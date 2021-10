Bilgisayarda performans ve hijyen beklentisi artıyor

Kendi çiplerini tasarlayan Apple M1 Pro ve M1 Max çiplere sahip MacBook Pro, 1080p kamera performansı, pil ömrü ve ekranıyla oyunun kurallarını değiştiriyor. Acer, antimikrobiyal dizüstü ve tabletle hijyen konusundaki beklentilere yanıt veriyor

Dizüstü bilgisayarlar konusunda beklentiler artıyor. En son 90'larda yaşanan çip yarışı yeniden hızlanacağa benziyor. Intel'in mobil cihazlarda kaybetmesine sebep olan rehavet dizüstü bilgisayarlarda da devam ediyor. Apple yelpazenin en üst seviyesine yükselecek üst düzey performans odaklı işlemcilerin kullanıldığı yeni MacBook Pro modellerin açıkladı. Apple M1 Pro ve M1 Max çiplere sahip yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar, yüksek performans dışında uzun pil ömrü, 14 inç ve 16 inç ekranlarıyla dikkat çekiyor. Apple Yeni MacBook Pro'da 1080p kamera, bir dizüstü bilgisayarda görülen en iyi ses sistemi ve bugüne kadar bir MacBook Pro'da yer alan en gelişmiş bağlantı imkanı bulunuyor. MacBook Pro ister pille ister prize takılı olarak çalışırken olağanüstü bir işlem, grafik ve yapay öğrenme performansı gösteriyor. Yani tamamen performans odaklı cihazlar profesyonel kullanıcıların hayalini süsleyecek özelliklere sahip.



SES, KAMERA, EKRAN, PİL

Yeni MacBook Pro modelleri, daha önce bir dizüstü bilgisayarda yapılması hayal bile edilemeyecek işlerin üstesinden gelirken tüm günü kurtaracak pil ömrü sunuyor. Aslında ses sistemi, kamera ve Liquid Retina XDR ekrana 1080p FaceTime HD kamera ekleniyor. Böylece görüntülü toplantıların kalitesi ve kayıtların çözünürlüğü artıyor. FarkıM1 Pro ve M1 Max çiplerin tüm avantajlarından yararlanacak şekilde geliştirilen macOS Monterey ile de birleşince kullanıcı deneyimi tek kelimeyle rakipsiz hale gelir mi? Apple'ın iddiası böyle ama biz deneyimledikten sonra asıl kararı verelim. Bu kadar performans kimin işine yarayacak derseniz, yeni MacBook Pro; geliştiriciler, fotoğrafçılar, film yapımcıları, 3D sanatçıları, bilim insanları, müzik prodüktörleri ve dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarına sahip olmak isteyen herkes için tasarlandı. Yeni MacBook Pro, M1 çipe sahip 13 inç MacBook Pro ile birlikte bugüne kadarki en güçlü profesyonel dizüstü bilgisayar serisini oluşturuyor.



APPLE'DAN BÜTÜNSEL ÇÖZÜM

MacBook Pro deneyiminde devrim yaratan M1 Pro ve M1 Max çipler, Mac'te Apple silicon çipe geçiş sürecinde atılan çok büyük bir adımı temsil ediyor. M1 Pro ve M1 Max çipe sahip MacBook Pro, system-on-a-chip (SoC) mimarisini ilk kez profesyonel sistemlere getiriyor. Hızlı birleşik bellek ve daha yüksek bellek bant genişliğiyle benzersiz performans sağlayan yeni MacBook Pro, sektör lideri güç verimliliğinin yanı sıra watt başına sınıfının en iyi performansını da sunuyor. MacBook Pro, termal tasarımıyla kesintisiz ve muhteşem bir performans sunarken serin ve sessiz kalmayı da sürdürüyor. Apple çipin verimliliği sayesinde, kullanıcıların her gün yaptığı günlük işlerin çoğunda fanların çalışmasına gerek bile kalmıyor.



GECELERİ BİLE HER ANI YAKALAYIN

Akıllı telefon yetenekleri gece düşük ışıkta bile kendini göstermeye başladı. Huawei, Nova 9 serisiyle kamera, pil ömrü ve inceliğiyle ortaya çıkan amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor Akıllı telefon her saat video ve fotoğraf deneyimini hazır olmalı. Artık kullanıcılar mazeret kabul etmeyen kamera, pil ve performans deneyimi yaşamak istiyor. Huawei Nova 9 serisi gece ve gündüz her an kullanılacak akıllı telefon deneyimi hedefliyor. Yeni akıllı telefon, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve büyük 1/2,8 inç sensörlü 32MP ön kamera ile donatıldı. Artık günün hangi saatinde olursa olsun, istenildiği anda yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor. Buna Huawei'nin Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, karşımıza gece fotoğrafçılığı için mükemmel bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor. Türk Telekom online mağazada ve mağazalarında satışa sunulması bekleniyor.



