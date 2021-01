40 yıldır takımının iç saha maçlarını tribünde eksiksiz izleyenler, deplasmana gitmek en büyük keyfi olanlar, akraba-dost nikahlarını, davetlerini "Maçımız var" diye kaçıranlar, "Haziran-temmuzda futbol var, tatile ağustos ayında çıkalım" diyenler, "Askerlik dışında maç kaçırmadım" diye tutkusuyla gurur duyanlar... Pandemi çok şey alıp götürdü hayatımızdan, taraftarın da hikayesi eksik kaldı. Çok maç kaçtı, takım yalnız kaldı. Boş tribünler önünde oynanan her maçı, evdeki ekran ne kadar büyük olursa olsun hep bir eksik izledi sporseverler.

Hayat varsa umut vardır. 2021 spor takvimine başlarken dileğim tribünlerde taraftarların fotoğrafları yerine kendilerini göreceğimiz günler. Futbolla başlayalım. Ocak ayında dev derbi gelecek hafta: Beşiktaş-Galatasaray. 27 Ocak'ta Başakşehir ve Trabzonspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Şubat ayının ilk haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var.



Yılın ikinci ayında biz yokuz ama Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde eleme turları başlayacak. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı oynamadan milli takımlar 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına çıkacaklar mart ayında. 24 Mart'ta Hollanda'yı konuk edeceğiz, üç gün sonra Norveç deplasmanına çıkacağız ve 30 Mart'ta da Letonya ile evimizde oynayacağız.

42 haftalık Süper Lig, mayıs ayının ikinci haftası sona erecek ve ligin son üç maçı bir hafta içinde oynanacak. 26 Mayıs'ta Gdansk'ta Avrupa Ligi finali var ve elbette en mühimi 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali.

Pandemi yüzünden 2020 yazındaki üç büyük organizasyon 2021'e ertelenmişti. Takvimlerde 2021 yazacak ama turnuva futbol tarihine Euro 2020 olarak geçecek. 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da Euro 2020'nin açılış maçını oynayacağız. 16 Haziran'da Galler ile, 20 Haziran'da ise Bakü'de ev sahibi gibi çıkacağız sahaya. Euro 2020'nin finali 12 Temmuz akşamı Londra'da Wembley'de.

Haziran ayında Güney Amerika kıtası da futbola doyacak. Copa America 11 Haziran'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek. Milli takımın Dünya Kupası elemelerinde sonbahardaki rakipleri 1 Eylül'de evimizde Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda. Ekim ve kasım aylarında dört maçla bitecek gruptan hayırlısıyla 2022 biletini alacağız.

Dört yıl boyunca çalışan Olimpiyat vizesi almak için ter döken sporcular 2020'deki erteleme kararını aldıklarında bir yıl sonranın bilinmezliğiyle karantina günlerinde çalışmaya devam ettiler. Tokyo, 23 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapacak. Paralimpik Oyunlar ise 24 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında Tokyo'da...

Teniste dört Grand Slam'in ilki olan Avustralya Açık, 8-21 Şubat tarihleri arasında. Geçen yıl ertelenip sonbaharda oynayan Roland Garros ise 23 Mayıs-6 Haziran arasında... 2020'de ıssız kalan Wimbledon kortları 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında dolacak. Son büyün turnuva olan ABD Açık ise 30 Ağustos-12 Eylül arasında.

2020'de Formula 1'e ev sahipliği yaptık ama 2021 takviminde yokuz. Yılın ilk yarışı 21 Mart'ta Avustralya'da. Bize en yakın yarış ise 6 Haziran'da Bakü'de. Formula 1 sezonu 5 Aralık'taki Abu Dhabi'deki Grand Prix ile son bulacak. Motorseverler için ajandaya not edilmesi gereken ilk tarih, 28 Mart'ta Katar'daki Grand Prix. Takvimin son yarışı 14 Kasım'da Valencia'da.

Basketbolda elbette beklenen, Köln'deki Euroleague Dörtlü Final. 28 ve 30 Mayıs, Euroleague F4 için ajandaya yazılması gereken tarihler. NBA'de 72 maça düşürülen normal sezonda maçlar başlarken, play-off takvimi 22 Mayıs'ta açılacak ve 6 Temmuz'a sona erecek. NBA final serisi ise 8-22 Temmuz arasında.

Her yıl en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl, 7 Şubat'ta Florida'da. Bisiklet tutkunları için en önemli tarih 26 Haziran. Tour de France, 18 Temmuz'a kadar sürecek. Yaz aylarında bizden iki tarihi ve mühim organizasyonu da not düşeyim. Gazi Koşusu 27 Haziran'da koşulacak ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2-4 Temmuz tarihleri arasında. En kısa zamanda bir daha hiç boş kalmasın dediğim tıklım tıklım tribünleri görmek dileğiyle, İyi pazarlar...