Yenilenmiş telefonlara ilgi artıyor

Artan kur ve zamlarla birlikte akıllı telefonu değiştirirken bir kez daha düşünmek zorunda kalıyoruz. Amiral gemisi telefonların fiyatı10 bin TL’yi aştı. Akıllı telefon ekranı kırık dolaşanlar çok... Hal böyle olunca tasarruf nedeniyle yenilenmiş telefonlara ilgi duyanlar da artıyor...

Akıllı telefon fiyatları yetenekleri, döviz kurları ve yenilenen modelleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Oysa tüketicinin beklentileri sınırsız olsa da cüzdanlar sınırlı. Artık en sıradan telefonların fiyatı bile asgari ücreti aşmaya başladı. Hal böyle olunca tüketiciler telefon ekranları kırılsa bile değiştirmek konusunda ketum davranıyor. Değiştirmekten başka şansı olmayan da fiyat performans canavarı cihazlar bulmaya çalışıyor. Bu konuda Türkiye'de montaj hattından çıkanların fiyat performans ölçüleri daha tatmin edici olmaya başladı. Ayrıca fiyatperformans dengesinde sizi mutlu edecek yenilenmiş cihazlar da var artık. Tahmin edileceği gibi en çok Apple'ın yenilenmiş ürünlerinin dikkat çektiğini söyleyebiliriz.







FİYAT, FİYAT, FİYAT

90'lı yıllarda IBM'in bilgisayar ilanında 'bilgisayar alırken dikkat etmeniz gereken 3 şey', sorusuna "fiyat, fiyat, fiyat" şeklinde bir yanıt verilmişti. Gerçekten şu an o dönemleri yaşar gibiyiz. Önümüze konan cihazın ne olduğunu anlamak için önemli bir zaman harcadık. Ancak hâlâ nasıl bir ürün aradığımıza ilişkin bir fikrimiz yok. Tamam, cüzdanımızın boyuna göre seçim yapalım ama kamera, oyun performansı, ekran, pil ömrü ve tasarım gibi detayları da atlamayalım. Ayrıca ekran kırıldığında satın aldığınız marka sizi yalnız bırakıyor mu? Bu sorunun yanıtını satın alma kararını vermeden önce vermeye gayret edin.



MİNİMUM 200-250 DOLAR

Erişilebilir fiyat diye baktığımızda 200 ile 250 dolar arası telefonların yoğun ilgi gördüğünü unutmamak gerek. Sonuçta Türkiye'nin yarıdan fazlası bu fiyat aralığında ürünleri tercih ediyor. Türk Telekom online mağazada fiyat, marka ve özelliklere göre filtreleyerek ürün seçmeye izin veriyor.







GECE FİLTRELERİYLE FARK EDİLİYOR

Türkiye'de montaj hattına giren telefonlardan vivo Y21s modeli, 182 gr ağırlığı ve 8,0 mm gövdesi ile dikkat çekiyor. Ana ekranda su damlası çentiği içerisinde ön kameraya yer verilirken güçlü parmak izi tarayıcı tutuş pozisyona uygun bir şekilde kasanın yanında konumlandırılıyor. Telefonunuzu tek hamlede açma imkanı sunuyor. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından yalnızca vivo için tasarlanan dört farklı "Şık Gece Filtreleri" seti başyapıt niteliğinde gece çekimleri yapıyor. Süper Gece algoritması sayesinde Y21s süper gren önleme teknolojisi, netlik sağlamak için birden fazla kareyi tek bir karede bir araya getiriyor. Gece, tıpkı anılarınızdaki kadar güzel görünüyor.

1600 x720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,51 inç ekran ile geliyor. HD Halo Ekran, sizi net ayrıntıların ve zengin canlı renklerin içine çekiyor. Film izlemekten oyun oynamaya kadar Y21s ile geçen her saniye heyecan verici bir deneyime dönüşüyor. İlave Göz Koruma Modu, daha rahat bir seyir deneyimi sunmak için mavi ışığı filtreliyor.

vivo Y21s'in arka bölümünde ise sol üst köşede yer alan çift katmanlı zarif tararımı ile üçlü kamera sistemi dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılığı yeniden tanımlayan bu üçlü kamera sistemi 50 MP geniş açılı ana kamera, 2 MP Makro kamera ve 2 MP Bokeh kameradan oluşuyor. 50 MP ana kamera hayatın en güzel anlarını kolayca yakalarken, fotoğrafların yakınlaştırırken ve kırparken mutlak bir netlikte kalmasını sağlıyor. 2 MP Makro kamera ise, 4 cm'ye kadar yaklaşan bir odak ile sabah vakti oluşan bir çiy damlasından bir kelebeğin kanadındaki desenlere kadar minik harikalardan oluşan bir dünyayı ortaya çıkarıyor. Bokeh algoritması da arka planın daha da doğal görünmesini sağlayarak sanatsal derinliklikleri daha kaliteli bir hale getiriyor.

Ön bölümde de 8 MP, f/1.8 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kamera karşımıza çıkıyor. Yüz Güzelliği algoritmasına sahip 8 MP ön kamera, çarpıcı selfieler çekmenizi sağlıyor. Ortam ne kadar parlak veya loş olursa olsun, teniniz daima ışıltılı bir parıltıya sahip oluyor.

