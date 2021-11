Teknolojiyi en çok kadınlar sever

Lizbon’da yaklaşık 42 bin kişinin ziyaret ettiği Web Summit etkinliğinde kadınlar öne çıktı. Etkinliğe katılanların yüzde 50.5’ini kadınlar oluşturuyordu

Portekiz'in Lizbon şehri dünyanın en büyük teknoloji konferansı Web Summit'e ev sahipliği yaparken, etkinliğe katılan çift aşılı 42 bin kişinin çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. 2009 yılında İrlanda'nın Dublin şehrinde başlayan ve 2017'de Lizbon'a taşınan etkinlik geçtiğimiz yıl online düzenlenmişti. Bir önceki yıl da 70 bin kişiyi ağırlamıştı. Aslında etkinliğin kadınlardan oluşması sürpriz değil. 2016 yılında düzenlenen Web Summit etkinliğinde Women in Tech inisiyatifinin oluşması çoğunluğun kadınlara geçmesinde en etkili adım oldu. Etkinlik alanının her yerinde kurulan sahnelerden biri de sadece kadın girişimcilere ayrılmıştı. Açılışta Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, Frances Haugen'i sahnede ağırladı.



KANAAT ÖNDERLERİ

Öncesinde Black Lives Matter kurucularından Ayo Tometi yaptığı sunumla dünya üzerindeki eşitsizliklere dikkat çekti. "BlackLivesMatter. com'u satın aldığımda, Facebook sayfasını, Twitter ve Instagram hesaplarını oluşturduğumda, Travyon Martin öldürüldükten sonra bu platformu kullanmanın birçok yolunu bilmiyordum. Başkalarının bu platforma ihtiyaç duyacağını bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu" diyerek samimi bir dille binlerce izleyiciye seslenen Ayo Tometi etkinliğin dikkat çeken konuşmacılarından biri oldu. Aslında Web Summit'i farklı kılan sadece teknoloji öncülerini değil, teknolojiyi ve interneti kullanarak kanaat önderlerini de sahnesinde ağırlamasıydı. Bu yönüyle de diğerlerinden ayrılıyordu. Sanat ve futbol dünyasının yıldızlarını da bu bakış açısıyla sahnede ağırladı.



GİRİŞİMLER SAHNEDE

Etkinliğe bin 519 girişimin katılacağı Web Summit, bu yıl dünyanın en büyük girişimci buluşması oldu. Binlerce kurucu 872 yatırımcıyla buluşacak adım atma yarışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve ustalık sınıflarının yanı sıra anlaşma yapmak... Pazartesi gecesi itibarıyla yatırımcılar tarafından en çok talep edilen startup'lar: Finoa, GuestReady, Sorare, Personio, Kry ve Workato dahil olmak üzere iki düzineden fazlası pandeminin başlangıcından bu yana tek boynuzlu at, yani milyar dolarlık şirket oldu.



"METAVERSE KAVRAMI ASLINDA ZATEN HAYATIMIZDA"

Game Factory'nin CEO'su Efe Küçük, Metaverse'ün aslında oyun sektöründe uzun zamandır var olan bir şey olduğunu söyledi. Sürekli konuşulan Z kuşağında hatırı sayılır bir 'gamer' kesimin kendilerine internette farklı bir kimlik oluşturduklarını belirten Küçük, "Anonim kimlik oluşturmak, internetin var oluşundan beri olan bir ihtiyaç" dedi. Küçük sözlerine şöyle devam etti: "Habbo Hotel ya da Sanalika gibi kendi kurgusal dünyasını oluşturmuş birçok oyun var. Özellikle çocuklar arasında dünyanın en popüler oyunlarından biri haline gelen Roblox da bu oyunlardan biri. Roblox, kendi dünyanızı inşa edip başkalarının oluşturduğu dünyaları ziyaret edebildiğiniz ve sosyal etkileşime girebildiğiniz dev bir oyun; bir evren. Yani şu an herkesin bahsettiği Metaverse kavramı aslında zaten hayatımızda. Sadece bu sanal dünya, yeteri kadar gerçekçi hissettirmiyor. Bunun daha gerçekçi hissettirmesi konusunda ise önümüzdeki senelerde VR, AR ve XR gibi teknolojiler bizlere yol gösterecek."



