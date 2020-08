ŞEBNEM BURSALI

ERSOY: AB’nin Türkiye kısıtlamasının asıl nedeni ekonomik. Pandemiden en çok etkilenen İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan’a kıyasla biz açık ara öndeyiz

Kurban Bayramınızı huzur içinde geçirmenizi diliyorum. Ailemiz, eşimiz, dostumuzla birlikte minik bir tatil de olduğu için turizm sektörü de hareketli malum. Ben de sektörü yöneten en yetkin isimle, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile hem bayram dolayısıyla turizmi hem de son günlerin gündemiyle ilgili yaptığım sohbetin detaylarını sizlerle paylaşayım. Bütün dünya için pek kolay olmayan bir sürecin ardından daha sakinlediği görülen pandemi henüz sona ermiş değil elbette. Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerin başında da turizm geliyor. Bu konuda, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yılı dolayısıyla yaptığı toplantıda; hedeflerin ve rakamların güncelleneceği mesajını veren Başkan Erdoğan; dünya ülkeleri arasında Türkiye'nin nispeten çok daha iyi durumda olduğunun altını çizmişti. Bakan Ersoy ile sohbette; bayram ve sonrası turizmden beklentilerini konuştuk. İşte söyledikleri:



ARAYI AÇTIK

Bütünüyle pandemi sürecine baktığımızda Türkiye, pek çok ülkenin çok ötesinde süreci çok iyi yönetti. Bir kere çok sağlam bir sağlık altyapısı olması, güvenlik ve sosyal politikalarıyla bu sürecin yarattığı ve yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmeyi başardık, Elbette süreç henüz bitmedi ama biz devlet olarak her tür önlemimizi almaya devam ediyoruz. Turizm de bu durumdan etkilenen sektörlerden. Ama tıpkı sağlam sağlık altyapımız gibi turizmde de rakibimiz konumundaki pek çok ülkeye göre çok iyi durumdayız. Hele ki; Avrupa'da İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan gibi rakiplerimizin pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasında olması ve hala etkilerin devam etmesi, Türkiye'nin ayrıcalığını açık ara gösteriyor.







(AB'nin Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması)

Ben her konuşmamda diyorum, koronanın 2. dalgası daha çok ekonomik dalga olarak ortaya çıkıyor. Ülkelerin ve özellikle Avrupa ülkelerinin aldıkları kararlar daha çok siyasi oluyor. En güzel örneği, bu süreci en iyi yöneten ülke olduğu halde Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması kararı... Bunun da sebebi eko-siyasi. AB içindeki turizm ülkeleri içinde kalsın isteniyor turizm gelirleri. Turist trafiğini de bu yönde alınan kararlar üzerinden yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye, bölgesel vaka sayısı başta olmak üzere tüm kriterlerdeki raporlamalarda ne kadar iyi yönettiğini ispatlıyor. Alınan tüm siyasi kararlara rağmen biz her tür girişimimize devam ediyoruz. Turizm bölgelerimiz Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir için çok özel çalışıyoruz ve özellikle buralardaki vaka sayılarının, kriterlerin ne kadar altında olduğunu muhataplarımıza sürekli raporluyoruz. Endişeleri giderici önlemlerin yanında, Avrupa ülkelerinin çok altında sigorta sistemi ile pek çok ülkenin önündeyiz. Sağlık Turizm Sertifika Programı, eğitimler ve çok sıkı denetimlerimiz devam ediyor. Bayram öncesinde eksikliklerini gördüğümüz tüm tesislere uyarılarımızı yaptık. Sertifika programını kalıcı yapmayı ve hizmet standartları açısından nitelikli turizmde de öncü olmayı hedefliyoruz.



DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESİ

Sağlık turizmi için gelenlerin 3 ana özelliği var; Bir kere uzun süreli kalıyorlar. Yanlarında en az 1 veya 2 refakatçi ile geliyorlar ve iki kez gelme olasılıkları çok yüksek. 2 operasyon arasındaki süreçte tatil de yapıyorlar. Ve bu konuda hem sağlık altyapısı hem iklim özelliği ve turizm tesisleri ile personel üstünlüğü ile rakip ülkelere oranla çok avantajlıyız ve bunu geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'ye başka amaçlarla gelen turistlere Türkiye'yi tanıtmak amaçlı başka lokasyonlar da yaratıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndaki Havalimanı Müzemiz, dünyanın bu alandaki en büyük müzesi. Turistlere Türkiye'yi tanıtma adına çok özendirici.



AYASOFYA'YA YELKEN SİSTEMİ

Bakan Ersoy ile 10 gün gibi kısa bir süre içinde hazırlıklarını bitirilip bütün dünyanın gıpta ile izlediği Ayasofya'nın ibadete açılması sürecini de konuştuk. Restorasyon sürecinin başladığını ve UNESCO'nun kriterleri doğrultusunda çok titiz davrandıklarının altını çizdi. Devam eden çalışmalar kapsamında tepedeki kandil deliğini kullanarak ve yelken sistemi ile yapıya hiçbir zarar vermeden çalışmaların sürdüğünü iletelim.