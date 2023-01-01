CEM SANCAR

O öyle demiş, bu böyle demiş, Yahya Kemal bir ara direkt Gazi Paşa'nın çizmelerine kapanmış. Vefattan sonra da "O zamanlar öyle gerekliydi, biz bir Gazi Paşa icat ettik!" demiş mi? Demiş...
Yahya Kemal büyük şair, eh biraz ehlikeyifmiş. Kavgaya gürültüye karışmamış. İspanya'da kralla al takke ver külah. Burada kan gövdeyi götürürken Bulgaristan'da elçilik kasasından paralarla ahu sevda. Dil devrimi sırasında fakat "Bu işler yanlış işler!" de demiş. Zaten 'öztürk'çe fanatizmi ayyuka çıkılınca "şair haklı çıktı" şeklinde geri çekilinmiş.
Türk edebiyatından tam tumturaklı, öyle bir insanı kâmil beklemek de... Ne bileyim biraz sukütuhayâl. Şair, yazar takımı kurucu şiddete karşı ne yapacak? Örgüt kurup savaşacak hali yok ya? Zaten örgütü birbirini ihbar etmek için komünistler kurmuş, öbür taraf Teşkilatı Mahsusa...
Koca imparatorluk işgal edilmiş, milyonlarca şehit, zor bela bir Anadolu kurtarmışız. Lâdini bir cumhuriyet kurmuşuz, meclisteki muhalifleri de tırpanlayıp meclise apolet takmışız, askeri üniforma giydirmişiz.
Sıkıysa bir şey söyle!
Nazım söylemiş, hayatı zindanda geçmiş. En sonunda sen Gazi'ye bir şiir yaz da bakıverelim çaresine demişler, o da yazmış ama gene de bitmemiş işkence. Gerçi Menderes dönemi de pek matah değil ya, neyse...
Ne de olsa aynı paltodan çıkmışlar, aynı alışkanlıklar. Düşünsenize 6-7 Eylül olayları, Gladyo'nun işleri, Menderes çıkmış komünistleri suçlamış. Nerden baksan oradan elde kalmakta şu antidemokratik muvaffakiyetler...
***Neyse mevzumuz o değil, mevzumuz o vakitlerin şair-yazar takımı. Hep bir sinmişlik hep bir sallantı. Dümdüz yürüyenler yok mu, var elbette. Mesela Mehmet Âkif, ne yalan söyleyelim adam gibi adam. Her düşüncesine uymanız gerekmez, bildiği gibi yaşamış. Sürgün edilmiş, yazdığı gibi ölmüş. Cenazesinden bile korkmuş birileri!
***'İdeoloji Tımarhanesi'nden çizgili pijamayla kaçtığımdan beri belki de ondan, benim cebimde hep bir Asaf Hâlet Çelebi şiiri vardır. Anarşizan bir eğilim ihtimaldir geldiğim yerden, bak bu olabilir, mizacıma ilişmiştir. Asaf Bey'in mendil cebindeki karanfile de saklayamam, tiryakiyim...