"Ay çıldıracağım! Bunlar akepe'yi nasıl hâlâ destekliyorlar?!.."

"Kuzum çomar bunlar; bildiğin koyun yaa'ni..."

"Eğitimsiz cahiller sürüsü n'olcek! Teayyip'e oy verecekler tabii! Başka ne bekliyorsunuz ki?.."

(..........)

Hemen her gün böylesi lakırdılarla sağda solda çemkirmeyi marifet sanıyorlar.

İçlerinden biri de çıkıp, "Eskiden kömür ve makarnaya oylarını satıyorlar diyorduk. Şimdi kömür yok, makarna yok; sadece zam var. Neden hâlâ AK Parti'den vazgeçmiyorlar?.." diye sormuyor!

Bilmiyorum, belki de şuncacık şeyi bile sormaktan korkuyorlar.

Öyle korkunç mahalle baskısına maruz kalıyorlar ki her an "Akepe'nin ekmeğine yağ sürmekle" suçlanabilirler.

Hele ki içlerinden biri boşta bulunup, "Pandemi döneminin ardından idrak ettiğimiz şu düşük yoğunluklu 3. Dünya Savaşı günlerinde, Amerika'da bile enflasyon son 40 yılın en yüksek oranına çıkmışken..." diye başlasa, daha cümlesini bitirmesine fırsat vermeden aforoz ederler.

***

Kimisi çapsızlığından, kimisi cibilliyetsizliğinden, kimisi de mahalle baskısı yüzünden aynı koroda buluşuyor.Zaten "çatlak ses" çıkartmak çok riskli. En kolayı koroya ayak uydurup şöyle kaptırıp gitmek:"Ülke ne hale geldi... Memleket batıyor... Eğitimsiz çomarların desteklediği akape gitmeden hiçbir şey düzelmez..."Bunlarınde yaptığı "büyük hizmeti" geçen gün şu tweet'le duyurdu: "Hijyenik ped lüks değil, temel ihtiyaçtır. İhtiyaç sahibi kadınlara bugüne kadar 174.779 paket ped ulaştırdık ve dağıtımlarımız sürüyor..."Hiçbirinin aklına... "İzmir'de suyun fiyatı neden'nın 3 katı ve neden güzel İzmir'imizde lağım kokusundan göz gözü görmüyor?" sorusu gelmez.Şu hale bakar mısınız:O çok eğitimli insanların seçtiği belediye başkanı ped dağıtmakla övünürken, "eğitimsiz çomar" dediklerinin desteklediği, "1915 Çanakkale Köprüsü"nü yapıyor.Sonra da "Hâlâ neden akepe'yi destekliyorlar?" diyerek akıllarını yele veriyorlar.'nin her hizmetinde olduğu gibi'ne de kara çalmakta hiç geç kalmadılar."Kullanmayacağımız köprünün parası da bizden çıkıyor..." diye şavulluyorlar.iyi ki CHP'li. Ya AK Partili olsaydı?derlerdi.

***

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının "ped hizmetini" duyurduğu tweet'ini görür görmez, "Eyvahlar olsun!" dedim.Neden mi?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarıya'den aldığı ilhamla "prezervatif" dağıtmaya kalkışırsa ne olacak?Neyse ki,'nin daha öncebu "hizmeti" verdiğini öğrendim derahatladım.Gördüğünüz gibi "hizmette" sınır tanımıyorlar.