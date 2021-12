Eviniz için ‘akıllı güvenlik’ zamanı

Pandemi dolayısıyla daha uzun süre geçirmeye alıştığınız yazlıkları soğuklarla birlikte terk ediyoruz. Ama akıllı güvenlik önlemleriyle gözümüz arkada kalmayacak. Evinizde basit bir internet servisi, kameralar ve sensörlerden örülmüş akıllı güvenlik gözünüz kulağınız olacak

Yaklaşık 20 aydır olağandışı sağlık koşulları yüzünden insanlar yazlık evlerine sığındı. İstanbul'da Adalar Belediyesi, yazlık beldeler Bodrum, Ayvalık, Alaçatı gibi yerlerde kış nüfusu rekor kırdı. İnsanlar daha az eşya ile daha basit yaşamı ne kadar çok özlediğini gördü. Ancak bir tek şeyden ödün vermek istemiyorlar: Sağlık ve güvenlik. Sağlık konusunda aşı, maske ve mesafe ile önlem alırken güvenlik konusunda uygun ve gerçekten güvenli çözüm bulmak kolay değil. Servis olarak aldığınızda kışlık evle yazlık evin toplam bedeli bütçede sıkıntı yaratıyor. Oysa internet tabanlı hizmetle alternatif akıllı güvenlik çözümü oluşturmak mümkün.







İNTERNET SERVİSİ

Öncelikle evinizde basit internet servisi şart. İnternet servisinin elektrik kesilse bile hizmet vermesi önemli. Bu yüzden mutlaka yedek enerji çözümünü de ihmal etmeyin. Ben kamera, sensörler konusunda Yale Living serisini denedim. Yale Home uygulamasını indirip giriş yaptıktan sonra eklenen kamerayla sensörü etkin hale getiriyorsunuz. Kameralarla, kapı girişlerinde ve pencerelerde sensörlerle kablosuz akıllı güvenlik çözümü oluşturmak çok zor değil. Eğer elinizden matkap ve tornavida kullanmak da geliyorsa, uygulamayı kurduktan sonra adım adım ilerlemeniz yeterli. Yale'nin akıllı güvenlik ürünleri ile hem evlerin içini hem de bahçeyi, bahçe kapılarını ve değerli eşyaların bulunduğu garajların güvenliğini artırmak mümkün hale geliyor.



ABONELİK ÜCRETİ YOK

Yale'in Sync Akıllı Ev Alarmı, ev güvenliğinde tüm bir kontrole abonelik ve aylık ücret ödemeden sahip olmanızı sağlıyor. Kurulum kolaylığı gözetilerek tasarlanan sete 40 aksesuar eklenebiliyor. Yale'in Akıllı Kamera Serisi, her türlü güvenlik ihtiyacına cevap veren iç ve dış mekan kameralarına sahip.







SESLİ KONTROL VE IŞIKLI UYARI HAZIR

Yale Alarm çözümüyle renklerle, sesli komut ve uyarılarla caydırıcılık seviyesi artıyor. Google Asistan, Amazon Alexa ve Philips Hue ile uyumlu olan bu alarm seti ışık ve sesi birleştirerek daha fazla caydırıcılık oluşturuyor. Philips Hue akıllı aydınlatma sistemiyle entegre olabilen Yale Sync Alarm, eve izinsiz girilmesi durumunda ışıkları kırmızı renkte yanıp söndürerek uyarı veriyor. Kapı açıksa telefonunuza gelen bildirimle size haber veriyor. Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi ile entegrasyonu sayesinde, eve girerken ışıklarınız da otomatik olarak yanıyor. Ayrıca, akıllı telefon, tablet bilgisayar, Apple Watch veya popüler sesli asistanlarla bu alarm seti kontrol edilebiliyor. Eğer evden çıkarken alarm kurmayı unutursanız, coğrafi konum özelliği size alarmınızı kurmayı hatırlatır ve size akıllı bir ev güvenliği deneyimi sunar.



GECE BİLE GÜNDÜZ KALİTESİNDE GÖRÜNTÜLER ELDE EDİYOR

Yale İç Mekan Wi-Fi PTZ Kamera ve İç Mekan Wi-Fi Kamera ile evinizdeki farklı odaları görebilir; ekstra güvenlik için hareket tespit edilir edilmez alanı aydınlatan All-in- One Dış Mekan Wi-Fi Kamera ile ön kapıya odaklanabilir veya CCTV Pro Wi-Fi Kamera ve CCTV kitleriyle bahçeyi ve dış binaları izleyebilirsiniz. Kamera serisi, evinizin ve bahçenizin tamamında kontrol sahibi olmanızı sağlar. Üstelik, serideki tüm kameralar 24 saat yüksek kaliteli görüntü sağlamak için 30 metreye kadar arttırılmış gece görüşüne sahip. Kış soğuklarında uzun süren gece karanlığında dahi kaydedilen görüntülerin netliği güvende olmanızı sağlıyor.



