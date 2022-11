AHMET ALEMDAR

Ulusal güvenlik sorunu olan terör örgütleriyle mücadele kapsamında hem sınırlar içerisinde operasyonlar hem de sınırların ötesinde harekatlar icra ediliyor. Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında terör örgütüne yönelik son dönemdeki en kapsamlı ve etkili hava harekâtı icra edildi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin sevk ve idaresiyle gece yarısı çeşitli hava üslerinden kalkan unsurlarla icra edilen hava harekâtında PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları 'kaynağında' yok edildi. Hava harekâtında Irak ve Suriye'de bulunan ve teröristlerin ülkemize saldırılarda üs olarak kullandığı, 140 km derinlikteki Asos ve 90 km derinlikteki Kandil gibi terör örgütü için stratejik olan bölgeler de hedef alındı. Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra AKINCI gibi S/İHA'ların da katıldığı harekatta 70'e yakın hava aracı görev aldı. Böylesine derinlikli ve geniş bir alanda 70'e yakın hava aracının eş zamanlı ve koordine harekat icra etmesi başlı başına TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin göstergesidir. Sivil ve çevre hassasiyetine yönelik hava harekatının gerek planlama gerekse icrası noktalarında çok hassas hareket edildi. Türkiye'nin bu hassasiyetini bilen terör örgütü sivilleri her zaman kalkan olarak kullanmıştır. Harekât bölgelerinde de terör örgütünün barınak, depo, sözde karargah vd. yapılarını sivil yerleşimlerine yakın konumlandırdığı biliniyor. Terör örgütünün bu stratejisine karşı hava harekatının icra esnasında yerli akıllı mühimmatlar kullanılarak sivil zaiyatının önüne geçildi.



BAĞIMSIZLIK: AKILLI MÜHİMMATLAR

Geçmişte PKK terör örgütüne yönelik hava harekatlarında çoğunlukla serbest düşüşlü genel maksat bombaları ile ABD ve İsrail'den tedarik edilen Popeye, JSOW, Paveway, JDAM vd. güdümlü / akıllı mühimmatlar kullanılırdı. Yurt dışına bağımlılığın çok yüksek olduğu bahse konu akıllı mühimmatlar günümüzde hem yerli ve milli olarak hem de geniş çeşitlilikte Türk savunma sanayii tarafından üretiliyor ve TSK'nın hizmetine sunuluyor. Pençe Kılıç Hava Harekatı bölgelerinde sivil zaiyatın önüne geçilmesi ve terör hedeflerinin yüksek hassasiyetle imha edilmesi amacıyla çeşitli yerli akıllı mühimmatlar kullanıldı. Pençe Kılıç gibi harekatlarda hem hedefler üzerinde etkili olacak hem de sivil zaiyata yol açmayacak akıllı mühimmatlara ihtiyaç duyulur. TSK'nın ihtiyaç duyduğu akıllı mühimmatlar ise Türk savunma sanayiinin ürettiği çeşitli güdüm kitlerinin genel maksat ve ardışık delici / nüfus edici bombalara entegrasyonu ile yerli ve milli olarak karşılanıyor. Örneğin MKE tarafından üretilen MK serisi genel maksat bombalarına Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Laçin, Teber, HGK, KGK, LHGK vd. güdüm kitleri entegre edilerek akıllı hale getiriliyor. Benzer şekilde TÜBİTAK SAGE'nin SARB, SERT ve NEB gibi ardışık delici bombaları güdüm kitleriyle akıllı mühimmatlara çevrilebiliyor. Sonuç olarak güdüm kitleri sayesinde serbest düşüşlü genel maksat, termobarik ve ardışık delici bombalar akıllı hale getirilerek yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip oluyor.



"EN GENİŞ AKILLI MÜHİMMAT EKOSİSTEMİNE"

Serbest düşüşlü genel maksat bombaları "cep" olarak ifade edilen geniş 'hedeften sapma' payına sahip olabiliyor. Ayrıca verdiği 'alan hasarı' ile ikincil hasara yani sivil zaiyata da sebebiyet verebiliyor. Bu sebeplerle hem dost unsurların olduğu hem de sivil zaiyat riski olan bölgelerde kullanılmamaları gerekir. Koalisyon güçlerinin Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik hava taarruzlarında yüzlerce/binlerce sivilin ölmesine de bu bombalar neden oldu. Güdüm kiti ile akıllı hale getirilen mühimmatlarda ise hedeften sapma değerleri düşüktür. Günümüzde gelişmiş güdümleme sistemleri sayesinde sapmalar metre ve hatta santimetre ile ifade ediliyor. Güdüm kitlerinin yanı sıra farklı hedef tiplerine yönelik çeşitli harp başlıkları üretiliyor. Burada hem etkinlik sağlanması hem de sivil zaiyatın önüne geçilmesi amaçları var. Tabi teknik olarak da her hedefe tek tip güdüm kitine veya harp başlığına sahip mühimmatla taarruz etmek ekonomik ve etkili çözüm olamamaktadır. Türk savunma sanayii tarafından yine farklı hedef tiplerine yönelik kullanılabilecek, sivil zaiyatın önüne geçecek, harp başlıkları ve birlikte kullanılabilecek güdüm kitleri geliştiriliyor. Ayrıca sektör tarafından hassas vuruş kabiliyetli SOM ve ÇAKIR gibi seyir füzesi aileleri, OMTAS ve L-UMTAS gibi füzeler, KUZGUN ve KAYI gibi akıllı mühimmat aileleri ile MAM-L / C / T ve Bozok gibi akıllı mühimmatlar da geliştiriliyor. Geçmişte dışa bağımlılığımızın yüksek olduğu tüm bu mühimmat alanlarında Türkiye bugün dünyanın en geniş "akıllı mühimmat" ekosistemine sahip ülkelerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamdaki öncülüğünde pek tabi sivil hassasiyetinin yüksek olması etkili olmuştur.



SONUÇ YERİNE

Türkiye uzun yıllardır, kırk yılı aşkın süredir PKK terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türk güvenlik güçlerinin PKK/ KCK/ YPG terör örgütleriyle mücadelesinde son dönemde ciddi bir ivmelenme olduğu görülüyor. Gelinen noktada terör örgütüne karşı icra edilen faaliyetlerdeki askeri ve sivil istihbaratın yüksek iş birliği de oldukça etkili oldu. EREN Operasyonları ile terör örgütünün silahlı faaliyetleri ülke sınırlarımızın içerisinde neredeyse bitme noktasına getirilirken sınır ötesinde ise PENÇE harekatlarıyla örgütün hareket kabiliyeti oldukça kısıtlandı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yüksek teknolojiyi kullanıcıyla buluşturma vizyonu ise hem sahaya hem sektöre yansıdı. Geçmişte Türkiye'nin yurt dışına tamamen bağımlı olduğu akıllı mühimmatlarda bağımsızlık elde edilmesi terörle mücadeleyi daha etkin bir boyuta taşıdı. Türk savunma sanayiince hem savaş uçakları hem SİHA'lar hem de diğer platformlar için özelleştirilerek üretilen akıllı mühimmatlar sahada etkili çözümler olmakta ve olmaya devam edecek.