YATIRIMCILAR AVRUPA'YI KEŞFEDİYOR

Etkinliğe katılan girişimcilerin izlenimleri de dikkat çekiciydi. Ben etkinliğin acemisi olsam da Web Summit'in detaylarını Bandwitt kurucu ortağı Emir Barın'dan izlenim olarak istedim. Emir ilgisini çeken konu başlıklarını şöyle sıralamış: "Etki yaratan sosyal girişimler, iklim değişimi, kripto, NFT, takım çalışmaları uygulamaları, yapay zekanın yaygınlaşması, hyper automation, e-ticaret konularında Türkiye'nin önde olması ve örnek gösterilmesi, sağlık uygulamaları (Health tech), yeni yatırım ve yatırımcıların Avrupa girişimlerine doğru kayması..."



ÜSTÜNÜZE GİYECEĞİNİZİ VR TEKNOLOJİSİ İLE DENEYİN

Artık günlük hayatta alışveriş yaparken kıyafetleri giy çıkar yapmak zor geliyor. Oysa tüm renkleriyle üstünüzde denemek için mağazalarda adımlar atılıyor. Üstelik tam bedeninize göre. Girişimcilerin geliştirdikleri VR ve AR uygulamaları gelecek nesil alışverişte etkili yöntemlerden biri olarak kullanılacak.

10 BİN GÖZLE FACEBOOK'U İZLEMELİYİZ

Facebook eski ürün müdürü ve şimdinin muhbiri Frances Haugen'ın, "Metaverse koca bir aldatmaca mı?" sorusu 1 Kasım Pazartesi akşamı, dünyanın en büyük teknoloji konferanslarından biri olan Web Summit'in açılışında sahnede soruldu. Üstelik en çok köpürtülen konuşmacılardan biri olarak karşımıza çıkıyordu. Yalnızca aşılarını tamamlayanların giriş yaptığı salonda Web Summit CEO'su Paddy Cosgrave, Frances Haugen'i sahnede ağırlarken son derece heyecanlıydı. Web Summit açılış günü Facebook muhbirini sahnede ana konuk olarak ağırlayıp ertesi gün ve sonraki günler Meta'nın üst düzey yöneticilerini Metaverse'i anlatmaları için ağırlayacak kadar özgüven sahibi bir platform olduklarını kanıtladı. Etkinliğin son gününde hayranı olduğum elektronik müziğin babası Jean Michel Jarr bile Metaverse'ten söz edince Facebook'un yarattığı etkiye şaşırıyorsunuz. Haugen, Facebook'un sistemlerinin nasıl çalıştığı konusunda ne kadar halka açık olacağına veya etkilerini anlamaktan esas olarak sorumlu olacağına kendisinin karar vermemesi gerektiğine inanıyor. Bu yüzden hesap verilebilir şeffaflığa ihtiyacı karşılamak için 10 bin göze ihtiyaç olduğunu savunuyor. Biz şimdi Haugen'in açıklamalarına gelelim. Zuckerberg gemiyi terk etmeden kimseye rahat olmadığını savunan Haugen sözlerine şöyle devam etti: "Zuckerberg CEO olarak kalırsa, şirketin değişmesi pek mümkün değil. Umarım dünyada yapabileceği çok fazla iyilik olduğunu görebilir. Belki de bu, dizginleri başka birinin eline alması için bir şans olabilir."



GÜVENLİĞE YATIRIM YETERLİ DEĞİL

Facebook'un Meta olarak yeniden markalaşmasına ve Metaverse adı verilen 3 boyutlu dünya inşa etme çalışmasını Haugen, şöyle yorumladı "Belgeleri okurken, çok temel güvenlik sistemleri hakkında daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu açıkça belirtmesini mantıksız buluyorum. Ve platformlarımızın minimum düzeyde güvenlikli olduğundan emin olmak için yatırım yapmak yerine, video oyunlarına 10 bin mühendis ayırmak üzereler. Bunun ne kadar mantıklı olduğunu hayal bile edemiyorum."



