AKP'li Gül'le müşavere yapıp, AKP'li eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le görüşüp, Adıyaman'da Saadet Partisi'ni desteklemek az bir şey olmasa gerek.

CHP gerçekten de çok çalışıyor; hem de "kimlik bunalımı" geçirecek kadar.

Hâlâ "CHP hiçbir şey yapmıyor" diyen siyasi şizofrenler var; insafınız kurusun, daha ne yapacak!

AK Parti iktidarından memleketin "bahtı kara maderini" kurtarmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar işte.

Ne zaman mı kurtaracaklar?

Bilemiyoruz...

Bildiğimiz şu: PKK, HDP, DHKP-C, İyi Parti, Saadet ve AKP'li fırıldaklar bekliyor.

FETÖ herkesten çok bekliyor.

Aramızda kalsın, ben de bekliyorum.

Benimkisi can sıkıntısından. Durağanlık yoruyor; hareket olsun, ne bileyim, çarşıya pazar gelsin istiyorum.

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