ŞEBNEM BURSALI

Ekmek gibi, su gibi, hava gibi, aldığımız nefes gibi ihtiyacımız olan bir duygu; huzur...

"Para var huzur var" sözünün tam tersine ister çok paranız olsun ister olmasın; huzurlu olmanın karşılığı maddiyat değil. Tam tersine; maneviyat olduğunu düşünenlerdenim. İnsan evladı, modernleşirken, maneviyattan da gün be gün uzaklaştı ve bunun sonunda bireyselleşti.

İstatistiklere baktığınızda her geçen gün depresyonun yükseldiğini görüyorsunuz. Çünkü toplumsal bağlar eriyor. İnsanlar, birbirinden yardım istememeye başlıyor. İlişkiler arasında bir takım eksilmeler, değerlerin de aşınmasına sebep oluyor. İnsanlar tek başına kaldığını ve "toplum tarafından yeterince dikkate alınmadığını" hissettiğinde de bir boşluk duygusuna kapılıyor ve bunun sonunda depresyon süreci başlıyor. Ve; önce bireylerin sonra da toplumun huzuru kaçıyor!

Huzur meselesine durduk yerde girmedim elbette. Cumartesi günü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde katıldığım bir ödül töreninde uzun uzadıya işlenen ve hatta törene ismini veren "İnsanlığın Huzuru" teması, bana bu yazıyı yazdırdı. Herşey; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da bir hayalinden söz etmesiyle başladı; "Toplumsal çatışmaları, islamafobiyi, en çok da insan huzurunu kaçıran ne varsa sona erdirmek adına bir proje hayata geçirmek istediğini" söylemişti MHP Lideri. Ve "İnsanlığın Huzuru Projesi" adı verilen bu çalışma, AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in koordinasyonunda ve Prof. Dr. Ahmed Güner başkanlığında oluşturulan, her biri alanlarında uzman akademisyenler tarafından bir yılı aşkın süreli çalışma sonucunda bir kitapta toplandı. Ahmed Güner Sayar, Kenan Gürsoy, İlyas Topsakal, Özgün Burak Kaymakçı, Hasap Kaplan, Kemal Sayar, Şenay Yalçın, Rasim Akpınar, Veysel Bozkurt, Talat Canpolat, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Abdurrahman Aliy, Yahya Mustafa Keskin, Süleyman Kızıltoprak, Hasan Yaylı ve Erol Sayan'dan oluşan akademisyenler, kendi alanlarında (mimari, ekonomi, birey ve aile hayatı, değerler, psikoloji, hukuk, sosyoloji, medya, eğitim ve dijital medya) huzur kavramını içeren yazılarını bu kitapta topladı.

Dünya büyüdükçe, küçülen dünyalarımızda yalnızlaştıkça ve değerlerimizden uzaklaştıkça nasıl huzurumuzun kaçtığını ve mutsuzluk girdabına sürüklendiğimizi öncesi, bugünü ve sonrasıyla ne yapılması gerektiğini tüm detaylarıyla anlatan bu şahane kitabı herkesin okumasını hararetle tavsiye ederim.

Aile içinde huzurun ne kadar önemli olduğu ve aile olmanın önemini çok doğru anlattığı gerekçesiyle İnsanlığın Huzuru Ödülü'ne layık görülen ATV'nin çok izlenen dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Burcu Yazgı Coşkun, Halit Özgür Sarı ve Bilal Yiğit Koçak da ödüllerini almak için o gün törendeydi. Daha yolun çok başında böyle güçlü mesajlar içeren bir projede yer alarak, böylesi önemli mesajları doğru iletebildikleri için şanslı olduklarını dile getiren genç oyuncularımızın ve elbette ATV'nin bu ödülü alması tesadüf değildi

MHP Lideri Bahçeli'nin ifadesiyle; "Huzurun, bir fikir ya da düşünce kalıbına dökülmesi; akıl-gönül-maneviyat- duygu planında ele alınması lazımdı. Aklıselim, Kalbiselim ve zevkiselim sacayağında insanlığın Huzuru Projesi yepyeni bir ufuk açacak" diyerek ortaya çıkan bu kitap, huzur denilen kavramın her boyutuyla ne anlama geldiğine ve bu yolun ne olduğuna dair önemli bir ışık tutuyor.

Emeği geçenlere ve bizleri de bu projeye dahil edenlere teşekkürler.