CHP'li Ekrem Bey kazanınca bir arkadaşımız, "Ebu Zerr'in büyük yürüyüşünü sürdürenler kazanmıştır" demişti.

Şaka yapmıyorum, gerçekten.

Hadi adını da vereyim de inanmayan gitsin arşivden baksın: Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın.

Malumunuz, Ebu Zerr deyince akla her şeyden evvel anamalcılığa karşı çıkmak gelir; mal istif etmemek gelir; üryan gelip üryan gitmek gelir.

Şahsında, "Ebu Zerr'in büyük yürüyüşünü sürdürenler kazandı" denilen CHP'li Ekrem Bey mal varlığını geçenlerde açıkladı...

Evler, barklar, dükkanlar, arsalar, banka hesapları ila ahir, say say bitmez. Nihat Genç dostumuzun ifadesiyle Manukyan'ın servetine denk!

"Erdoğan karşıtlığı tarikatına" mürit olursan ANAP'tan bozma Ekrem Bey'e işte böyle iman eder, onca evini barkını, yatını katını görmez, hiç utanmadan Ebu Zerr'den bahsedersin.

O değil de, iman ettikleri şahıs İstanbul'un dört bir yanını "İstanbul için yeni bir başlangıç" sloganıyla donattı. Kaç ay oldu hazretten Bodrum'da Livaneli konseri ve Koç'un marketi dışında bir başlangıç göremedik.

Hasretle bekliyoruz.

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