Kupa canavarı Artemis’in transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray yarışa girdi

Dünyanın en hızlı yürüyen insansı robotu Artemis, futbol takımlarının yıldızı olur mu? Saniyede 2.1 metre hızla yürüyen insansı robot Artemis’in yaratıcı ekibi ile Dubai’de GITEX Global etkinliğinde tanıştık. Bakalım yıllar sonra futbol sahalarında robotları görebilecek miyiz?

Şakadan atılan manşet gerçek olur mu? Henüz kıvrak çalımlar atamıyor, top kontrolünde usta değil, ancak robotlar arası futbol maçları yapılıyor. Son yıllarda robotlar arası futbol şampiyonasını 5 kez kazanarak şampiyon olmayı başarmış Artemis... Onun yaratıcısı olan ekiple Dubai'de düzenlenen GITEX teknoloji ve girişimcilik fuarında bir araya geldik. ABD'nin seçkin mühendislerini barındıran okulu UCLA'de yer alan Romela (Robot&Mechanisms Laboratory) kurucu direktörü Profesör Dennis Hong ve ekibi tarafından geliştirilmiş. Robot Artemis, temmuz ayında Fransa'nın Bordeaux kentine gidecek ve burada, robotların futbol maçları da dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde yeteneklerini sergilediği uluslararası bir bilimsel toplantı olan 2023 RoboCup'a katılacak. Robot Artemis 1.5 metrenin biraz altında boyu ve 85 kilo ağırlığında. Pürüzlü, engebeli yüzeylerde yürüyor, koşabiliyor ve zıplayabiliyor. Hatta itildiğinde veya başka bir şekilde rahatsız edildiğinde ayakta kalmayı başarıyor. Robotun ana yeniliği, insan gibi davranacak şekilde tasarlanmış kollara ve bacaklara sahip olması. Aynı bir insanda olduğu gibi itildiğinde veya çekildiğinde normal pozisyonuna geri dönüyor. Ancak henüz Türkiye'deki defans oyuncularıyla karşılaşmadığının altını çizelim. Artemis'in türünün ilk örneği olduğunu belirten Profesör Dennis Hong, koşma yeteneğinin arkasındaki anahtarı şöyle açıkladı: "Engebeli arazide yürürken dengesinin mükemmel olması ve hareket halindeyken her iki ayağını yerden kaldırması sayesinde dengeli koşmasını sağlıyor."









ŞİMDİLİK SAHA KENARINDA

Önümüzdeki haftalarda araştırmacılar, onun koşma ve futbol oynama becerilerini tam olarak test edeceklerini, engebeli arazileri ve merdivenleri ne kadar iyi geçebildiğini, düşme ve ayağa kalkma kapasitesini ve nesneleri taşıma yeteneğini değerlendireceklerini söyledi. Aslında sahada olmasa da yazılım robotları antrenörleri ve sağlık ekiplerini uyararak işe başladı. Futbol ve benzeri temaslı, sakatlanmaya açık sporlarda artık oyuncuların sakatlanma risklerini ve performanslarını yazılım robotları aracılığıyla teknik ekiplere destek oluyor. Antrenmanların oyuncuya özel hazırlanması, bildirimlerle hem oyuncunun hem de teknik ekiplerin yönlendirilmesi işleri kolaylaştırıyor. Robotların saha içine girdiklerinde birbirleriyle maç yapıyorlar. Ancak insan ve robot karşı karşıya gelir mi? Dostluk maçı yaparlarsa hakem kim olsun? Örneğin Türk Telekom Tivibu platformunda futbol spor tutkunlarını özel içerikler de bekliyor. Bundesliga, La Liga, Serie A, FA Cup, Formula 1, Moto GP, NBA, Euroleague maçlarının heyecanını izleyen Robotların ligine de dikkat çekecektir.









AKILLI TOPLA GÜZEL PAS VE GOLLERE HAZIRLIK YAP

Futbolcular temel eğitimleri iyi alması için iyi bir antrenör şart. Ancak her zaman iyi bir antrenör bulamayan olursa, teknoloji bu açığı kapatmaya hazır. Akıllı topla vuruşlarınızı daha iyi hale getirebilirsiniz . Böylece paslarınız ve şutlarınızın da isabet oranı artar. Adidas Smart Ball dışarıdan bakıldığında normal bir futbol topuna benziyor. Ancak miCoach, vuruşlarınız hakkında bilmeniz gereken çoğu şeyi size söyleyen yerleşik bir sensöre sahip. Böylece topu bir profesyonel gibi kontrol etmeyi, vurmayı ve sürmeyi öğrenebilirsiniz. Akıllı topu Android veya iOS cihazınıza bağladığınızda güç, dönüş, vuruş ve yörünge hakkında anında geri bildirimin yanı sıra sahadaki becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ipuçları ve rehberlik alabiliyorsunuz. Örneğin, topu nasıl kontrol edip süreceğinizi öğrenirken uygulama, istenen sonucu elde etmek için ayağınızın nereye ve nasıl vurması gerektiğini öğretiyor. Topun tam olarak nereye gittiğini görebilmeniz için yörüngenin haritası çıkarılabilir ve bu ,akıllı telefonun ekranında iki parmakla sıkıştırılarak yakınlaştırılabilir ve hatta neler olup bittiğine derinlemesine bakmak için 3 boyutlu bir model oal rak döndürülebiliyorsunuz. Eğer basit bir antrenmanın peşindeyseniz, ölçümler her vuruştan sonra uygulamaya geri aktarılıyor.









