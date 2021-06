ŞEBNEM BURSALI

En yetkili isim açıkladı: "Kurban Bayramı'na kadar nüfusun yüzde 70'ine en az 1 doz aşı yapılacak." Bu oranın sayısal karşılığı da yaklaşık 55 milyon insan demek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı bu hedef tuttuğunda, maskelerden de tamamen kurtulma umudumuz doğacak. Aşı sırası 18 yaşa kadar düştüğüne göre de artık neredeyse gençlerin tamamı korunmuş olacak.

Dünyayı etkisi altına alan salgının en başından itibaren, tıbbi tedavi-teknik ve süreçleri, güvenlik aşaması, korunma yöntemleri dahil her konuda Türkiye'nin gösterdiği başarı, en gelişmişler dahil olmak üzere bütün ülkelerin takdirini kazandı, kazanmaya da devam ediyor. Bu başarıda başta Başkan Erdoğan olmak üzere, ilgili tüm yetkililer ve sağlık çalışanlarının emekleri çok büyük. Yasakların kademeli olarak sona erdirildiği şu günlerde, farkındalığı daha da artıran bir konuyu yazmadan geçmek istemedim.

Televizyonlardan bir süredir izliyoruz. Sanatçıların yoğunlukta olduğu ve aşı olmanın önemini anlatan, çağrıda bulunan bir dizi kamu spotları gösteriliyor. Aralarında Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz gibi sanatçılar ve dünyaca ünlü Türk doktorumuz Mehmet Öz'ün de bulunduğu isimler kamera karşısına geçerek aşı olmanın öneminin altını çiziyor ve bir an evvel normalleşmemiz, toplumun genelinde sağlıklı günlere dönmemiz için aşı olma çağrısında bulunuyorlar. Ben de bu kampanyanın perde arkasında neler olduğunu sizler için araştırdım, bakın neler çıktı.



Öncelikle, kampanyaya katılan sanatçılar bu kadarla sınırlı değil, çekim için gün alıp önümüzdeki günlerde tamamlanacak olanlarla yaklaşık 13 isim belirlenmiş. Aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Candan Erçetin, Okan Bayülgen, Cedi Osman, Sertab Erener, Demet Akbağ, Beyazıt Öztürk ve MFÖ'nün de olduğu bu isimlerin daha da artırılmasını isteyen Sağlık Bakanı Koca, 20'ye tamamlanması için görüşmelere devam edilmesini söylemiş.

İlk liste önüne geldiğinde de her bir sanatçıyı kendisi telefonla arayarak kampanyayla ilgili bilgi verip davet etmiş. Bakan Koca'yı geri çeviren bir sanatçı yok. Sadece programı uymadığı için katılamayan birkaç sanatçı, her tür katkıyı vermek istediğini, başta bu videoları hayli yüksek takipçisi olan kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı teklif ederek başka ne yapmaları istenirse seve seve katkıda bulunacaklarını beyan etmişler. Sanatçılar hiçbir bedel almaksızın çekimi gayet keyifli, bütün ekiple tam bir uyum içinde geçirmişler.



Dikkatinizi çekmiştir muhakkak; Candan Erçetin ve Cem Yılmaz gibi zaman zaman muhalif çıkışlarıyla bilinen sanatçılar da var bu kampanyaya katılan. Güzel olan taraf da bu. Candan Hanım, Tekirdağ'dan gelmiş, Demet Akbağ, Çeşme'den gelecek. Mehmet Öz, ABD'den katıldı. Yapım ve teknik ekip adına bütçe imkânlarının bu tür bir organizasyon için hayli düşük olması da bir olumsuzluk yaratmamış; çünkü onlar da bir vatandaşlık göreviyle projeye dahil olmuşlar.

Kamu spotlarını çeken Birleşik Heyecanlar Yapım Şirketi sahibi ve Yönetmen Yunus Nihat Özcan, konuşmamızda çok güzel bir noktaya işaret etti: "Bu ülke için söyleyecek sözüm, yapacak görevim var diyen sanatçılarımız gönüllerini ortaya koyarak dahil oldular. Çok açık söyleyebilirim ki, bu kadar geniş yelpazedeki isimler, bütün özverileriyle ve hiçbir ön şart olmaksızın bir araya gelerek bir vatan görevini yerine getirdiler. Burada büyük Türkiye'yi bir kez daha gördük."

Böylesine önemli bir projede bilabedel yer alıp gönüllerini ortaya koyan her sanatçıya, her bilim insanına ve diğer herkese bir kez daha gönül dolusu teşekkürler...