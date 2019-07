S- 400'ler konusunda ABD tehdit etti diye nasıl ki güvenliğimizden vazgeçmedik, AB lagaluga etti diye de "mavi vatanımızdan" vazgeçemeyiz.

"İstiklal-i tam" için rotamız şudur: Ne özgüven yoksunluğu ne de hamaset; gücünün farkında, akıllıca dış politika.

"Tam Bağımsız Türkiye" yolunda yürümenin elbette bedeli olacaktır.

Tıpkı Çanakkale'yi geçilmez yapmanın, bu aziz vatanı müstevli işgalinden kurtarmanın yani Kurtuluş Savaşı vermenin bedeli olduğu gibi.

Bağımsızlığın bedelini "ölümüne" göze alamayanlar bağımsız olamazlar. Dahası, bastıkları toprakların "vatandaşı" değil olsa olsa "kiracısı" olabilirler.

15 Temmuz işgal girişimine direnişin bedeli de her şeyden evvel şehitlerimiz ve gazilerimizdir.

Malumunuz, bu aziz vatanın evlatları o gece bedel öderken birileri de "yurtta sulh, cihanda sulh" lakırdıları eşliğinde erketede beklemişti. "Yoo, ben başbakan olacağım" sözü hâlâ kulaklarımızdadır.

***



Malumunuz, enerji ihtiyacımız için "mavi vatanımızda" sondaj çalışmalarına başlayınca önce rahatsızlıklarını dile getirdiler, şimdi de vazgeçelim diye yaptırım kararı aldılar.

Direnirsek, bunun kısa vadede ekonomik bedeli olacak. (Dahili bedhahlar siyasi ikbal devşirmek için bu bedele aşeriyorlar zaten.)

Direnmezsek olmaz!

Yazık ki yazık, Türkiye kötüye giderse kendileri için "her şey çok güzel olacak" düşüncesinde olan "bozguncu" bir muhalefetimiz var.

"FETÖ'nün siyasi ayağı" da her yerde her fırsatta bu muhalefeti tahkim ediyor

Bugün AK Parti'den ayrılan malum AKP'lilerden dün MHP'den ayrılıp malum partiyi kuranlara kadar her şey bunun ifadesidir

E tabi FETÖ'yü ABD'den bağımsız bir örgüt olarak görürseniz bu ifadeyi kavramanız mümkün olmaz.

Gelgelelim, hamakat ehlinin dışında herkes şuncağızı bilir:

FETÖ değil Türkiye'de darbe yapmaya kalkışmak veya ABD'de yüzlerce kolej açmak, ABD'den bağımsız döner dükkanı bile açamaz.

***



Doğu Perinçek şu soruyu sormakla yerden göğe kadar haklıdır: (mealen) AK Parti'yi ve MHP'yi parçalamak isteyen ABD neden CHP'yi tahkim ediyor?

Bu sorudan mülhem ben de "muhalif medyayı" kim tahkim ediyor diye sormak istiyorum.

Adeta FETÖ medyası gibi yayın yapıyorlar. Sorsan, "Atatürkçüyüm" veya "Mustafa Kemal'in askeriyim" diyorlar.

Madem öyle, Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyeti 15 Temmuz'da ölümüne kurtarmaya öncülük eden Erdoğan'a karşı bu kin ve nefretiniz nedir?

FETÖ'ye karşıyım diyorsun ama FETÖ'ye karşı sürgit mücadele veren kim varsa itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun.

Yargıyı da itibarsızlaştırmak için fırsat kolluyorsun.

Kuşkusuz her karar adil değil

Lakin dünle bugün arasında temel bir fark var. Dün FETÖ yargısı işbaşındaydı, bugün en azından FETÖ'ye hesap soran yargı var.

Dün Soner Polat ve Cem Gürdeniz gibi yurtsever askerlerimizi mahpus damına atan yargı vardı, bugün bir dolarlık FETÖ askerlerini içeri tıkan yargı var.

Şuncacık şeyi görmüyor musun yoksa "Atatürkçü" maskesi altında 15 Temmuz'un ezik ödeşmesi peşinde misin?