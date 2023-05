Alparslan Türkeş'in "1944 Milliyetçilik Olayı" adlı kitabının etkisinden hayli zaman kurtulamamıştım.

Zira henüz orta mektebe başladığım yıl okumuştum ve işkenceye ilk kez bu vesileyle muttali olmuştum.

Her 3 Mayıs "Türkçülük Günü" olarak anılır ya, benim de aklıma hep bu kitap gelir.

Korkunçtu!..

Tabutluk denen hücrelerde "Nazi Almanyası"ndan öğrendikleri işkence tekniklerini "Milliyetçiler" üzerinde denemişlerdi.

Merhum Türkeş'in de tırnaklarını sökmeye kalkışmışlardı.

***

Milliyetçilere, İslamcılara ve sosyalistlere eziyet etmekkarakteristik özelliğiydi."Turancılık davası" dolayımında işkence altına alınan milliyetçilerden biri de 2010'da kaybettiğimiz merhum'dı.'in "Türkkan" soyadını verdiğinam-ı diğer "Çöl Kartalı"'nın da amca tarafından yeğeniydi.İsmet İnönü işte bu Reha Oğuz Türkkan'ın Tapu Kadastro Genel Müdürü babasından, Maçka Taşlık'ta saraya ait olan büyük bir araziyi üzerine geçirmesini istemişti. Fakat isteği kabul görmemişti.Sizin anlayacağınız, Reha Oğuz'un "milliyetçilik suçuna", istediği araziyi İsmet Paşa'ya peşkeş çekmeyen babanın oğlu olmak "suçu" ilave edilmişti.hazretleri intikamını almak için o tarihte 24 yaşında olan ve Atatürk'ün milliyetçi düşüncesine sahip çıktığı için akıl almaz işkencelere maruz kalan'ın suçlu bulunması için milli savunma bakanını devreye sokacak kadar mahkemeye baskı yapmıştı.Hülasa, hakkı olmayan bir araziyi zimmetine geçirmek için gencecik bir delikanlıya yapmadığını bırakmamıştı.Bunların en dürüst lideri buydu, bu kadardı.

***

'dan'a kadar mukaddesatçı muhafazakârları da zindanlarda çürütmüşlerdi.Bunlarıngüzellemelerine de bakmayın. Mavi gökyüzünü ona da dar etmişlerdi.O kadar ki, boşu boşuna 13 yıl yatırdıkları mahpus damında başladığı açlık grevinde fenalaşmış, hastaneye kaldırılmıştı...'den'a,'dan'e kadar birçok aydın ve sanatçı hastaneye gönderdikleri mektupta Nâzım'ı açlık grevinden vazgeçirmek için, "Sizi haksız yere hapiste tutan irade halkın oyu ile iktidardan uzaklaştırılmış bulunuyor. Yeni iktidar kuruluncaya kadar açlık grevinize fasıla vermenizi ısrarla rica ediyoruz..." diyorlardı.Peki, "Sizi haksız yere içerde tutan irade..." dedikleri hangi iradeydi?CHP iradesi değil mi?"Halkın oyu ile iktidardan uzaklaştırılan" mahut iradenin yerine gelen'in Demokrat Parti'si Nâzım Hikmet'i özgürlüğüne kavuşturmuştu. Tıpkı dönemin Başbakanı'ın 2009'da Nâzım'a tekrar Türk vatandaşlığı ve iade-i itibar kazandırdığı gibi.Kürtler mi?Ne kendileri ne de dilleri yasaldı.CHP'nin ve bilumum asalak aydınlarının Kürtler güzellemesi, "Alavere dalavere Kürt Memet nöbete" mesabesindedir. Kimsecikler aldanmasın...Sırf Kürt olduğunu söylediği için kovuşturmaya maruz kalan'nin adını havaalanına veren, Kürtçe yayın yapan'yi kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.Kimsecikler unutmasın.