini buluyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız'a tekrar teşekkür etmeyi bir borç biliriz.