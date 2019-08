CHP'li Ekrem Bey kazanınca bir arkadaşımız, "Ebu Zerr'in büyük yürüyüşünü sürdürenler kazanmıştır" demişti.

Şaka yapmıyorum, gerçekten.

Hadi adını da vereyim de inanmayan gitsin arşivden baksın: Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın.

Malumunuz, Ebu Zerr deyince akla her şeyden evvel anamalcılığa karşı çıkmak gelir; mal istif etmemek gelir; üryan gelip üryan gitmek gelir.

Şahsında, "Ebu Zerr'in büyük yürüyüşünü sürdürenler kazandı" denilen CHP'li Ekrem Bey mal varlığını geçenlerde açıkladı...

Evler, barklar, dükkanlar, arsalar, banka hesapları ila ahir, say say bitmez. Nihat Genç dostumuzun ifadesiyle Manukyan'ın servetine denk!

"Erdoğan karşıtlığı tarikatına" mürit olursan ANAP'tan bozma Ekrem Bey'e işte böyle iman eder, onca evini barkını, yatını katını görmez, hiç utanmadan Ebu Zerr'den bahsedersin.

O değil de, iman ettikleri şahıs İstanbul'un dört bir yanını "İstanbul için yeni bir başlangıç" sloganıyla donattı. Kaç ay oldu hazretten Bodrum'da Livaneli konseri ve Koç'un marketi dışında bir başlangıç göremedik.

Hasretle bekliyoruz.

Son günlerde CHP belediyelerinde eş dost akraba kayırmacılığı, torpilli atamalar karaya vurmaya başladı.da "bunların hepsi düzelecek" diyor.İnanmamız için düzeltmeye önce kendisinden başlamalı.Hadi bu çok zor, kendini iptal etmesi gerekebilir. Kaset marifetiyle CHP Genel Başkanlık koltuğuna kimler tarafından atandı bari onu açıklasın.Yoksa...O suret-i haktan görünme gayretleri,öte anlam taşımaz.Muhalif güruhu biliyoruz; dün bu köşede yazdım, hayatları yalan dolan algı faaliyeti.Peki "bozulduk, lükse şatafata düştük" diyerek AK Parti eleştirisi yapmayı marifet sanan bizim mahallenin muhteremlerine ne oluyor?İtirafçı kıvamındaki bu lakırdılar da neyin nesi?Fakir taa 2008'lerde "" derken yüzümeters ters bakıyordunuz şimdi nedeğişti?Değişen şu ki ne zaman ki FETÖ 'yle kapışmaya başladımırın kırın etmeye başladınız.Kıymet hükmümüz, "" ölçüsüdür. Bununiçin nefis muhasebesi izzet, itirafçılık zillettir.İzzetli insanlarduçar olmaz.Nedir bu hal?Erdoğan ve AK Parti eleştirisi hangi sinsi veya hangi sızıntı "algı operatörlerinin" zerk ettiği zehrin dışavurumudur?Eleştiride esas olan nispettir. Senin nispet noktan ne?gidecek de kim gelecek?Kimin gelmesine zemin hazırladığının, enerjini istemeden de olsa kimler için harcadığının farkında değil misin?Her daim yazdım: Eleştirel mesafe nimet, goygoyculuk zehirdir.Lakin, yaptığın eleştiri'da çıplak ellerle tanklara karşı direnişine "" diyenlere zemin oluşturuyorsa...Başını iki elinin arasına alıp, "" diye düşüneceksin.