AKP'li Gül'le müşavere yapıp, AKP'li eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'le görüşüp, Adıyaman'da Saadet Partisi'ni desteklemek az bir şey olmasa gerek.

CHP gerçekten de çok çalışıyor; hem de "kimlik bunalımı" geçirecek kadar.

Hâlâ "CHP hiçbir şey yapmıyor" diyen siyasi şizofrenler var; insafınız kurusun, daha ne yapacak!

AK Parti iktidarından memleketin "bahtı kara maderini" kurtarmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar işte.

Ne zaman mı kurtaracaklar?

Bilemiyoruz...

Bildiğimiz şu: PKK, HDP, DHKP-C, İyi Parti, Saadet ve AKP'li fırıldaklar bekliyor.

FETÖ herkesten çok bekliyor.

Aramızda kalsın, ben de bekliyorum.

Benimkisi can sıkıntısından. Durağanlık yoruyor; hareket olsun, ne bileyim, çarşıya pazar gelsin istiyorum.

***

***

AKP'li eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 'le yaptıkları görüşme hakkında sorulan bir soruyageçen gün aynen şu cevabı verdi:"Ortada bir görüşme süreci var. Görüşmelerin sağlığı bakımından bu görüşmeleri yapan arkadaşların açıklama yapması daha doğru olur..."Şu titizliğe, şu heyecana bakın!Sanki dersin, transferi'a bildirilecekmiş gibi.Oldu olacak, CHP'ye özel yabancı transfer hakkı da verilsin.Neden olmasın, her şeyin bir ilki olur, zamanla alışılır.Bakınız, ilk yabancı oyuncu transferi 1951'de (Arjantinli Oscar Garo) ile başladı. O vakit 1 lejyoner hakkı vardı, şimdi sınırsız.Mesela,işten kovsa, Beyaz Saray Ulusal Güvelik Danışmanıbiçilmiş kaftan.Bıyık dersen, emekçi halkım gibi.Zihniyet dersen...PKK türevleri hakkında "" diyen Kılıçdaroğlu'nunhık demiş burnundan düşmüş gibi.Şaka bir yana da, bu fırsat her zaman ele geçmez,'i kaçırmasınlar.CHP'de çok iş yapar.Şarabın tadı hariç her şeyinden anlayan o muhteremle tandem oynarlar.Hiç iş yapmasa, çok güzel takla attırır. Hep AKP'lilere takla attıracak değil ya.Ekstrası da olur.ile el ele verir, FETÖ'nün siyasi ayağını yakalarlar.Gülmeyin, manzarayı umumiye bu!Siyasi şizofrenlikten kurtulmayınca, "" diye yola çıkar, işte böyle İdris Naim Şahin'lere varırsınız.Atatürkçülüğü, "" indirgerseniz, zaten olacağı bu.İttifakınız da acayip!..ittifakında tek tük de olsa şikayet, yeterince destek görememekten ibaret.Sizde durum tam tersi.CHP'nin, İyi Parti de'nin açıktan desteğinden şekvacı. Hem de, "" diyecek kadar!"Kalabalıklarda düşmanımsın sen benim, tenhalarda sen benimsin ben de senin" misali saklanarak "yürütülen" bir ittifak bu!, "zillet ittifakı" deyince de kızıyorsunuz.