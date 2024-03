Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçen gün memleketimin güzel ilçelerinden Arsin'de iddiasını tekrarlayarak, "Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız" demiş.

Bu yüzdeye nasıl mı ulaşmış?

Şöyle bir hesap yapmış: "Geçen 14 Mayıs seçimlerinde anketler partimizi diğer partilerin içinde gösteriyorlardı ama yüzde 3'e yakın oy almıştık. Şimdi aynı anket firmaları yüzde 6, yüzde 7, yüzde 8 gösterdiklerine göre, yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız..."

Yani, mezkûr anketlerin bugün gösterdikleri yüzdenin aritmetik ortalamasını (önceki seçimde gösterdikleri yüzdenin 3 katını aldıklarından hareketle) 3 ile çarpıp elde ettiği yüzde 21'i yuvarlak hesap, "Yüzde 20'nin üzeri" diye ortaya koyuyor.

Temiz hesap... Lakin bir kusurcuğu var: Ya söz konusu anketler, 14 Mayıs anketlerinde Fatih Bey'in partisi hakkında yaptıkları tahminde yanıldıkları için bu sefer bol kepçe çalışalım demişlerse? Dahası, önceki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekledikleri için "haddinden fazla az", şimdiki seçimlerde ittifak yapmadıkları için de "haddinden fazla" göstermişlerse?

Aziz ve muhterem Fatih Bey kardeşimiz bunu da düşünmüş, yani işi şansa bırakmamış. Diyor ki: Siyaset bilimciler, yorumcular sahada Yeniden Refah rüzgârı estiğini söylüyorlar.

Peki, ya o rüzgârı sırf Cumhur İttifakı'ndan ayrı seçime girdiği veya CHP'nin işine yarayacağını düşündükleri için estiriyorlarsa?

Demem o ki, aziz ve muhterem kardeşimiz rüzgara fazla kapılmamalı, kapılacaksa da merhum babası muhterem Hocamız gibi kendi rüzgârına kapılmalı.

Öyle ki, merhum Hocamız 70'li yıllarından itibaren her seçim öncesi tek başına iktidar olacağını söyler, sonuçlar yüzde 3 bile çıksa biz kazandık derdi. Zira manevi ikliminden neşet eden özbeöz rüzgarı hakkında telif hakkına sahipti.

Fatih Bey kardeşimizin kapıldığı rüzgâr öyle mi ya!

"Bu seçime tek başımıza gireceğiz..." açıklaması yaptığı hazirunun estirdiği sevinç rüzgârını, merhum Erbakan başbakan olduğunda Milli Görüşçülerde görmedim. O derece coşmuşlardı.

Bu sevinç rüzgârında, şekil değiştirerek her yapıya sızmakta mahir FETÖ'nün katkısı nedir bilmiyorum.

Benim bildiğim sizin de bildiğinizdir: Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Fatih Erbakan'ın yanında FETÖ'cülerin olduğunu, ittifaka ısrarla karşı çıkanların da bunlar olduğunu iddia ediyor.

Fatih Bey kardeşimiz tek başına seçime girme gerekçesi olarak Malatya Kürecik Üssü'nü ve Gazze'yi ileri sürüyor ama aynı konuşmasında, AK Parti istedikleri belediyeleri kendilerine vermediği için mutabakata varamadıklarını söylüyor!

Demek ki mesele Gazze veya Kürecik falan değilmiş. Belki de, Erdoğan'ı tökezletip CHP'nin kazanmasını sağlamakla Malatya Kürecik Üssü'nü kapatmayı değil, ABD'yi sevindireceğini bildiğindendir. Aynı şekilde, Erdoğan'ı tökezletip Gazze direnişçilerine "terörist" diyen CHP'yi kazandırmakla da Gazze'ye yardım edilemeyeceğini, tam aksine Netanyahu'yu sevindireceğini herkesten iyi biliyordur.

Gelgelelim, Fatih Bey kardeşimizin de hakkını teslim edelim: Öyle Saadet Partisi gibi açık ve net şekilde CHP'nin kazanması için çalışmıyor. Hatta, İstanbul'un CHP'den geri alınmasından bile dem vuruyor. Fakat sonuç itibarıyla maalesef aynı kapıya çıkıyor. Mesela, oyları bölmekle CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun ekmeğine yağ sürmüş oluyor.

Saadet Partisi'ne de haksızlık yapmayalım, hiç değilse kendilerini "hatırlayabilecek" Kılıçdaroğlu'na destek vermişlerdi.

Fatih Bey'in ekmeğine yağ sürdüğü Ekrem Bey'in "Hatırlamıyorum..." diyeceği kuvvetle muhtemel. Karşılığını peşin almışlarsa da orasını bilemem.

Benim bildiğim şudur:

Bu millet CHP'nin önünü açanı asla unutmaz. Fatih Erbakan kardeşimiz umarız Saadet Partisi'nin hatasına düşüp de siyasi geleceğini berhava etmez.