ROBOT HAKEMLER BASKI ALTINA ALINIR MI?

Yapay zeka ile hakem atamalarının pek çok takımı mutlu etmediğini bildiğimize göre robot hakemlerin nasıl baskı altına alınabileceğini kestirmek kolay değil. Ancak algoritmaların manipüle edilebildiği bir dünyada robot hakemleri baskı altına almak pek zor değil. Ancak hataları minimuma düşürmek için kullanılan teknolojiler işe yarasa da son düdüğü insan mı çalacak robotlar mı? İşte bu yapay zeka endüstrisinin etik tartışmalarının ana konusunu oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE 45 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ, HER GÜN 45 DAKİKA VİDEO İZLİYOR

YouTube Festivali'nde Türkiye'nin dijital ekran alışkanlıkları açıklandı.

Her gün 45 milyon kişi 45 dakika YouTube ekranında video izliyor.

Orijinal içerik üreten 43 binden fazla kanalda yaratıcı girişimcilerin yüzde 84'ü YouTube'u uluslararası bir platform olarak görüyor.

Peki Türkiye'nin alışkanlıkları değiştiren ekranında neler var? You- Tube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pedro Pina, You- Tube Festivali için Türkiye'deydi...

Pina: "Araştırma ve danışmanlık şirketi Kantar'ın yaptığı çalışmaya göre, Türkler 'başka hiçbir yerde bulunmayan farklı içeriklere sahip olması nedeniyle' YouTube'u tercih ettiklerini belirtiyorlar. Türkiye'de gördüğümüz artan YouTube izlenme ivmesinin yakın zamandaki en önemli örneklerinden biri Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası serüveniydi.







TRT Spor Yıldız YouTube kanalında milyonlarca kişi maçları canlı olarak izledi." Pina sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neredeyse her videonun bir izleyici kitlesi vardır ve öneri sistemimizin görevi en popüler videoları sunmak değil, özel ilgi alanlarına uygun içerikleri önermektir. Genel algı, sistemin videoları popülerliğe göre sıraladığı yönünde olsa da, aslında özel ilgi alanlarına göre uyarlanmış içerik önermek için 80 milyardan fazla sinyalden yararlanıyoruz. Türkiye'de 45 milyon kişi günde ortalama 45 dakika düzenli olarak YouTube izlerken, bu kişilerin ihtiyaçlarına hizmet eden içerikler de artmaya devam ediyor.

Türkiye'deki içerik üreticilerinin içeriklerini globale taşımaları ve geniş ölçekte topluluklar oluşturmaları o kadar önemli hale geldi ki, bugün Türkiye'deki kanalların ürettiği içeriklerin izlenme süresinin yüzde 50'sinden fazlası yurt dışından geliyor." YAPAY ZEKA AYRILMAZ PARÇASI

Pedro Pino yapay zekanın her zaman YouTube'un ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Yapay zeka, insanların yaratıcılığının sınırlarını zorlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda içerik üreticilerinin işlerine odaklanabilmeleri için zamandan ve emekten tasarruf etmelerine de destek oluyor. Geçtiğimiz Eylül ayında, içerik oluşturucularının hayal güçlerini kullanarak artık diledikleri gibi komut yazarak Shorts'taki video arka planları için yeni, harika ayarlar oluşturabileceklerini duyurmuştuk. Ayrıca kullanıcılar video fikirleri üzerine düşünürken yapay zeka tarafından desteklenen bir fikir kitaplığına da erişebilecekler.



HERKESE SÖZ HAKKI VERİYORUZ

Yapay zekanın içerik oluşturucular, sanatçılar, reklamverenler ve izleyicilerden oluşan topluluğun genelinde yeni yaratıcılık biçimlerinin kilidini açma fırsatı sunması bizi heyecanlandırıyor. Ve sadece birkaç yıl sonrasını düşünmüyoruz; You- Tube'un uzun vadeli geleceğinin cesur ve sorumlu bir şekilde nasıl görüneceğini hayal ediyoruz." YouTube ile gurur duymamımızı sağlayan şeylerden birinin de You- Tube'un herkese söz hakkı vermesi olduğunu ifade eden Pedro Pino sözlerine şöyle devam ediyor: "You- Tube olarak paylaşacak bir şeyi olan herkese bir alan açmakla kalmıyor, aynı zamanda bundan bir iş kurmalarına da yardımcı oluyoruz. You- Tube Create aracılığıyla da içerik oluşturma becerilerini geliştirmeleri için onlara araçlar sunmaktan, içerik oluşturucuların platformda para kazanmalarını sağlamak için You- Tube İş Ortağı Programımıza giriş ücretlerini düşürmeye kadar, tüm kullanıcılarımıza ve yaratıcılığı destekleyen yollara yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Bu fırsatları yakın gelecekte Türkiye'ye de getirmeyi umuyoruz."