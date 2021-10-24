Sürekli teknik direktör değiştirerek başarıyı yakalayacağına inanan bir futbol iklimimiz var. Kadrodaki 25 futbolcunun ismini ezberleyemeden, otel odasından eve çıkmadan, alt yapı takımlarının bir maçını izlemeden kısaca attığı imza kurumadan "yollarımız ayrıldı" ile yüzleşen çok teknik adam var. Önce yakın geçmişe gidelim Avrupa'da, sonra bu hafta çekilmiş bir fotoğraf karesinin hikayesinin peşine düşelim...

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1999'da Fortuna Köln'ün başında tanıdık bir isim vardı, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden kaleci Toni Schumacher... İkinci ligde Waldhof Mannheim ile oynadıkları maçın ilk yarısını 2-0 geride kapadı Schumacher'in takımı. Devre arasında soyunma odasına kulüp başkanı Jean Loering daldı ve Schumacher'e "Dışarı çık," dedi. Hayır, başkan takıma motivasyon konuşması yapmayacaktı, sabrı taşmıştı. Schumacher'e "İkinci yarıya çıkma, stadı da hemen terk et," dedi.Peru'da sezon başı hazırlık kampını bitiren ve ligin ilk hafta maçı için kampa giren Coronel Bolognesi'de teknik direktör Raul Marcovich'in hedefi elbette üç puandı. Sabah takımla birlikte kahvaltı ederken, telefonu çaldı, Başkan "Kahveni iç ve kampı terk et," dedi! 11 yıl önce İngiltere'de yerel ligde (Sussex County Ligi) Chichester City'nin rakibi Redhill'di. 1873'te kurulan kulüp, maça iyi başlamış, ikinci yarıda da oyunu 2-1 önde götürüyordu. Gözü sahadaki oyunda olan teknik direktör Mark Poulton'un yedek kulübesinde otururken cep telefonu çaldı. Ekranda kulüp yönetici Gary Walker'ın ismi yazıyordu. Poulton telefonu açtı ve Walker kısa kesti: "Mark, rahatsız ediyorum ama kovuldun!"

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İtalya'nın güneyinde Campania bölgesinde, Vietri Sul Mare kasabasının sahilinde bir bankta tek başına oturan 60'larındaki adam emeklilik günlerinin sıkıcılığında boğulmuş bir ifadeyle yakalandı fotoğraf karesinde. Onu bu üzgün ve düşünceli anında yakalayan -muhtemelen- tuttuğu takımın teknik direktörünü tanıyan bir taraftardı... O adam Fabrizio Castori idi. Takımı Serie A'da sekiz hafta sonunda sadece bir galibiyet almış, bir kez berabere kalmış ve altı kez de sahadan mağlup ayrılmıştı. Salernitana Başkanı, Fabrizio Castori'ye yollarının ayrıldığını söylediğinde, ligi ikinci bitirip 22 yıl sonra Serie A'ya döndüklerinin üzerinden sadece dört ay geçmişti.Bankacılık kariyerini sona erdirip en alt ligde takım çalıştırmaya başlayan ve 20 yıllık emeğinin ardından Avrupa'nın en iyi teknik adamlarından biri olmayı başaran Maurizio Sarri kadar başarılı olmasa da Fabrizio Castori de benzer yollar geçmişti. İtalya'da amatörden profesyonele ne kadar lig varsa çalışmış, 26 yaşında Belfortese'de başlayan kariyeri onu Çizme'de 40 yıllık hoca yapmıştı sonunda.Sekiz sezon üçüncü ligde, 16 sezon ikinci ligde takım çalıştıran Fabrizio Castori tam bir alt lig hocasıydı ama Serie A'ya çıkardığı takımları da çalıştırmak elbette hakkıydı. 2014 yılında Carpi onu teknik direktörlüğe getirdiğinde kulübün tek hedefi ligde tutunmaktı.Düşecek takım denilen Carpi sezon sonunda tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseldiğinde Castori omuzlardaydı. Düşük bütçeli takımın kurtlar sofrasında işi elbette zordu. 6. Haftada Roma'ya 5-1 mağlup olduklarında omuzlardaki Castori artık odasını toplamış ve evine dönmüştü. Yerine gelen teknik adama beş hafta dayanabilen Carpi yönetimi Castori'yi yine takımın başına getirdi ama Serie A'da Carpi geldiği gibi gidenler kervanına katıldı sezon sonunda...Geçen sezon Salernitana ona teklif getirdiğinde 11 yıl sonra döndüğü kulüpte yönetim taraftarın protestosuyla yola devam ediyordu. Yeterli transfer yapmamışlardı ve görevi bırakmaları isteniyordu. Fabrizio Castori sezon sonunu görebilecek miydi ki!Castori, Carpi'den sonra Salernitana'da da zoru başardı. Ligin en iyi ikinci defansını kurdu, 69 puan toplayan takım ligin son 9 haftasında 7 galibiyet alırken attığı son dakika golleriyle manşetlere çıktı ve mutlu son... Fabrizio Castori kariyerinde 10. kez bir takımı üst lige taşıdı... Geride kalan haftada Salerno Limanı'nda tek başına otururken ne mi düşünüyordu... Futbolda geride bıraktığı 41 yılı ve çalıştıracağı yeni takımı... Kimbilir belki Carpi gibi Salernitana da sezon içinde onu yine göreve çağırır...