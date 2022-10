ŞEBNEM BURSALI

Mesleğimizin yaşayan efsanesi Yavuz Donat ile kitabımız "Off the Record"un (Turkuvaz Kitap) üç imza ve söyleşi programı için Bursa'daydık geçen hafta. İki günde hızlandırılmış şekilde tarihine, kültürüne, doğasına ve gastronomisine dair ne varsa dokunmaya çalıştık.

Gürsu gibi kabına sığmayan 100 bin nüfuslu bir ilçede 17 bin lisanslı sporcu olduğunu öğrenmek bana çok iyi geldi, yarınlara dair umutlarımı daha da artırdı. Her yaştan çocuk ve gencimizin bu güzel ilçemizde hemen her branşta hem de lisanslı ve Türkiye şampiyonlukları kazanarak spor yaptığını biliyor muydunuz?

İsmiyle daha da güzel olan Mustafakemalpaşa ilçesinde, şehircilik hizmetleri bir yana engellilere yönelik müzik, resim ve dans eğitimleriyle, doğaya saygıyı da öğreten üretimlerle güzel işler yapıldığına tanıklık ettik. Ve Türkiye'nin en büyük 5 ilçesinden biri olan Osmangazi'de yaşlılar, engelliler ve otistik çocuklarımız için bir ilçe belediyesinin yaptığı son derece profesyonel hizmetleri, ama daha da önemlisi insanların mutlu yüzlerini görmek çok güzeldi

Bir yanda tarihe saygıyı önceleyen devasa bir kentsel dönüşümü, diğer yanda insana dokunan hizmetleri gördükçe belediye başkanlarımızı bir kez daha tebrik ettim. İçi boş saçma tartışmalarla morali bozmaya çalışanlara inat, böylesine insanı önceleyen hizmetleri anlatmak, Türkiye'nin gerçek gündemine bu güzellikleri getirmek herkesin motivasyonunu artırması açısından son derece önemli.

***



HAYAL DEĞİL GERÇEK...

Çeyrek yüzyıl önce tek bir yat ile sektöre giren, bugün alanında dünyanın en önemli turizm ödülünü alan bir Türk kadını Begüm Doğulu...

25 yıl önce çıktığı bu yolda Atlas Okyanusu'nun ortalarında adını bile ilk kez duyduğu bir ülkeye sırtında çantayla, yatlarda ikram edilenlerle karnını doyurarak gidip tabiri caizse tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş bugünlere. Dev şirketler arasından sıyrılıp alanında "dünyanın en iyisi" olması da bu nedenle bir rastlantı değil.

Geçen hafta sonu Karadağ'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada bu başarısında katkısı olanların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da özel bir teşekkür etti Begüm Doğulu. Dünyanın en büyük şirketlerinin CEO ve sahiplerinin olduğu törende Doğulu şunları söyledi: "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yatçılık sektörüne çok büyük destekleri var. Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yat charter lisansı yasasını uygulamaya koymayı başardık. Bu sayede Avrupa standartlarında dünyanın en lüks yatlarını koylarımızda ağırlamayı başardık."

Denizcilikte çok gelişmiş, lobisi çok güçlü olan İngilizlere rağmen ve Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Hırvatistan, Karadağ ve Amerika'dan dev şirketlerin yarıştığı süper lüks bir sektörde en iyinin bir Türk kadını olması, son 20 yılda değişen, dönüşen Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de bir kez daha gözler önüne seriyor.