ELİNİZ TİTRESE BİLE NET

Extreme Night Shoot ve Night Selfie Video özellikleri ile karanlıkta hem ön hem de arka kamera ile 4K çözünürlükte çekim yapılabiliyor. Üstelik hem ön hem de arka kameralarda bulunan AIS Video Stabilization teknolojisi sayesinde el titremesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. HUAWEI nova 9 arka kamera, Ağır Çekim ve Hızlandırılmış videoların çekilmesini de destekleyerek videolarını oluşturanlar için eğlenceli ve ilginç seçenekler sunuyor. Nova 9, tamamen şarj olması 38 dakika süren yüksek kapasiteli 4300 mAh pile sahip. Artık düşük pil konusunda endişelenmeye gerek yok. .



DAYANIKLI DİZÜSTÜ VE TABLETLER HAZIR

Acer özellikle dizüstü ve tablet kullanıcıların hijyen beklentisini karşılayan ürünleri duyurdu. Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51), kasa, klavye, dokunmatik yüzey ve diğer yüksek temaslı bölgelerin üzerini gümüş iyon (temas halinde mikropların çoğalma hızını önemli ölçüde düşüren, reaktif özelliği yüksek maddeler) temelli antimikrobiyal madde ile kaplayan Acer Antimicrobial 360 Design özelliğini taşıyor. Dizüstü bilgisayar, gücünü çoklu görevler için fazlasıyla yeterli olan 11'inci Nesil Intel Core i7 vPro işlemciden alıyor. Cihazda bulunan 1 TB'ye kadar M.2 SSD, kullanıcılar için geniş bir depolama alanı sunuyor. Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı bir klavyeye sahip olan Acer TravelMate Spin P4'ün MIL-STD 810H askeri standartlarda dayanıklılık sertifikası da darbelere karşı yüksek koruma düzeyini gösteriyor. Dizüstü bilgisayarın 14 inçlik FHD (1920x1080) Antimikrobiyal Corning Gorilla Glass dokunmatik ekranı, çizilmelere karşı dayanıklı olması ile dikkat çekiyor. 360 derece dönüştürülebilir cihaz kullanıcısına stant, bilgisayar, çadır ve tablet olmak üzere 4 farklı kullanım modu sunuyor. TravelMate Spin P4'ün 1.53 kg ağırlığı ve 17,9 mm inceliği, hareket halinde çalışanlar için mükemmel bir seçenek olmasını sağlıyor. Kullanıcıların 13,5 saate varan pil ömrü ile tam gün rahatlıkla çalışmasını sağlayan dizüstü bilgisayar, yalnızca bir saat içinde yüzde 80'e kadar hızlı şarj edilebiliyor.



KALBİNİZ SAATİNİZE EMANET

Huawei akıllı saat ürün gamını HUAWEI Watch GT 3'ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, zamansız zarafet ve en son teknolojinin birleşimi. Her iki cihaz da kayışları değiştirerek kullanıcının kişisel stiline uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen benzersiz bir klasik tasarıma sahip son teknoloji malzemelerden üretildi. HUAWEI Watch GT 3'ün her iki versiyonu da 100'den fazla egzersiz modu sunuyor, yerleşik bir egzersiz planlayıcıya, koşuları doğru bir şekilde izlemek için gelişmiş konum takibine ve yeni bir 5'inci nesil kalp atış hızı takibine sahip. Ayrıca HUAWEI Watch GT 3, geliştirilmiş tüm gün SpO2 izleme, uyku izleme, Bluetooth arama ile donatıldı ve hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu. Huawei Watch GT 3, güvenilir ve son derece verimli bir günlük asistan olması için 46 mm'lik saatte 14 güne varan ve 42 mm'lik saatte 7 güne varan güçlü pillerle donatıldı.



DUDAĞINIZA DEĞİL KULAĞINIZA

İlk bakışta ruj gibi taşınan bir cihaz var avucunuzun içinde. Sağlam hafif ve çekici bir kırmızı renge sahip. Huawei'nin Viyana etkinliğinde tanıttığı ürünler arasında Free- Buds Lipstick kablosuz kulaklık dikkat çekti. Amiral gemisi kulaklıkların bu olağanüstü şık ve zarif özel sürümü, lüks tasarımı son teknoloji yüksek çözünürlüklü sesle bir araya getiriyor. Yeni cihaz, göz kamaştırıcı parlak bir yüzeye sahip yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış ruj benzeri bir kasaya sahip. Kasanın içinde, kullanım konforunu garanti eden canlı kırmızı renkte zarif, ultra hafif kulak içi kulaklıklar bulunuyor. Tüm Android ve iOS akıllı telefonlar ile uyumlu FreeBuds Lipstick, cihazlar arasında sorunsuz geçiş için ikili bağlantıyı destekliyor.