KASA VE AKILLI KİLİTLERLE EKSTRA KORUMA SAĞLIYOR

Yale'nin henüz deneyimlemediğim ama güvenlik sisteminin parçası haline gelecek cihaz ve uygulamalar da var. Yale akıllı kasa, akıllı kilit, asma kilitler değerli eşyaları da korumaya devam ediyor. Yale'in Linus Akıllı Kilidi otomatik kilitleme özelliği sayesinde siz kapıdan çıkar çıkmaz veya belirlenen sürenin ardından kapıyı kilitler, eve döndüğünüzde ise kapıya yaklaştığınızda otomatik olarak açar. Duvara veya zemine sabitlenmiş bir akıllı kasa, değerli eşyalarınızı güvende tutuyor. Çeşitli şekillerde, boylarda ve güvenlik düzeylerinde sunulan Yale kasa serisi, güvenlik ihtiyacınız ne olursa olsun en değerli eşyalarınızın güvende olmasını sağlıyor. Bahçe kulübelerinde ve garajlarda bulunan bisikletleri, çim biçme makinelerini ve barbekü ekipmanlarını Yale'in yağmurlu havalara dayanıklı asma kilitleriyle güvende tutmak mümkün.

FİYAT-PERFORMANS DENGESİNDE AKILLI SEÇİM YAPIN

Akıllı telefon satın alırken en büyük sorun cüzdanın boyuna göre yüksek performanslı cihaz seçmek oluyor. Üstelik döviz kurları yeni seçenek ve finans koşullarını zorluyor. Türk Telekom online mağaza ve bayilerinde finans seçenekleriyle akıllı telefon sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bir telefonla daha iyi neler yapılabilir sorusuna güçlü ve trend tasarıma sahip yeni telefonu VIA E30 ile ideal cevabı veren Casper, fiyat/ performans kriterlerinde Türk kullanıcılarına hayallerindeki telefonu sunuyor. Deneyimlere değer katacak güçlü teknolojiyi yüksek batarya ve geniş ekran tasarımıyla buluşturan VIA E30, Android 11 sürümüyle de en güncel ayrıcalıkları süper akıcı performansla bir araya getiriyor. Telefon kullanımında duyulan ihtiyaçlar, hayatın daha da teknoloji odaklı ilerlemesiyle değişkenlik gösteriyor. Kimi kullanıcılar en mutlu anlarını çok iyi kameralarla kayıt altına almak isterken kimi kullanıcılar da tüm gün yanlarında olacak güçlü performans sergileyen akıllı telefonlara ilgi gösteriyor.







Ancak son günlerde artan fiyat endeksi kullanıcıların ihtiyaç duydukları telefonlara ulaşmalarını ertelemelerine neden oluyor. Giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getirdiği VIA E30 ile kullanıcılara akıllı telefonda akıllı seçim fırsatını tanıyan Casper, iyi bir telefondan beklenen her şeyi, en ulaşılabilir haliyle tüketicilere sunuyor. Profesyonel fotoğraf çekebilmek, güçlü batarya ile gün boyunca mobil halde kalabilmek ya da süper performans sergileyen oyun teknolojisiyle keyifli dakikalar geçirebilmek hayal olmaktan çıkıyor. Sürekli geliştirdiği telefonlarıyla güçlü performansı trend tasarımlarla buluşturan Casper, giriş segmenti telefon kategorisine yeni bir anlayış getiren VIA E30 ile kullanıcıları akıllı telefonda akıllı seçim yapmaya davet ediyor. İhtiyaçlara ve beklentilere göre yüksek fiyatlara ulaşan akıllı telefon tercihlerinde bir telefondan elde edilecek en yüksek verimliliği uygun fiyat politikasıyla aktaran Casper, dört farklı kamerasıyla profesyonel fotoğraf ve selfie çekilmesine olanak tanıyan VIA E30 telefonunu platin mavi, platin beyaz ve platin siyah seçenekleriyle tüketicilerine farklı alternatifler sunuyor. 64GB ROM ile en sevilen diziler, oyunlar ve müzikler için her zaman daha fazla alan talep eden kullanıcıları mutlu eden VIA E30, 4GB RAM ile hızlı program geçişlerine sahip olurken, arka planda daha fazla uygulama çalıştırmaya olanak sağlıyor. MediaTek Helio G35 işlemci gücüyle HyperEngine oyun teknolojisinin keyfini yüzde 89,8 ekran gövde oranıyla birlikte kullanıcılara büyük ekran konforunda sunan E30, uzun ömürlü 5.000 mAh güçlü tasarruf piliyle destekleyen VIA E30, 5 bin mAh'lik güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrü vadediyor. Aynı zamanda 16MP+5MP+2MP arka kameraları ve single portrait, beauty, fill light ve continue shot kamera modlarıyla fotoğrafların ek bir uygulamaya gerek kalmadan düzenlenmesini de sağlayan E30, tam 12 farklı kategoriyi AI kamerası sayesinde fotoğraf çekerken tanıyabiliyor, gelişmiş algoritma ile otomatik ve akıllıca hedefli senaryolarla fotoğrafları optimize ediyor.