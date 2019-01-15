Anlı şanlı ekonomistlerimiz sağ olsun, ekonominin ABD'yle veya "dış güçlerle" alakası olmadığına "yurdum insanını" ikna ettiler.

Haliyle, ekonomimize operasyon çekilemeyeceğini ulusça öğrenmiş olduk, rahatladık.

Trump da öğrenecek!

Öyle "ekonominizi mahveder / perişan ederiz" kolpasının bize sökmeyeceğini görecek, boşa kostaklandığına ikna olacaktır.

Doların ikna olması biraz zaman alacaktır.

Fakat bizim için fark etmez.

Dolar ikna olmuyor diye ABD'nin himayesindeki terör koridoruna "eyvallah" çekecek değiliz.

Türkiye'nin Kürtlerin de anavatanı olduğunu, Kürtlere karşı değil Kürtlerle birlikte teröre karşı savaştığımızı Trump bilmiyor mu?

Hiç bilmez olur mu?

Mesele, bilgiyle değil algıyla alakalı.

Suriye'den çekilme kararına itiraz edenlere karşı algı faaliyeti yapıyor işte.

Enformasyon çağındayız ama önce gerçekler vuruluyor.

Hülasa, algı faaliyeti her yerde.

Mesela, Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin "yaşam tarzına" müdahale ediyor algısı gündüz gözüyle yerleştirilmeye çalışılmıyor mu?

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