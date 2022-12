ŞEBNEM BURSALI

Pazartesi günkü TBMM Genel Kurulu'nda yaşananlar, bugünkü ana muhalefeti yönetenlerin seviyesini gözler önüne serdi. Her fırsatta "Atatürk'ün partisiyiz" diyenlerin, Atatürk'ün vasiyetine ne kadar sahip çıktığı ortada!

Bütçe üzerine yaptığı konuşma sırasında söylediği sözler için "Gazi Meclis'e hakaret etme" uyarılarına "Ne Gazi'si, geçin bunları" cevabını veren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Genel Başkanı olarak Atatürk'ün bizzat verdiği sıfatı da inkâr etmiş oldu.

Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş tek Meclis'tir ve bu yüzden ismi "Gazi Meclis"tir. Atatürk, Anadolu'yu işgal eden emperyalist devletlerin dayatmalarına karşı çıkmış ve Sevr'i yırtıp atmıştır. Bütün bunları yaparken de gücünü sadece milletten ve onun iradesini temsil eden Gazi Meclis'ten almıştır.

CHP'ye tavsiyem; Amerikalı olmayan danışmanlardan birileri bu gerçekleri genel başkanlarına anlatsa iyi olur.

***



ÇARPITANLARIN DEĞİL MİLYONER'İN Z KUŞAĞI

İsmi Batu Alıcı. Ekranda gördüğünüzde bir dizi oyuncusu sanacağınız kadar yakışıklı. Ama izlediğimizde gördük ki, yüzünün güzelliği aslında kalbinin, ruhunun güzelliğinin yansıması. Saygılı, kibar, ölçülü ve genel kültürüyle "benim" diyen pek çok büyüğünü geride bırakır.

Alakalı alakasız her şeyin yarıştırıldığı programlara inat, sadece bilginin ölçüldüğü ATV'nin kült yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son yarışmacısı, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Batu Alıcı oldu. Batu, sadece ekrandan yansıyan yüzüyle değil, bilgisiyle de gönülleri kazandı. Hele ki, "Atatürk'ün boy, kilo ve ayakkabı numarası" sorusuna hiç tereddütsüz doğru yanıt veren Batu'ya, programın başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun söylediği "Seni 1 milyonu kazanmış sayıyorum" sözleri, milyonların da ortak duygusuydu.

Batu, bu pazar günü yayınlanacak bölümde, 1 milyon liralık soruyu yanıtlayacak. Eminim ki benimle birlikte herkes, Batu'nun soruyu doğru yanıtlamasını ve büyük ikramiyeyi kazanmasını istiyor. "Z kuşağı" ismini verdikleri gençleri aşağılamaya, onları hor görmeye çalışanlara bundan daha anlamlı bir cevap olmaz.

Programın yapımcısı Mehmet Çam ile hem Batu'yu hem de yarışmanın neden bu kadar önemli olduğunu konuştum. İlginç bir detay hatırlattı Mehmet Çam: "Şimdiye kadar Milyoner'de milyonluk soruyu açtıran 4 yarışmacı da 19-20 yaşlarında. Enteresan tarafı, milyondan bir önceki sorunun cevabını doğru tahmin ediyorlar ama ortada 170 bin TL'lik bir risk olduğundan (200 bin TL'den 30 bin TL'ye düşüyor soru yanlış cevaplanırsa) bu riski almıyorlar. 6 bin 500 yarışmacıdan sadece 4 tanesi milyona geldi. Buradan anlıyoruz ki; gençler daha cesur, kendilerine de çok güveniyorlar. Ne bildiklerinin de ne bilmediklerinin de çok farkındalar. Her zaman söylüyorum; bu yarışmada milyonu bilgisi çok olan değil, cesareti çok olan alıyor!"

Mehmet Çam'a hak vermemek mümkün değil. Hele ki, Gazi Meclis'in çatısı altında bırakın milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin, hiçbir insanın ağzına yakışmayacak küfürler eden milletvekillerini görünce umutlarımız azalıyor ama Batu ve onun gibi milyonlarca gencimizin arkadan geldiğini görünce umutlarımız tekrar ve en derinden yeşeriyor çok şükür.

Son bir not: Mehmet Çam'a milyonluk sorunun neyle ilgili olduğunu sormadığımı sanmayın ama elbette bana ser verdi, sır vermedi. Ben de herkes gibi pazar günü ATV'de yarışmayı soluksuz izleyeceğim. Haydi Batu...