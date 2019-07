O gün gelince müfterilere, kara çalanlara, bilumum algı operatörlerine sadece utanç kalacaktır.

O gün ne zaman gelir bilmem ama tarihte hiçbir gerçek sürgit saklı kalmaz.

En azından son kullanma tarihleri bittiğinde kuklacılar itiraf eder, kuklalar dımdızlak ortada kalır.

Bu hep böyledir.

Belki bunu biz görmeyiz ama bizden sonraki nesil muhakkak görecektir.

Aslında malum algı faaliyeti ve kara propaganda ayan beyan ortada. Mızrak çuvala sığmıyor denir ya o derece.

Ama yine de görmek istemeyenler var; daha doğrusu varlıklarını bu "siyasi körlüğe" borçlu olanlar.

Bu körlüğe güvenerek veya yaslanarak halkımızı çiğneyen o tanklara, TBMM'yi bombalayan o savaş uçaklarına ve onca katliama rağmen 15 Temmuz'u "tiyatro" diye yutturmaya kalkıştılar.

Hiç utanmadan hiç sıkılmadan bu alçak yalanı dillendirdiler. Hem de Fetullah'la eşzamanlı bir şekilde.

Bu haysiyetsizliklerinden dolayı hâlâ özür dilemiş de değiller.

Zaten FETÖ'ye her alanda "siyasi ayak" oldular. MİT TIR'ları kumpasından 17- 25 Aralık yargı susturuculu darbe çıktılarını (tapelerini) Meclis kürsüsünde okumaya, FETÖ medyasına göğüslerini siper etmekten FETÖ'yü yargılayan yargıyı itibarsızlaştırmaya kadar her alanda.

Gizli veya aşikar FETÖ'nün sahiplenmedikleri veya destek olmadıkları tek bir faaliyetini bana gösteremezsiniz.

'Vaktiyle biz karşı çıkmıştık' falan diyorlar ya bunun "Biz varken FETÖ'ye ne gerek vardı" serzenişinden öte anlamı yok.

Madem daha önce karşıydınız, harekete geçtiklerinde neden yanlarında yer aldınız?

Samimi şekilde dün FETÖ'ye karşı çıkan (ve bedelini ödeyen) yurtseverler bugün de karşılar. S- 400'lerden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına kadar vatan saflarındalar.

Siz neden FETÖ'nün dümen sularındasınız hâlâ?

FETÖ başta olmak üzere CIA taşeronu tüm terör örgütleri gibi Başkan Erdoğan'a kin ve nefret duyuyorsunuz.

Muhalif olun, karşı çıkın sonuna kadar, anlarım; lakin bu nefret bu kin, bu kara propaganda nedir?

FETÖ'nün kin ve nefretini anlıyorum; Sayın Erdoğan her şeyden evvel 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal etmelerine engel oldu. PKK'yı da anlıyorum; sınırlarımızda "terör devleti" kurmalarına geçit vermedi.

Peki size ne etti?

Ne desek boş biliyorum, bir kısmı mankurtlaşmış, bir kısmı algı operatörleri marifetiyle zehirlenmiş, bir kısmının da gözünü haset kör etmiş.

Musaddık'a İran petrollerini millileştirmenin bedelini askeri darbeyle ödettiklerini darbeden 60 yıl sonra (2013'te) CIA itiraf etmişti.

Belki bir gün (AKP'li fırıldaklara varıncaya kadar) muhalif güruhu Erdoğan karşıtlığında yan yana getirip nasıl kullanışlı aptallara dönüştürdüklerini de itiraf ederler.

O gün onlar için sadece utanç vardır.