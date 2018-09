Hayallerin gerçekleştiği festival

İnsansız hava araçlarından askeri jetlere, F-16’lardan akrobasi gösterilerine... TEKNOFEST’le bu konulardaki meraklarınızı giderebilir, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Türk Yıldızları’nın gökyüzünde bıraktığı ize dakikalarca bakan çocuk yerine koyun kendinizi. Bu unutulmaz deneyim için siz de festivale gidin

Gökyüzünde izlediğiniz Solotürk ve Türk Yıldızları'na karada dokunmak... Hayali bile güzel. İşte TEKNOFEST sadece büyüklerin değil binlerce çocuğun hayalini gökyüzüne taşıdı. Bugün siz de hem kendinizi hem de ailenizi ödüllendirin. Trafikte uzun zaman alsa da hazırlığınızı yaparak, festival alanı için şehrin neredeyse her noktasından kalkan son otobüse yetişin. Ben deneyimlerimi size samimiyetle anlatmaya çalışacağım. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'yle yeni havalimanını da ilk kez görecektim. Yoldaki hafriyat kamyonları ile toz, gözümü korkutsa da yeni kontrol kulesini görünce korku yerini meraka bırakmaya başladı. Bir F-16'ya dokunma mesafesinde olunca da her şeyi unuttum. Aklıma çocukluğum geldi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan bir çocuktum ve minibüste cam kenarını seçmemin nedeni de İncirlik'teki Amerikan Üssü'ydü. Çocukluk ve gençlik yıllarına dönmüşken sakızlardan çıkan otomobil ve uçak kartları da gözümün önünde. Uçakların motor gücü ve kanat açıklığına göre yarışırdık. Bugün TEKNOFEST'in son günü. Biliyorum ulaşım açısından çocuklarınızı nasıl götüreceğinizi düşünüyorsunuz. Ama çocuğunuzun hayallerine yatırım yapın ve festivale gidin.



PİSTTE GÖKYÜZÜ YILDIZLARI

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknolojisi Festivali'nde, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile askeri jetlerin gösterileri katılımcıları çok heyecanlandırdı. 80 kadar sivil ve askeri uçak çıkardığı ses ve gösterilerle izleyicilerin yüreğini adeta ağzına getirdi. Solo Türk, Türk Yıldızları pilotlarıyla tanışmak, beni çocukluğumun ses ve kokularına götürdü. İçimdeki ses ise onay istemeden "koş kokpite gir" diyordu.



DÜNYANIN EN HIZLI ARAÇLARI PİSTTE

Karada en hızlı giden yedi araç, dünyanın en büyük havalimanı ünvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı'nın pistlerinde yarıştı. Bu yarışı izlemek çok heyecanlıydı. Dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracı, Solo Türk F-16, özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410, Kawasaki H2R'den teknoloji harikası Tesla PL 1000DL'den oluşan yedi sıra dışı araç, çeyrek mil boyunca birbiri ile yarıştı. Bu tarihi anlarda motosikleti Kenan Sofuoğlu, Tesla'yı ünlü sürücü Emma Kimilainen, Red Bull Racing Formula 1 aracını takımın test pilotlarından Jake Dennis kullandı. Çeyrek mil boyunca birbirlerini geçmeye çalışan araç ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pist ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza attı.



HELİKOPTERLERDEN HARMAN DALI

Halk oyununa eşlik eden bir helikopter olur mu? Eğer, ATAK helikopteri ve Türk pilotlar olursa neden olmasın! İki ATAK taarruz helikopteri alçak uçuş yaparak, yöresel harman dalı oyunu figürleriyle festival alanında gösteri yaptı. Bir yukarı çıkıp bir aşağı indiler. Ya da kendi etraflarında döndüler. Adeta ziyaretçileri danslarıyla selamladılar.



İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI BİRBİRİYLE YARIŞTI

İnsansız Hava Araçları (İHA) festivalin en çok ilgi çeken unsunlarındandı. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarından olan Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon, İHA-İKA, Su Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji ve Robotaksi Yarışmalarından oluşan teknoloji yarışmaları etkinliğin ilk gününde başladı. Savaşan İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu ve Model Uçak Yarışmaları gibi uçuşlu yarışmalar da gün boyu sürdü. Yani çocuğunuzun merakını gıdıklayacak o kadar gösteri var ki, otobüste gelirken ağlayan çocuğun bile festival alanında gözlerinin parladığını görebilirsiniz. Festivalde siber güvenlik ve girişimcilik konusu da unutulmadı. Hatta Türk Telekom CEO'u Dr. Paul Doany, TEKNOFEST'te siber güvenlik ve şirketin girişimcilik ekosistemine sağladığı destekleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.



AKLINIZDA BULUNSUN

Online kayıt yaptırmayı ihmal etmeyin.

Festival alanına giderken yanınıza su ve yiyecek almayı unutmayın.

Güneş ve rüzgardan korunacağınız kıyafetleri tercih edin.

Toplu ulaşımla gitmek yerinde olur.