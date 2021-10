Facebook bölünmeden önce Meta adını mı deniyor?

“Facebook XR Programs and Research Fund” için Facebook, 50 milyon dolarlık fon duyurusu yapmış ve Metaverse için en az 10 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Şimdi de Facebook, yeni çatı markası Meta’yı duyurdu. İşte bu hareketin zihnimizde yarattığı sorular

Her yıl düzenlenen Facebook Connect Konferansı, AR ve VR (Artırılmış ve Sanal Gerçeklik) geliştiricilerini, içerik üreticilerini ve pazarlamacıları bir araya getiriyor. Bu yıl düzenlenen Facebook Connect Konferansı'nda Mark Zuckerberg yeni şirket vizyonunu ve yeni çatı markası Meta'yı tanıttı.

Zuckerberg'in açıklamasına göre Meta'nın odak noktası, metaverse'ü hayata geçirmek ve insanların bağlantı kurmasına, topluluklar bulmasına ve işletmelerin büyümesine yardımcı olmak. Bizim kafamızda o kadar çok soru var ki... Hemen tüm soruları sıralamaya başlayalım.

Google'ın çatı markası Alphabet'in rakiplerinin işini kolaylaştırdığını düşünmesi çatı markası olmasının yarattığı rahatlıktan kaynaklanıyor olabilir mi? İnsanların Google yerine daha çok Facebook'tan korkmasının sebebi biraz da bu mu?

Yoksa bölünmeden önce Facebook'un son çırpınışları mı?

Peki Facebook, böyle bir işe neden kalkıştı ya da yeni nesil sosyal ağların evrimleşmiş hali mi geliyor? Facebook soruyu şöyle yanıtlıyor: Meta'nın yeni vizyonu doğrultusunda, yeni odak noktası metaverse'ü hayata geçirmek ve insanların bağlantı kurmasına, topluluklar bulmasına ve işlerini büyütmesine yardımcı olmak olacak.

İyi de bu nasıl olacak?







Bu yılki sanal etkinlikte de, sosyal bağlantıdan eğlence, oyun, fitness, iş, eğitim ve ticarete kadar, metaverse tabanındaki deneyimlerin önümüzdeki on yılda nasıl şekilleneceği incelendi. Ayrıca, Quest 2'de yeni nesil karma gerçeklik deneyimlerini mümkün kılacak Presence Platform da dahil olmak üzere, insanların metaverse dünyasına adım atmalarına yardımcı olacak yeni Meta araçları duyuruldu.

Yeni neslin eğlence alanı mı olacak?

Metaverse, günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak bazen üç boyutlu ortama uzanacak ve fiziksel dünyada karşımıza çıkacak. İnsanların fiziksel olarak bir arada olamadıkları zamanlarda bile diğer insanlarla zengin deneyimler paylaşmalarına ve fiziksel dünyada yapamayacakları şeyleri birlikte yapmalarına olanak tanıyacak. Meta, sosyal teknolojilerin uzun yolculuğundaki bir sonraki evrim olarak yeni bir sayfa açıyor.

Her platformdan ulaşmak mümkün mü? Metaverse, bazen üç boyutlu dünyayı kapsayarak bazen de fiziksel dünyada var olarak günümüzün çevrimiçi sosyal deneyimlerinin bir karışımı olarak öne çıkacak.







Metaverse'de bugün bilgisayar veya telefon dendiğinde akla gelmeyen tamamen yeni kategorilerin yanı sıra arkadaşlarla bir araya gelmek, oyun oynamak, alışveriş yapmak gibi hayal edilebilecek hemen hemen her şey yapılabilecek. Metaverse sosyal teknolojilerin uzun yolculuğundaki bir sonraki evrim olarak öne çıkarken, bu dünya Meta için de yeni bir sayfa açacak.

***

Bir nesil öncesi memurdan hemen girişimci doğmuyor



Türkiye'de pek çok kişi gençlerin girişimcilliği kariyer planı içinde görmemesinden yakınıyor. GEN Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri ile "Küresel Girişimcilik Haftası" etkinliklerini konuştuğumuz bir yemekte aynı konu açıldı. Gençlerin büyük kurumsal şirkette çalışmayı tercih etmesi veya memuriyet görevine talip olmasının nedenlerini konuşurken, tanıdığım pek çok mühendis ve girişimcinin anne veya babasının öğretmen olduğu aklıma geldi. GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın'a ailede memur olup olmadığını sordum. Annesinin öğretmen olduğunu söyledi. Gerçekten de bir toplumda sosyal değişimler sadece 1 nesilde gerçekleşmiyor. Çok az istisna var. Üstelik 2015 yılında Inc. dergisinde yazılımış https://bit.ly/2ZET7Nl yazıyı okuyunca daha çok kafam karıştı. "Yine de genetik taşınan şeyleri fazla mı abartıyoruz" diye sormadan edemiyorum.







