Dijital dünyada da kişiselleşiyoruz

Yaşadığımız dijital çağın tarifi bireyselleşmekten geçiyor. Ekran karşısında birlikte izlemekten çok kişiye özel içerik peşindeyiz. Bu yüzden izleme alışkanlıkları sabit kalmıyor. Dizi ekranına bakarken kendini kaybeden aileler, çocuklarını da diğer ekranlarda daha hızlı kaybediyor.

Okulda olmadığı saatlerde, her iki çocuktan biri telefonda video izliyor. Yani YouTube ekranına kitlenecek hikaye buluyor. Gelen her YouTube veya Instagram bildirimi çocukları, telefon ekranına kitlemeye yetiyor. Arkadaşlarla sohbet etme, takip edilen fenomenlere gönderilen mesajlar yeni nesil izlenme alışkanlığının temel motivasyonunu oluşturuyor.

Her içerik, gönderilen-alınan mesajlar ve beğenilere göre kişiye özel oluyor. Alışkanlıklarımız, sevdiğimiz ve beğendiğimiz her şey kayıt altında. Alışveriş en hızlı kişiselleşen davranış oldu. Çünkü dijital vitrinlerde baktığımız her şey kayıt altında. Çocukların var da anne babaların bağımlısı olduğu içerik yok mu? Alışveriş bildirimleri dijital çağın anne babalarının yeni bağımlılığı.

HAYATIMIZ İNTERNETTE

Kaspersky Lab'in yayınladığı son rapor, şirketin ebeveyn kontrolü modüllerinden elde edilen istatistiklerle tüm dünyada yaz tatili boyunca çocukların internette neler yaptığını ortaya koydu. Araştırma çocukların okul saati dışında internette izledikleri, dinledikleri hatta satın aldıklarını gözler önüne serdi. Buna göre Türkiye'de internet kullanımı en çok yazılım, ses ve video (yüzde 46.08) kategorisinde gerçekleşirken, bunu haber sitelerinin takibi (yüzde 23) ile internet iletişim medyası kullanımı (yüzde 17) izledi. E-ticaret sitelerinin kullanımı (yüzde 5.72) ile bilgisayar oyunları (yüzde 3.39) ise sıralamanın gerisinde kaldı.

Raporda bu yılın haziran ayından ağustos ayının ortasına kadar olan sürede, Windows PC'ler ve Mac'lerden ziyaret edilen websiteleri ile Windows PC ve Mac'in yanı sıra Android ve iOS cihazlarından yapılan aramalara ilişkin anonim istatistikler yer alıyor.



ÇOCUKLARIN YENİ KAHRAMANLARI

Söz konusu istatistikler, Kaspersky Lab'in amiral gemisi ürünleri ve çocukları internette korumak için kurulan Kaspersky Safe Kids servisinden elde ediliyor.

Bulgulara göre globalde olduğu gibi Türkiye'de de çocuklar bu yaz sosyal medyada vakit geçirmek yerine video içerik izlemeyi ve müzik dinlemeyi tercih etmiş.

Aynı araştırmada, çocukların YouTube'da daha fazla vakit geçirdiği, PewDiePie adlı blogger'a ilgilerinin arttığı ile çocukların Netflix üzerinden birçok farklı TV programını seyretmeyi tercih ettiği belirlendi. Küçük çocukların tercihi ise Nickelodeon, Cartoon Network ve Disney Channel'ın yanı sıra SüngerBob KarePantolon çizgi filmleri oldu.