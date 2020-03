Türkiye ile Rusya mutabakat imzaladığı için "Jeffreygillerin" bir hayli canı sıkılmış besbelli.

Bu da gayet doğal.

Türkiye'de de çok canı sıkılan var. Muhalefetin alayı mesela.

Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok. Nihayetinde, "Küresel sistem yandaşı figüran muhaliflerdir."

Bir başka ifadeyle, "RAND muhalefeti" işte.

Tuhaf olan, Rus devlet televizyonunun servis ettiği protokol tezviridir. Bu paçoz algı faaliyetiyle akılları sıra, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye'nin itibarına zeval vermeyi hedeflemişler.

İyi de neden?

Putin, İdlib mutabakatı konuşmasında, "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu..." demedi mi?

Çözüm üretme kabiliyetini de Sayın Erdoğan'la kurduğu şahsi ilişkiye şöyle dayandırmıştı: "Aramızdaki şahsi yakın temasımız hem ikili iş birliğinin çeşitli sorunlarına çözüm bulmaya hem de uluslararası meselelerle ilgili ortak yaklaşımlarımızı belirlemeye imkân sağlıyor..."

Rus televizyonunun mahut algı faaliyeti her şeyden evvel bu "şahsi ilişkiyi" hedeflemiş olmuyor mu?

Bu itibarsızlaştırma gayretinin maksadı nedir?

Sahi, Rus televizyonu neyin ödeşmesi peşinde?

Söz konusu mutabakatla masada kaybettiklerini mi düşünüyorlar? Değilse, bu panik mesabesindeki algı faaliyeti nedendir?

Kendileri açısından durum bu kadar vahim mi?

Sonuçta bir mutabakattır bu. Karşılıklı çıkarları ve maslahatları gözetmektir. Uzlaşmaktır. Kalıcı çözüm bulma iradesinin tezahürüdür.

Şayet Rus televizyonunun algı faaliyetinin arkasında Atlantikçileri sevindirmek isteyen (deyim yerindeyse) "öteki Rusya" yoksa, İdlib dolayımında istediklerini masada elde edememenin paniği var demektir.

Naçizane tavsiyem, hiç panik yapmasınlar. Yeni Samanyolu TV'nin (FOX TV) algı operatörü Portakal'ın "manipülasyon pornosunu" izleyip rahatlasınlar.

Daha geçen gün, "İdlib mutabakatıyla Rusya'nın ve Suriye'nin istedikleri oldu" dedi.

Belki de Rus televizyonu, "Türkiye'nin istedikleri oldu" demeye cesaret edemediği için protokol üzerinden o zavallılığa tevessül etmiştir.

Putin "diktatör" olmadığı için cesaret edememiş olabilirler.

Bizde öyle değil; Başkan Erdoğan "diktatör" nasılsa. Her türlü iftirayı atabilir, istediğin algı faaliyetini istediğin yalanlarla sürdürebilirsin.

FOX TV gibi alçakça algı faaliyeti yürütebilir, 33 Mehmetçiğin şehit düşmesi üzerine Mehmetçiğin Başkomutanının güldüğünü söyleyebilirsin.

Bir de ağzı bozuk Engin gibi ipten kazıktan kurtulmuşçasına küfredebilirsin.

Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına küfredilmesine tepki gösterenleri de gerginlik oluşturmaya çalışmakla suçlayabilirsin.

Hülasa bizde atış serbest, nasılsa "diktatör" var.