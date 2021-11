Hatayspor’u Süper Lig ikinciliğine taşıyan Ömer Erdoğan: Başarımın sırrı oyuncu tercihleri

400 oyuncu portföyümüz vardı. Onlardan bizim oyunumuza uyum sağlayacak, bu ligin dinamiklerinde başarılı olabilecek isimleri aldık. Burada oyuncu tercihleri bana bırakıldı. Bu çok önemli bir konu

Süper Lig'de üç büyükleri geride bırakıp, lider Trabzonspor'un ardından zirve yarışını sürdüren Hatayspor'un genç teknik direktörü Ömer Erdoğan, yakaladıkları başarıyı gelişime açık olmalarına ve transferde yaptıkları oyuncu tercihlerine bağladı. İşte Erdoğan'a yönelttiğimiz sorular ve cevapları:

4 büyüklerin bir sonraki hamlesinde, belki de Milli Takım'da görülecek isimlerdensiniz. Stratejiniz var mı?

Burada yapacak işlerimin olduğuna inanıyorum. İnşallah daha uzun yıllar çalışırız ama bir gün ayrılık olacak. Sonrasında nereye gideceğim konusunda kafamda bir hayal veya düşüncem olmadı. Ben hem şu anın keyfini çıkarıyorum hem de kendimi takımımla geliştirmeye çalışıyorum. Öğrenecek çok şeyim var.

Kendinizi geliştirirken, neler yapıyorsunuz?

Her antrenman, her maç kendimizi geliştirmemiz için bir fırsat. Futbol sürekli olarak kendini yeniliyor. 8-10 yıl öncesine kadar Barcelona'nın tiki-taka futbolu konuşulurken, bugün topla geçiş oyunları önem kazandı. Onun için ben de sürekli kendimi güncellemeye çalışıyorum ve sırf sabit bir sistem üzerine değil…

İstanbul dışı sizin için daha kârlı mı gözüküyor?

İstediğiniz futbolu oynatırken oyuncu grubunu kendiniz transfer edebilecek misiniz? İstediğiniz futbolcular alınabilecek mi? Bu da önemli bir konu. Çünkü kafanızda bir şablon var. Burada oyuncu tercihleri tamamen bana bırakılmış. Sağ olsun yönetim bana inanıyor. Biz de zaten daha önceki boş zamanlarımızda hazırlığımızı yaptık. 400 tane oyuncu portföyümüz vardı. Bizim oyunumuza uyum sağlayacak, bu lige uyum sağlayacak, bu ligin dinamiklerinde başarılı olabilecek isimleri tercih ettik. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Ancak İstanbul'a gidince böyle olmayabiliyor. O zaman başka bir problem; belki istemediğiniz oyuncularla da bu başarıya gitmeniz ve adapte olmanız gerekiyor.







HER MAÇ MEYDAN OKUMA



Bu sene Anadolu takımları içinde Konyaspor ile ligi forse ediyorsunuz. Şampiyonluk için ümidiniz nedir?

Şu an ligde bulunduğumuz nokta ikincilik. Bizi kesinlikle havaya sokacak veya yönetim olarak hedeflerle ilgili farklı açıklamalar yapacak durumumuz yok. Bizim için en önemlisi, sezonu nerede bitireceğimiz. Bununla ilgili olarak konuşmak için çok erken. Biz gerçekten de her haftayı yeni bir sınav, yeni bir meydan okuma olarak gören bir takımız. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maçtan maça düşünüyoruz. Bu bizi nereye götürür bilemiyoruz ama şu anki bulunduğumuz nokta, çok önemli değil. Bir tek önemli tarafı, oyuncularımızın şu an bulunduğumuz noktada öz güvenli, mutlu olması, camianın, herkesin bu durumdan keyif alması... Ancak daha önemlisi, sezon sonu ligi nerede bitireceğimiz. Önümüzde daha çok karşılaşma var. Bu konuda bir açıklama yaparak hem takımımı hem de kendimi baskı altına almak istemiyorum.



KUNTZ DOĞRU İSİM



Milli Takım'da teknik direktörü dışarıda arıyoruz. Neden mesela bir Ömer Erdoğan'ın kapısı çalınmıyor?