AHLAKLI GİRİŞİMCİ

Ancak biz bazen sonradan öğrenilen şeyleri çok hafife alıyoruz. İnsanların hata yapmasına izin vermiyoruz. Üstelik dürüstlüğü değer olarak kabul etmiyoruz. Yani uyanıklık ve fırsatçılığı girişimci olmakla karıştırıyoruz. Yani etik değerleri olan, sadece takım arkadaşlarına değil, rakiplerine karşı da ahlaklı davranma yolunu seçen girişimcilik havuzunu büyüten girişimcilere ihtiyaç var. Üstelik bu değerlerin hepsi eğitim hayatı boyunca deneyimlenebilir.

8 -12 Kasım Küresel Girişimcilik Haftası etkinliklerinde umarım girişimciliğin ahlak değerleri yönü de tartışılır. Yoksa girişimciler ve yazılım geliştiriciler şu an İstanbul ve tüm şehirlerin boğulduğu betondan daha aşılmaz olanı algoritmalarla hayatın her alanına örebilirler. Sonuçta bu betonları diken müteahhitlerin en büyük yardımcısı mimar ve mühendisler oldu.



İYİ ÖRNEKLER ARTIYOR

Yemekte Nevzat Aydın pandemi döneminde yatırım rakamlarının artmasına rağmen Türkiye'nin girişim ekosisteminin dünya sıralamasında hala arzulanan yerde olmadığından yakındı. Üstelik Türkiye'den çıkan milyar dolarlık girişimlerin yatırımı aldığı şirketin merkezinin olduğu yerlere bakarsak doğru yanıtı bulacağımızı düşünüyorum. Artık Türk Telekom, İş Bankası gibi dev kuruluşların girişimcilik programı ve girişim sermayesi yatırım şirketleri var. Üstelik her şeye rağmen artık milyonlarca gencin karşısında onları heyecanlandıran ve rol model olan 2 yılda 4 farklı milyar dolarlık girişimin olduğunu unutmamak lazım. #GGH2021 #tamzamani Etiketlerini kullanarak siz de etkileşimlere katılabilirsiniz. https://globalgirisimcilikhaftasi.org/#

***

Fitness yap, pedal çevir, yüz, koş, unutma, kaydet



Apple Watch 45 mm daha büyük ekranla gelirken pedal çevirmeye başladığınızda bisiklet antrenmanında olduğunuzda sizi başlatmanız için uyarıyor ve yaptığınız sporları algılamaya çalışarak kaydetmeniz için uyarıda bulunuyor. Fitness, bisiklet, yüzme, veya koşu yapın yeni nesil saatler size kaydetmeniz gerektiğini hatırlatıyor. 7'inci nesil Apple Watch ve 8'inci nesil WatchOS8 güncellemesi sporu günlük rutin haline getirenleri yaptıkları sporu unutturmadan kaydettiriyor. Üstelik düşme anında size bir şey olmasın diye uyarılar geçiyor. Satışta ürün bulmak kolay değil. Türk Telekom mağazalarına da veya online mağazaya da bakmakta fayda var.



BÜYÜK EKRAN OKUTUYOR

Apple Watch Series 7 şimdi 41 mm ve 45 mm daha büyük ekran alanı ve daha ince kenarlarıyla dikkat çekiyor. Hep Açık Retina ekrana sahip Apple Watch Series 7 daha dar kenarlar ekran alanının maksimuma çıkmasını sağlarken saatin boyutlarını minimum düzeyde değiştiriyor. Apple Watch Series 7'nin tasarımı daha yumuşak, daha yuvarlatılmış köşelerle daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.







BİSİKLET ANTRENMANI VAR

Apple Watch kullanıcıların ne zaman bisiklet sürmeye başladıklarını algılamak için GPS, kalp atış hızı, ivmeölçer ve jiroskop verilerini analiz etmek için gelişmiş algoritmalar kullanıyor ve henüz yapmamışlarsa, onları bir Bisiklet (Dış) antrenmanı başlatmaları için uyarıyor. Tüm Otomatik Antrenman anımsatıcılarında olduğu gibi, bisiklet sürücüleri ölçümlerini antrenmanlarını ilk başlattıkları andan itibaren görüyor. Buna ek olarak, bisiklet antrenmanları şimdi otomatik duraklatma ve sürdürme özelliklerine sahip olduğu için, hareket halinde olduğu gibi hareketsiz anlarda harcanan zamanı daha doğru yansıtıyor.



DÜŞMEYİ ALGILIYOR

