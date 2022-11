ŞEBNEM BURSALI

Başkan Erdoğan'ın sadece yurt içi değil, yurt dışı temasları da baş döndürüyor. Dünya Lideri tanımının içeriden çok, dışarıda yapıldığına defalarca şahitlik etmiş bir gazeteci olarak şunu söylemeliyim ki; yüzünü sadece tek bir coğrafyaya dönen, tek kutuplu bir diplomasiden ziyade kendi çıkarlarımızı önceleyen çok kutuplu bir diplomasi ve bölgesinde küresel bir aktör olan yeni Türkiye inşası için bu bir zorunluluktu. Başkan Erdoğan en başından bu yana 20 yıllık iktidarında dönüşümü gerçekleştirmeyi başardı.

Bu satırları sizler okurken biz yine binlerce kilometre uzaklıkta, Bali adasında yeni bir Liderler Zirvesi'nde kendisini takip etmek üzere olacağız. Bu detayları vermeden önce, sadece Kasım ayı içinde Başkan Erdoğan'ın yurt dışı temaslarını kısaca hatırlatmak isterim.

Önce 4 Kasım'da İstanbul'da Başkan Erdoğan ev sahipliğinde NATO gündemli görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine yönelik Türkiye'nin koşullarının yerine getirileceğine dair temaslar ve ardından Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru ve barış sürecinde Türkiye'nin çözüm önerileri ele alındı. 8 Kasım'da Ankara'da İsveç Başbakanı'nı ağırlayan Başkan Erdoğan, yine İsveç'in üyelik sürecinde yaptıkları kapsamlı şekilde ele alındı. 10-11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilat Zirvesi'nde tarihi bir adım atıldı. Üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların arttırılması kararı çıkan Zirve'nin en önemli kazanımı; KKTC'nin gözlemci üye olarak teşkilata kabul edilmesi oldu.

Başkan Erdoğan, bugün başlayacak Endonezya'nın Bali adasındaki G-20 Liderler Zirvesi'nde çok önemli ikili görüşmeler yapacak. "Birlikte iyileş, daha güçlü iyileş" temasıyla biraraya gelecek olan dünya liderleri, küresel sağlık mimarisi, sürdürülebilir enerji geçişi ve dijital dönüşümü konuşacaklar. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler ve tahıl koridoru ile ilgili yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Ve bizler sizlere bu ayrıntıları hem gazetemizin sayfalarında haber olarak hem de yorumlarımızla aktaracağız.



DÜNYAYA KKTC MESAJI

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Semerkant'taki Zirvesi'nde KKTC'nin 'gözlemci ülke' statüsü ile teşkilata dahil edildiğini az önce söyledik. Bu konu, öyle sıradan bir karar ya da başarı olarak görülmemeli. Bu, öyle bir karar ki hem coğrafi hem de ekonomik ve siyasi-diplomatik anlamda böyle geniş kapsamlı ve özgül ağırlığı bu denli büyük bir birlikte, KKTC'nin artık siyasi anlamda bir statü kazanması anlamına geliyor. BM Toplantısı için bulunduğumuz Newyork'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığımız röportajda, "off the record" (basına kapalı) olarak bu konuyu konuşmuş ve Başkan Erdoğan'ın her uluslararası platformda KKTC adına bu denli kararlı bir politika yürütmesinin meyvelerinin tek tek alındığını dinlemiştik. Kıbrıs'taki İki devletli egemen devlet statüsü sürecinde çok önemli bir adım olarak yorumlanan bu karar, Rusya'nın KKTC'ye direk uçuş başlatması ile de dünyaya çok etkili bir mesaj olacaktır.