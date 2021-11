Uygulamalar sayesinde daha yetenekli bir iPad

Eğer kendinize bir tablet ya da bilgisayar satın alacaksanız, elinizdeki cihazın ancak kullanacağınız uygulamalar kadar yetenekli olacağını unutmayın. Cihazın özellikleri de uygunsa kendinize yakışanı ya da uygun olanı bulmak için ihtiyaçlarınıza bir bakın

Çocukluğumda pencereye oturur, evimizin arkasında yer alan futbol sahasında oynayanları gözlerdim. Hatta bir gün önce televizyonda izlediğim Dünya Kupası maçlarının etkisiyle biz mahalleli çocuklarla Mayer ya da Maradona olurduk. Yazlık sinemalardaki gece seansları ise benim için rüya gibiydi. Gündüz at arabasının üstünde reklam panoları taşınırken, bir yandan da akülü hoparlörden "Bu akşam saat 21:15'te yazlık Sahil Sineması'nda" diye anonslar geçerdi. Günümüzde ise her birimiz yanımızda sınırsız film, sınırsız spor karşılaşması, sınırsız oyun, sınırsız eğitim ve iş aracına dönüşen cihazlar taşıyoruz.



SINIRSIZ İŞ EĞLENCE EĞİTİM

Aslına bakarsanız hayal ettiklerimize cep telefonumuza indirdiğimiz uygulamalar sayesinde günümüzde rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Hatta hangi uygulamaları kullanırsanız, yetenekleriniz de o derece sınırsız. İşte ben de böyle uygulamaları rahatlıkla indirebildiğiniz iPad miniden bahsedeceğim. 8.3 inçlik ekranıyla neredeyse avucumuza sığan bir cihaz... Turuncu kılıfıyla da dikkat çeken iPad mini; özellikleri, kamera ve uygulamaları nedeniyle sınırsız bir kapasiteye sahip. 256 GB depolama alanı da cabası...



DAHA ERİŞİLEBİLİR IPAD

9'uncu nesil iPad de daha erişilebilir fiyatıyla özellikle eğitim hayatındaki çocuklara iyi arkadaşlık yapabilir. Ayrıca bir yandan evdeki eğlencenin de anahtarı olabilir. Kamera, anasahne özellikleriyle birlikte iPad mini ve 9'uncu nesil iPad'i Apple Store dışında Türk Telekom online mağaza ve bayilerden satın alabilirsiniz.



FilmicPro videolarınızın yönetmeni olun

Artık elimizdeki cihazların tüm özelliklerini sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Mesela FilmicPro uygulaması, iPad'inizin kameraları üzerinde renk, odak, beyaz dengesi, pozlama gibi birçok elle kontrol olanağı sunuyor. Uygulama Ana Sahne özelliğini desteklediği için iPad'in sizi çekim boyunca kadrajda tuttuğu videolar kaydetmeniz mümkün.



Eğlenceli sunumlar ve sohbetler için

Eğlenceli video sohbetler veya sunumlar için artık yeni bir alternatifiniz var. mmhmm şirketinin yeni uygulaması OOO, bildiğiniz video konferaslara eğlenceli bir alternatif sunuyor. Uygulama sayesinde görüntünüzü ekranın istediğiniz köşesine yerleştirebiliyorsunuz. Hatta isterseniz astranot ya da transparan bir görüntüye bile sahip olabiliyorsunuz. Üstelik tüm video görüntüleri de kaydedebiliyorsunuz.



Profesyonel üretim için AR görüntüleme

Yaratıcı profesyoneller için iPad harika işler çıkarmanızı sağlıyor. Ultra geniş yüksek çözünürlüklü kanvaslar, pro araçlar ve katmanlı çalışma gibi özelliklerle nerede olursanız olun yeni bir çizim ortaya çıkarabilirsiniz. Üstelik 3D çizim, aydınlatma stüdyosu ve AR görüntüleme gibi özelliklerle üç boyutlu çiz tasarımlarınızı bulunduğunuz ortama taşımak çok kolay.



Sınırsız eğlence kapısı Apple TV ve Apple Müzik

Apple TV+ ve Apple Müzik uygulamaları ile yerli müzik ve film dünyasına ulaşabilmeniz çok kolay. Eğer yerel içerik ve kanallardan memnun değilseniz, Türk Telekom Tivibu ile yerel kanal ve spor karşılaşmalarının sayısını artırabilirsiniz. Bu konuda karar verebilmek için 3 ay ücretsiz olarak TV+ ve 6 ay ücretsiz olarak Apple Müzik uygulaması kullanıp deneme yapabilirsiniz.



Pilotların en küçük yardımcısı

Özellikle küçük uçakların pilotları tarafından sıklıkla kullanılan Foreflight; hava durumu, rota planlama, havalimanı yaklaşma ve taxi chart'ları ile pilotlara büyük kolaylık sunuyor. Yeni 3D görüntüleme özelliği sayesinde de pilotlar uçuşlarını kolayca görselleştirip takip edebilirler. Özellikle küçük kokpite sahip uçak ve helikopterler için iPad mini ile iyi bir çözüm sunuyor.



Müzik yeteneği olanlara

GarageBand ile dilediğiniz yerde müzik çalmak, kaydetmek ve paylaşmak çok kolay. Uygulama sayesinde çeşitli enstrümanlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Sürekli genişleyen Ses Arşivi sayesinde ücretsiz seslerden ve dünyanın önde gelen yapımcıları tarafından oluşturulmuş ses örneklerinden oluşan devasa bir koleksiyona da göz atabilirsiniz.



Ekip çalışmasına hazırlanın

Explaın Everything Whiteboard, ortak çalışmaya dayalı en üst düzey beyaz tahta uygulamasıdır; Açıklama Everything, fikirleri eskizler, resimler, videolar, belgeler ve daha fazlasıyla eşzamanlı olarak paylaşmak için esnek ve sağlam bir araç sunar. Apple'ın özelliği başlatmasıyla birlikte SharePlay desteği geliyor.



Günlük tutmanın yolu başka

Çocukluğunuzda tuttuğunuz günlükleri göz önüne getirin. Onlarda sizden bir parça vardır. Şimdi Apple Pencil kullanarak yine günlüklerinizi kişisel iz bırakarak takip edebilirsiniz. Zinnia, iPad ve Apple Pencil ile dijital bir günlük ve planlayıcı tutmanın eğlenceli ve yaratıcı bir yoludur. Her ay eklenen yeni içerikle takvimlerin, izleyicilerin, çıkartmaların, washi'nin ve daha fazlasının keyfini çıkarın