ŞEBNEM BURSALI

Pazar akşamüstü dünyanın gözü kulağının çevrildiği Bali yoluna çıkarken geldi Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain patlama haberi. Doğal olarak endişe ve üzüntüyle takip ettiğimiz gelişmeler, uzun yol boyu ve pazartesi gün boyu saat farkına rağmen devam etti. Güvenlik güçlerimizin ve polisimizin kısa sürede PKK'lı teröristleri yakalaması, binlerce mil uzaklıktaki bizleri, Türkiye'deki milyonlarla birlikte bir nebze olsun rahatlattı.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye heyetiyle birlikte geldiğimiz G20 toplantısına işte bu duygularla başladık. "Küresel liderliği" artık herkesçe kabul gören Erdoğan ile bölgesinde ve dünyada oyun kuran Türkiye'nin önünü kesmek isteyen terör örgütlerinin ne ilk ne de son saldırısı olacak bu. Ama bir kez daha dosta ve düşmana gösterdik ki, bir avuç çapulcuya pabuç bırakacak da değiliz.

Terör örgütlerini ve teröristleri kınamak yerine devletin güvenlik güçlerini, iktidarı suçlama yarışına giren siyasetçi ya da aydın geçinenlerin muhaliflik duyguları, "gözlerini görmez, kulaklarını duymaz" yapmış belli ki. Bebeklerin öldürüldüğü hangi dava ya da eylem haklı olabilir? Herkes şunu bilsin ki fail ya da failler kim olursa olsun; milletin iki eli bu alçakların, bebek katillerinin yakasındadır. Ölüsünün, dirisinin; her gün birisinin, bir gün de hepsinin cezası verilecektir...







Gelelim Bali'deki zirveden izlenimlere... Görüşmelerle ilgili detayları haber sayfalarımızda okuyacağınız için tekrara girmeyeceğim. Yola çıkarken her yurtdışı seyahatte Başkan Erdoğan'a eşlik eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı göremeyince şaşırmış, hatta kendi aramızda nedenleri üzerinde yorum yapmıştık. Çok geçmeden her zamanki rutinin çok önemli bir sebeple bozulduğunu öğrendik.

CIA Direktörü William Burns ile Rus İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi. Rusya- Ukrayna Savaşı sürecinde bir tehdit olarak sürekli gündemde bulunan ve dünya barışını, insanlığın genelini tehdit eden "nükleer silah" kullanma ihtimali ele alındı.

Bu konuda iki önemli aktörü Ankara'da aynı masada buluşturma noktasında Başkan Erdoğan'ın dünya barışına yönelik kararlı ve dengeli gayretlerinin dünya liderleri tarafından da takdir edildiğini bizzat gözlemlemek, bir Türk gazeteci olarak beni ziyadesiyle memnun etti. Dünyadaki açlık tehlikesine karşı kısa süre önce Rusya ile Ukrayna dışişleri bakanlarını Ankara'da buluşturmayı ve "tahıl koridoru"nu kurdurmayı başaran Erdoğan, "enerji"yle ilgili olumsuz etkileri bertaraf ettiği gibi uluslararası güvenliğe karşı ciddi bir tehdit olan nükleer silah konusunda da arabuluculuk yaparak inisiyatifi eline aldı.

Zaten G20 Zirvesi'nin ilk gününde Erdoğan'a gösterilen ilgi, oynadığı rolün küresel boyutta kabul gördüğünü de gösterdi. Pandemi sonrasında böylesine kapsamlı bir zirvenin üç başlığından biri olan "sağlık" temasıyla ilgili, pandemide en başarılı süreci yürütmeyi başaran "Türkiye modeli" de en az diplomasideki başarı kadar öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'de baş döndürücü bir diplomasi trafiği yürüttü. ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü. Gündeminde yine yoksul ülkeler vardı. Tüm dünyaya gıda krizi uyarısında bulunarak "Gıda krizinin çözümünde katkı sağlıyoruz ve sağlayacağız" diyerek inisiyatif aldı.