ŞEBNEM BURSALI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid- 19 sonrasında yapılmış en yoğun ve yoğunluklu programlardan biriydi New York seyahati. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurul toplantısına katılmak ve konuşma yapmak için üç günlüğüne geldiği bu dünya şehrinden, bütün dünyaya hem insanlık mesajları verdi hem de liderlik örneği gösterdi. Türkiye'ye 8 bin 700 kilometre uzaktan, 21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip ABD'nin finans başkentinden, ekonomiden diplomasiye çok geniş bir gündemi oldu.

ABD ile bu yılki ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarmak için var gücüyle çalışan özel sektörün temsilcileri DEİK ve TAİK yöneticileriyle artık geleneksel hâle gelen buluşma, 42. Cadde'deki Cipriani restoranda oldu.

Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ev sahipliğindeki yemeğe, sadece 4 gün önce belli olmasına rağmen otomotivden savunma sanayiine, dünya devi 100 firmanın CEO ve yöneticileri katıldı. Düzenlenen bu yemek, yeni yatırım ve işbirlikleri için de bir zemin oluşturdu.



Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" mottosuyla başlattığı ve her geçen gün biraz daha açıklık getirdiği BM Genel Kurul konuşması, beklenenin de üzerinde güçlü mesajları ve yeni önerileriyle büyük ilgi gördü. Dünyanın iki yıla yaklaşan bir sürede çok büyük çalkantılar yaşadığı, bölgesel çatışmaların arttığı, büyük göç hareketlerinin meydana geldiği, ekonomik daralmanın istisna kabul etmediği bir ortamda, Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ismini verdiği Turkuvaz Kitap'tan çıkan kitabı, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın da ana eksenini oluşturdu.

BM'nin yapısının değişmesi, Afganistan konusunda sorumluluk paylaşımı çağrısı ve göç dalgasına karşı herkesin elini taşın altına koyma zamanının geldiğini net şekilde ifade ettiği sözleri büyük yankı uyandırdı.

Erdoğan'ın BM mesajlarının en etkili somut hali de pazartesi günkü Türkevi açılışıyla kendini gösterdi. New York'un göbeğinde, BM'nin tam karşısında, BM Genel Sekreteri ve KKTC Cumhurbaşkanı ile Kosova, Letonya, Litvanya gibi ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte dualarla açılan 36 katlı ve 171 metre uzunluğundaki Türkevi binası, Osmanlı-Türk motifleri ve dünyaya meydan okuyan ihtişamıyla yeni bir dönemin de habercisi...

***



EMİNE ERDOĞAN'DAN AFRİKA KİTABI

Üç günlük New York programında sadece Başkan Erdoğan değil, eşi Emine Erdoğan da hayli yoğundu. Emine Hanım hem kültürel hem de çevre konularında himayelerinde yürüttüğü projelere bir kez daha farkındalık katan temaslarıyla dikkat çekti. Daha 10 gün önce gastronomi alanında zengin kültürümüzü ortaya koyan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının ardından Afrika seyahatlerinde tuttuğu notları ve izlenimlerini anlattığı Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Afrika Seyahatlerim" kitabının lansmanı hem renkli hem de etkili mesajlarla doluydu.



"İnsan mesafeleri kat ettiğinde 'öteki' dedikleriyle arasında aslında çok da fazla uzaklık olmadığını anlıyor" dediği kitapta, Afrika kıtasının, insanlarının sıkıntılarını anlatan Emine Hanım, "Bir bardak temiz suyun, bir toplum için umut haline geldiğini ancak bu tecrübe ile içselleştirebiliyorsunuz" diyerek çok büyük bir ders vermiş.