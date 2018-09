Param, kredi kartım olmasın ama telefonsuz asla

İnternet bağlantısı ve akıllı telefon olmadan kendisini eksik ya da çıplak hissedenlerin sayısı hızla artıyor. Bağımlılığımızın en üst safhasındayız. Artık fotoğraf çekmek, birilerinden acil yardım istemek ya da bilmediğimiz yerlerde yön bulmak için internet ve telefonlara bağımlıyız

Evden kimliğiniz, paranız, kredi kartınız olmadan çıkarsınız ama telefon olmadan çıkmak oldukça zor. Telefon ve internet bağımlılığının başında yön bulmak, ihtiyaç anında yardım çağırmak ve fotoğraf çekmek geliyor. En son telefonsuz kaldığınız bir günü hatırlıyor musunuz? Kapsama alanında olmadığınız bir yer kaldı mı? Uzun uçuşlarda bile artık Wi-Fi bağlantısının olduğunu düşünecek olursanız, akıllı telefonlar ve internet bağlantısı olmayan çok az köşe kaldığını söyleyebiliriz.



FOTOĞRAF ÇEKMEK İLK SIRADA

Bu kez de yabancı bir ülkede kaybolduğunuzu ve size yardım edebilecek kimseye ulaşamadığınızı düşünün. Telefon veya tabletlerin bozulması, cihazların pilinin bitmesi ya da internet bağlantısının kopması çoğumuz için kabusa dönüşüyor. Kaspersky Lab tarafından yapılan araştırmaya göre, internet bağlantısı olan cihazlar tatillerin olmazsa olmazları arasında. Türk kullanıcılar fotoğraf çekmek (yüzde 61), bir yerden bir yere nasıl gideceğini öğrenmek (yüzde 57) ve ihtiyaç olduğunda yardım çağırmak (yüzde 54) için bu cihazlara güveniyor.



TELEFONUM OLMADAN ÇIKMAM

İnsanlar bu cihazlara o kadar bağlı ki Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 32'si bu cihazlar olmadan bir yere gittiklerini düşünemiyor. Kaspersky Lab'ın yaptığı bu araştırma insanların seyahat sırasında internet bağlantısına bağımlı olduğu sonucuna vardı. Cihazlarda bir sorun yaşandığında ya da internet bağlantısı koptuğunda, kullanıcılar kendilerini savunmasız hissedebiliyor. Bu çok sık rastlanan bir durum. Araştırmayla, Türkiye'de her beş kişiden birinin (yüzde 20) internet bağlantısı koptuğunda seyahatlerinde sorunlar yaşadığı da belirlendi.



GÜVENLİĞE TEHDİT OLUŞTURUYOR

Araştırma sırasında anlatılan hikayeler; kalacak yer bulamamaktan uçuş değişikliği hakkındaki bilgilendirmeyi kaçırmaya ya da restoranlar hakkında internetten bilgi alınamadığı için gıda zehirlenmesi yaşamaya kadar değişiyor. Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, "İnternet bağlantılı cihazlarımıza daha fazla dikkat etseydik bu ve buna benzer diğer olaylardan kaçınılabilirdi. İnternet bağlantısına güvenmek her zaman kötü bir şey demek değil. Neticede, internete bağlı olmak seyahat ederken yolumuzu bulmamıza, yemek yiyip bir şeyler içme veya kalacak en iyi yerleri araştırmamıza yardımcı oluyor. Ancak internet bağlantısına bu kadar bağımlıysak dışarıda veya tanıdık olmayan bir yerdeyken bu bağlantıyı kaybedip de güvenliğimizi tehlikeye atmayalım" diyor.



Hırsızın fotoğrafını çeken uygulama

Akıllı telefon ve internete bağımlıysanız, yazılımla güvenlik önlemi alabilirsiniz. Farklı durumlar karşısında güvenlik çözümüne sahip olmak kullanıcıların rahat etmesini sağlıyor. Seyahat eden kişiler, Kaspersky Total Security adlı güvenlik paketiyle güvenli bağlantı ve çalınma riskine karşı önlem alabiliyor. Bu önlemler arasında hırsızlık önleme de var. Bu özellikle kişiler çalınan veya kaybolan cihazlarını bulabilmek için daha çok avantaja sahip oluyor. Kayıp cihazı kilitleyip konumunu belirleyebilen ve cihazın alarmını çalıştıran bu özellik, hırsızın fotoğrafını da çekiyor. Bir diğer önlem de güvenli bağlantı. Kullanıcıların tanımadıkları bir yerde, bilmedikleri bir Wi-Fi bağlantısı kullanırken bile korunmasına yardımcı olan bu özellik, verileri şifreli bir kanaldan ileterek kişisel bilgilerin güvende kalmasını sağlıyor



İnternet yoksa endişe var

Araştırmaya katılan bir kişi telefonu kapandığı için çölde kaldığını bile söylüyor. İnternet bağlantısı olsaydı bu durumdan kurtulmak kolay olabilirdi. Ancak, akıllı telefonu kullanamadığından kendini tehlikeli bir durumun içinde bulmuş. Çölde kalmak uç bir örnek olabilir fakat internet bağlantısının olmaması birçok kişi için büyük bir endişe kaynağı. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 85'i bilmedikleri bir yerde kaybolurlarsa kendilerini gergin hissedeceklerini, yaklaşık beşte ikisi (yüzde 38) ise başlarına bir şey geleceğinden endişe duyacaklarını belirtiyor.



