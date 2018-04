Doktorları çıldırtan şifacı internet

Hastaların Google sorgulaması doktorların kabusu oldu. Hastayı kendi durumuna uymayan takıntılarla doktorun karşısına getiren Google aramaları, sorunların daha da büyümesine sebep olabiliyor. O nedenle dijital ortamda itibarlı çözüm bulmak hiç kolay değil

Genç yaşlı hastalığına çare arayan herkes için Google, adeta şifalı su gibi veriler sunuyor. Ancak güvenilir ve itibarlı sonuçlar bulmak o kadar kolay değil.

Genelde doktorları çıldırtan hastanın kendi durumuna uymayan takıntılarla karşısına gelmesine sebep olan Google aramaları sorunların büyümesine sebep olabiliyor. Oysa bu alanda daha ciddi kaynakların referans olması şart. Yani, daha güvenilir kaynaklara ihtiyaç var. Yasaklayarak çözemiyorsak, bilinçlendirerek çözmek zorundayız. Bunun için içeriği uzmanlar tarafından hazırlanan referanslar oluşturmak şart.



DOKTOR VE HASTA AYNI EKRANDA

Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi TT Ventures'ın yatırım yaptığı Türkiye'de online sağlık hizmetleri alanındaki ilk girişimlerden olan Doctor Turkey, hastalarla doktorlar arasında doğru bir köprü olmaya çalışıyor. Sağlık profesyonellerine 7/24 anlık erişim platformu olarak kurulan Doctor Turkey, hastalara hastaneye gitmeden ilk adım sağlık danışmanlık hizmeti sunuyor.







Hastalar, randevu aldıkları doktorlar ile internet üzerinden görüntülü arama yöntemiyle yüz yüze görüşebiliyor. Eğer gerek görülürse hastaneye yönlendiriliyor. Bu, hastalar kadar hastanelere de avantaj sağlıyor. Eğer yaygınlaşırsa Türkiye'de hastanelerin yükünün hafifletilmesi ile sağlık bütçesinde önemli avantajlar elde edilmesi de hedefleniyor.

Aslında sağlıklı bir hayat için kullanılan akıllı saat ve bileklikler, uygulamalar oldukça faydalı çözümler üretebiliyor. Öte yandan da nabzını sürekli kontrol altında tutmak paranoyalar gelişmesine de sebep olabilir.



SAĞLIK TAKİBİ İÇİN TEKNOLOJİ

Bunun için uzman kontrolünde ölçümler yapılmadan sadece akıllı sandığımız cihazları referans almak doğru olmayabilir. Bu yüzden özellikle kronik hastalıkları olan insanların daha dikkatli ve doktor kontrolünde kullanılan cihazları dikkate almasında fayda var.







DİYETLER BAŞLADI SAĞLIĞA DİKKAT

Şu anda her yerde diyet taarruzu başladı. Özellikle kronik problemi olanlar mutlaka uzman doktor kontrolünde diyet yapmalı. İnternetteki referanslar sadece tamamlayıcı. Doctorturkey.com sitesinde verilen bilgiler diyete başlayanlar için oldukça faydalı. Örneğin kolesterolün zararını net olarak görüyorsunuz: "Her bireyin kanında doğal olarak kolesterol bulunmakla birlikte, asıl risk durumunun kolesterolün kan seviyesinde yükselmesiyle meydana gelmesi. Son yıllarda yapılan çalışmalara göre, kan kolesterol seviyesinin düşürülmesi, kalp hastalıklarının riskinin azaldığı anlamına geliyor. Peki, yüksek kan kolesterol seviyesi niçin zararlı?

Yüksek derecede olan kan kolesterol seviyesi, zamanla arter duvarlarımızda birikiyor. Bunun sonucunda arter duvarımız daralıyor. Bu durum ise, oksijen bakımından zengin kanın akışını engelliyor."



FİZİK TEDAVİ ADIMLARI AVUCUNUZUN İÇİNDE

Akıllı telefonlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda size destek olabilir. Bunun için akıllı telefonunuza iPhone veya Android telefonların uygulama mağazasından Vexrob uygulamasını indirmeniz yeterli. Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı 5'inci dönem mezunları arasında yer alan Vexrob, fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçen kişilere, uzmanları (doktor veya fizyoterapistler) tarafından kişiye özel egzersiz programı oluşturulmasını sağlayan bir platform. Vexrob'da kişiler, mobil uygulama üzerinden kendilerine özel egzersiz programlarını video egzersizler yardımı ile uygulayabilirler. Egzersiz yapmaları gereken zamanlarda hatırlatma gönderilerek tedavideki süreklilik sağlanabiliyor. Uzmanlar ise hasta takibi ve tedavi değerlendirme süreçlerini yönetebiliyor.







UYKUYU DA KALP RİTM��Nİ DE TAKİP EDİYOR

Kronik obezite, şeker gibi hastalıklar arttıkça sağlık ölçümlerine olan ihtiyaç da çoğalıyor. Spor yapanlar da kalp ritmi, adım sayısı gibi bilgileri daha çok kullanıyor. Böyle olunca akıllı saat ve bileklik kullananlar da doğal olarak artıyor. Samsung Gear ve Apple Watch rekabeti her yıl bir veya iki ürünle yeniden alevleniyor.

Fitbit'in şimdiye kadar tasarladığı en hafif, metal akıllı saat olan Versa, sağlık ve fitness verilerine ulaşmayı kolaylaştıran yeni bir arayüze de sahip. 7 gün 24 saat kalp ritmi takibi gibi gelişmiş sağlık ve fitness özellikleri sunan Fitbit Versa, antrenmanlar, otomatik uyku evreleri takibi ve Android cihazlarda mesajlara hızlı cevap verme gibi özellikler sunuyor. Fitbit Versa Special Edition'da ise temassız ödeme, çevrimdışı müzik gibi özellikler kullanıcıları bekliyor.

Dört günden fazla pil ömrüne sahip Versa, hafifliği ile de dikkat çekiyor. Fitbit ayrıca kadınlar için yeni bir sağlık takip özelliğinin de duyurusunu yaptı. Bu özellikle kadınlar adet döngülerini takip edebiliyor.Ayrıca bütünsel sağlık verileriyle adet döneminin genel sağlıklarına etkisini daha iyi görebiliyor.

Kadınlar için sağlık takibi özelliği, Fitbit Versa ve Fitbit Ionic cihazlarında halihazırda mevcut. Fitbit app kullanıcıları ise bu aylardan itibaren bu özelliği kullanmaya başlayacak.