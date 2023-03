ŞEBNEM BURSALI

Ankara artık iyiden iyiye seçim sürecine girdi. Her partinin genel merkezi ana baba günü; meşhur Çukurambar kafeleri ve restoranları aday adaylarının kulis çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 9 Nisan'da partiler, milletvekili aday listelerini YSK'ya verene kadar da artarak devam eder. Bunlar siyasetin rutin gündemi ama bir de ittifaklar içinde olağanüstü bir trafik var. Her iki ittifaka yeni katılması beklenen partilerle ilgili görüşmeler, gizli-açık temaslar biz gazeteciler tarafından yakından izleniyor ve hiçbir detayı atlamadan sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.

Her iki ittifak açısından mevcut ve olası durumları yorumlarken derin farklılıklar dikkat çekiyor. İlkeler etrafında oluşturulan ve devlet-millet bekası için kurulan Cumhur İttifakı ortakları, aynı bilinç ve hassasiyet içinde yürüttükleri bu süreçte son derece dikkatli ve özenliler. AK Parti-MHP ve BBP'li ittifakta Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ile başlayan görüşmelerde ANAP ve DSP de denklem dışında tutulmuyor. İttifak içinde ya da değil ama bu blokta şimdilik kesin olan şey, cumhurbaşkanı adaylarının Erdoğan olması.

6'lı Masa olarak başlayan Millet İttifakı da, bugüne kadar mahcup ortak olarak masanın altında tuttukları HDP'yi artık resmen masanın üzerine çıkardı. İP Lideri Akşener'in düne kadar "Bizim olduğumuz yerde olamaz" dediği HDP, bugünkü pozisyon itibarıyla 6 artı 1 koalisyonunun en rahat ortağı gibi davranıyor.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na "Seni bekliyoruz, gel" derken, HDP ile olmaz diyen Akşener'in, "Bizim olmadığımız denklemde kazanma şansınız yok, bizi ikna etmek zorundasınız" diye siyasi nezaketi zorlayan, üsttenci üslubu da devam ediyor. Nitekim bu üslubun sonuç verdiği, Akşener'in "Kemal Bey, HDP ile görüşebilir" açıklamasıyla görüldü zaten.

Bütün bunların yanı sıra 6 artı 1 ittifak içinde milletvekili aday listeleri epey sıkıntılı bir süreçte yürüyor. CHP listelerinden aday gösterilmek yerine 3'lü sağ blok şeklinde ortak listeyi tercih eden SP Lideri Karamollaoğlu'nun teklifi DEVA Lideri Babacan'dan veto yedi. SP logosu altında tek parti olarak liste hazırlamak isteyen Karamollaoğlu'na, kendi partisinin ismiyle seçime girmekte direten Babacan mesafeli duruyor.

Günün sonunda oy oranları yüzde 4 bile etmeyen bu 4 partinin her birine seçilecek yerden en az 5'er vekille listelerini açması beklenen CHP için durum pek de kolay görünmüyor. Yıllardır partisine emek veren teşkilat üyeleri, kendileri yerine yüzde 1 bile etmeyen oy oranındaki sağ partilerin vekil adaylarının CHP listelerinden gösterilecek olmasından son derece rahatsız.

Sözün özü: 9 Nisan'da YSK'ya milletvekili listeleri sunulana kadar 6 artı 1 masanın işi hiç de kolay olmayacak. Ortak liste veya ayrı ayrı da girseler, Millet İttifakı içinde masadan kalkmak dâhil her türlü sürpriz kimseyi şaşırtmayacak.