Stefan Kuntz'un da doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Kendi ülkemizden bir Türk hoca bunu yapabilir miydi? Yapabilecek hocalarımız da var ama bu konuda özellikle son Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlıktan sonra bir değişim gerekiyordu. Hamit Altıntop özellikle Kuntz'u çok araştırmıştı. Günümüz futbolunda yeni jenerasyon hocalarla başarılı olacağına inandığı için getirdi. Kuntz başladıktan sonra çok güzel bir gelişim izliyorum. İnşallah başarılı olur. Ama bundan sonraki dönemlerde Türk hocalara güvenilirse bizlerden biri de görevi seve seve yapar.







İSTANBUL'DA SABIR YOK!



Hatay ile olan uyumunuz belli. Ancak iş İstanbul'a gelince durum farklı oluyor, baskı oluyor. Bunun için Türk futbolunda ne yapılması gerekiyor?

İstanbul takımlarındaki sabır, buradaki gibi değil. Bu nedenle oraya giderken baskıya kendinizi hazırlamalısınız. Oraya gittiğinizde aynı şekilde büyük takıma göre bir oyun oynattırmanız gerekiyor. Önemli olan duruşunuz, baskı ile karşı karşıya geldiğiniz zaman nasıl bir tepki vereceksiniz? Hem psikolojik hem de oyunsal olarak kendinizi geliştirirseniz orada sıkıntı olacağını düşünmüyorum.



KISA KISA



SERGEN HOCA İLE ARAMIZ İYİ

Geçen sene yaptığınız açıklamalar sonrasında Sergen hoca ile aranız nasıl?

Gayet iyi, hiçbir sıkıntımız yok. Sergen hocaya da yanlış bir aktarımın olduğunu söyledim. Onu tebrik ediyorum, futbolculuğunu da beğenerek izledim. Aynı şekilde iyi hocalık yapıyor. O açıklama o gün yaşandı ve sonra kapandı. Skora bakılınca bu durum onlara yaramış gibi görünüyor.



PROJEMİZE İNANIYORLAR

Sizin verdiğiniz oyuncu profili, her şeyi uygulamaya amade mi?

Benim oynatmak istediğim futbol belli. Transfer yaparken, bu oyuna uygun olanları tercih etmeye çalışıyoruz. Transfer etmeden oyuncuya isteklerimizi, analizlerimizi gönderiyoruz. Geldikten sonra performansını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Futbolcunun hatalarını drone ile çekiyoruz, idmanın analizini yapıp, eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Oyuncular da bu konuda ilerleme kaydedince projeye inanıyor. Kendi gelişimi ile birlikte takımın başarısında rol alıyor.



8-9 İSMİ TUTMAK İSTERDİM

Geçen sezondan ayrılanlara bakınca, bu tercih sizin miydi, yoksa gitmek mi istediler?

Onlardan hiç olmazsa 8-9 tanesini tutabilseydik bu sene farklı bir transfer politikası izlerdik. Çok fazla oyuncu almazdık. Hem alternatif oluşturmak hem de bazı mevkileri daha kalitelileri ile doldurup, geçen seneki kadroya devam etmek isterdik.



DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR

İlk geldiğinizde belki de bu başarıyı sizden beklemiyorlardı. Futbolcu gibi teknik adam da kazandıkça üstüne mi koyuyor?

Kazandıkça daha keyifli oluyor. Oyuncunun da motivasyonu, öz güveni artıyor. Benim olmazsa olmazım, çok mücadele ve çok koşmak. Hem hücuma hem savunmaya takım olarak katkı sağlamak. Ben oyuncularıma 'En iyi savunma, forvette başlar' diyorum. Çünkü rakibi çıkartmamak çok önemli... Daha yapacak çok işimiz var.



ÖMER ERDOĞAN NE YAPTI?

Daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ömer Erdoğan, ilk teknik direktörlüğünü Fatih Karagümrük'ün başında yaptı. İstanbul ekibiyle 2019-20 sezonunda 12 maça çıkan 44 yaşındaki çalıştırıcı, 1.75 puan ortalaması yakaladı. Geçen sezon başında ise Hatayspor'da hocalığa başladı ve ligi 61 puanla 6. sırada tamamladı. Bu sezon da 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan topladı, ligin 2. sırasına kuruldu.