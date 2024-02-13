Hatay’dan Lübnan’a uzanan usulsüzlüğü SABAH yazarı Ramoğlu duyurmuştu: Hileli arazi devrine bakanlık el koydu

SABAH yazarı ve bölge temsilcisi Ersin Ramoğlu’nun köşesinde duyurduğu Hatay Arsuz’daki arazi vurgununa bakanlık el koydu. Satışı yasak devlet arazilerini Lübnan’da yaşayan sahte mirasçılar göstererek mahkeme kararlarıyla ‘satılır’ hale getiren ve 3’üncü kişilere hileli devir işlemleri yapan emlakçı ve işbirlikçileri için yolun sonu geldi. Bakanlık, 800 dönümlük arazideki usulsüzlüğü müfettiş raporuyla belgeledi. Hukuki süreç başlatıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yasaya göre satılamayan 23 parseldeki 800 dönüme yakın devlet arazisi 3 yıl önce sahte belgelerle 3'üncü kişilere satıldı. Devletin milyonlarca dolar zarara uğradığı yolsuzluğu SABAH, "Arsuz'u parsel parsel çalmaya başladılar" ve "Çete ve işbirlikçileri Arsuz'a iyice çöktü" başlığıyla gündeme getirdi. SABAH'ın yayınlarını ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müfettişleri, usulsüzlüğü tek tek tespit etti. Bunun üzerine 04.12.2023'te Arsuz Tapu Müdürlüğü'ne bir yazı gönderen bakanlık, dava açılarak kayıtların eski haline getirilmesini istedi. Yabancı ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladıkları sınırlamalara misilleme olarak 1927 yılında çıkarılan "1062 Sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu" ile o dönemde Suriye uyrukluların Türkiye'deki taşınmazlarına el konuldu.









Halen yürürlükte olan kanunla, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki birçok taşınmaz hazineye geçti. Bu taşınmazlardan bazıları, yasaya göre ne satılabilir ne devredilebilir ne de miras yoluyla intikal ettirilemediği halde sahte belgelerle 3'üncü kişilere satıldı. Devletin milyonlarca dolar zarara uğradığı yolsuzluk, SABAH tarafından 19.10.2022'de yazarımız Ersin Ramoğlu'nun "Arsuz'u parsel parsel çalmaya başladılar" ve 26.10.2022'de "Çete ve işbirlikçileri Arsuz'a iyice çöktü" başlıklı köşe yazılarıyla Türkiye'ye duyuruldu. Bu yazılar sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. İddiaları inceleyen bakanlık müfettişleri, arsaların usulsüz olarak devredildiklerini belirledi. Bunun üzerine 04.12.2023'te Arsuz Tapu Müdürlüğü'ne bir yazı gönderen bakanlık, dava açılarak kayıtların eski haline getirilmesini istedi.









VATANDAŞLAR MAĞDUR

Arazileri yıllardır ecrimisil yöntemiyle devletten kiralayarak işleten vatandaşların avukatı Necati Yıldız, "Emlakçı Davut Bayar, senelerdir Arsuz'da sinsi sinsi kamu arazilerini sahte belgelerle ele geçirip satıyor. Bu olayda da Bayar var. Emlakçı Sinan Kirmit ise arazilerin satışına aracılık etti. Olayda sahte nüfus kayıtları ve gerçek dışı veraset belgeleri kullanıldı. Lübnan'da yaşayan bazı kişileri mirasçı gibi gösterdiler. Denize nazır ve villa yapımına müsait, değeri yaklaşık 100 milyon dolar olan yüzlerce dönüm arazi var. Bakanlığın talebiyle açılacak dava sonunda, hukuksuz bir şekilde devr edilen yüzlerce dönüm arazi hak sahiplerine ve devletimize iade edilecek" dedi.









İŞTE 100 MİLYON DOLARLIK VURGUN

İddıaya göre, emlakçılardan oluşan bir şebeke önce Hatay 2. İdare Mahkemesi'ne başvurarak, 1062 Sayılı Kanun Gereği Hazine'nin el koyduğu 100 yıl önce göç eden Suriye uyruklulara ait arazilere konulan "Satılamaz, veraset yolu ile bile intikal ettirilemez" şeklindeki şerhin kaldırmasını talep etti. Mahkeme de 18.09.2019 tarihli kararla, şerhi kaldırdı. Şebeke daha sonra da arazileri, Lübnan'da yaşayan bazı kişileri mirasçı gibi göstererek sahte belgelerle buraların tapularını 3'üncü kişilere sattı.





Avukat Necati Yıldız





MÜFETTİŞ TESPİTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Arsuz Tapu Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "08.04.2021 tarih, 4319 yevmiyeli intikal işleminde, kayıt maliki miras bırakan ile mirasçılık belgesinde adı geçen miras şeklinde belirtme bırakan arasında uyumsuzluk olduğu yönünde müfettişlik tespiti bulunmaktadır. Konunun yargı makamına intikal ettirilerek kaydın eski haline getirilmesi için dava açılmasının sağlanması" denildi.