Hafifliği, tasarımı ve gücü bir arada sunan bu zarif akıllı telefon, bitmeyen enerjisini 8,0 mm'lik ince gövdesindeki 18W hızlı şarj destekli 5 bin mAh büyük pil kapasitesinden alıyor. Telefonunuzu hızlıca şarj edin, büyük pil kapasitesinden sonuna kadar yararlanın ve verimli enerji yönetiminin keyfini çıkarın.

Ayrıca akıllı telefonda bulunan üçlü kart yuvası sayesinde mikro SD kart desteği iledepolama alanı 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Sevdiğiniz müzik, film, fotoğraf ve videolar için daima boş yeriniz oluyor.







EN KİŞİSEL CİHAZINIZI KORUMAYI UNUTMAYIN

Türkiye'de montaj hattından çıkan akıllı telefonlardan biri olan OPPO'nun A74 modeli, şık tasarımı, güçlü şarjı, üstün kamera özellikleri ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başkalarının görmesini istemediğiniz fotoğraf ve dosyalarınızı koruma altına alıyor ve bununla birlikte acil yardım gerektiren durumlarda da güvenliğinizi sağlıyor.

Eğer fiziksel güvenliğinizi tehdit eden acil bir durum varsa OPPO A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de sizlere sunuyor. Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızla hat buluyor, SOS sinyali gönderebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detaylarını görebiliyor ve akıllı telefonu çağrı cihazına dönüştürebiliyorsunuz.

OPPO A74'te yer alan Uygulama Kilidi ile akıllı telefonunuzu birine vermeniz gerektiğinde ya da uygulamalarınıza başkalarının erişmesini istemediğiniz durumlarda şifre korumasına alabiliyorsunuz. Başkalarının bu dosyalara erişimini engellerken, OPPO'nun Özel Kasası'yla özel fotoğraflarınızı, videolarınızı ve dokümanlarınızı saklayabiliyorsunuz.







FOTOĞRAFLAR İÇİN DAHA YAKINA

Samsung Galaxy A02s, şık tasarımı ile klasik renkleri bir araya getiren Türkiye'de montajı yapılan telefonlardan biri. Yumuşak hatlarıyla elde rahat bir tutuş sağlıyor ve ekranda gezinmeyi kolaylaştırıyor. Modern bir görünüme sahip Siyah, Kırmızı ve Mavi renklerdeki mat kaplaması zarif ve parlamayan bir yüzey dokusuna sahip.

13MP Ana Kamera ile hatırlamaya değer anlarınızı tüm ayrıntılarıyla ölümsüzleştirin. Derinlik Kamerası ile kamera odağını kişileştirin ya da ayrıntıları yakalamak için Makro Kamera ile daha da yakınlaşmanızı sağlıyor. 2MP Makro Kamera ile daha da yakınlaşarak hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan keşfetmeye devam edebiliyorsunuz. Canlı Odak efektleriyle eşsiz çekimler yapmanıza izin veriyor. 2MP Derinlik Kamerası fotoğraflarınızdaki bölge derinliğini ayarlamanıza olanak sağlıyor. Arka planındaki buğulu görüntüyü ayarlayarak yüksek kaliteli portre çekimleriyle etkileyici fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Galaxy A02s'in 5MP Ön Kamerası ve Canlı Odak özelliği ile sizi daha çok ön plana çıkaran çarpıcı selfieler çekmek artık çok kolay. Sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir pil ile günün her anında şarjınızın olması için 5 bin mAh pil gücü, yayın yapmanız, paylaşmanız ve oyun oynamanız için gereken tüm gücü sağlıyor.







YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERAYA SAHİP

TCL 20E'nin 32GB dahili hafızası, tüm dosyaları, fotoğrafları ve videoları sık sık temizlemeye gerek kalmadan saklamak için cihaz içinde yeterli alan sağlıyor. 3GB RAM ile donatılan sistem, aynı anda birden fazla uygulama çalıştığında bile performansını sorunsuz bir şekilde devam ettirebiliyor. TCL 20E'nin 13MP Yapay Zeka destekli Üçlü Kamerasıyla kullanıcılar kaydetmek istedikleri anı kayıp gitmeden önce yakalayabiliyor. Tek dokunuşla Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) özelliği, yeniden çekim yapma veya yeniden odaklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Doğa çekimleri için ideal olan 2MP Makro Kamera ile ayrıntıların güzelliği karelere yansıyor. Yapay zekadan güç alan TCL 20E'deki Yapay Zeka Sahne Algılama, Yapay Zeka Filtresi ve En İyi Çekim, en iyi ayarları, en iyi fotoğrafı ve en iyi filtreyi anında seçerek kullanıcıların kamera yerine anın tadını çıkarmaya odaklanmasına yardımcı oluyor.

TCL 20E'nin kullanıcılarının telefonun kilidini yüz tanıma ve parmak izi sensörüyle açmak için dokunması veya bakması yeterli oluyor. Google Assistant Düğmesi de bir sesli komutla işleri halletmeye ve önceden plan yapmaya yardımcı oluyor.