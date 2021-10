İstifanın arkasında şantaj var!

“Metin Tokat’ın istifasından, Tatlı’nın istifasına kadar geçen 24 saat, Türk hakemliğinin en kara, en kirli, kasetlerin, şantajların havada uçuştuğu süre oldu”

Son 3 günde MHK'de yaşananlar Dallas dizisinde hatta Watergate skandalında bile yaşanmadı. Serdar Tatlı, MHK'yi kurarken tüm üyelerden peşinen imzalı istifa dilekçelerini almış. Yani bir gün isterse herhangi bir üyeyi, o üye istemese bile görevden alma şansı ve imkanı olsun diye böyle bir yola gitmiş. Yani bu antidemokratik yolun adı aslında Şark kurnazlığıdır. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra Ali Koç'un isyanı, Serdar Tatlı'yı zıplattı… Tatlı'yı göreve getiren televizyon yorumcusu ona akıl verdi. Dedi ki, "Oğlum, bir safra at, gaz al…" Yani üçüncü dünya ülkelerinde bile göremeyeceğimiz bir yöntemle Serdar Tatlı, Metin Tokat'ı istifa ettirtti.



SKANDALLARIN SORUMLUSU SEN OLACAKSIN



Metin Tokat'a sorsanız "Ben istifa ettim" diyor. Ya Metin yıllarca yanımda yan hakemlik yaptın, zeki adamsın. Sen istifa ettiğin an tüm ihale üzerine kalacak. Yaşanan tüm hakem skandallarının sorumlusu sen olacaksın. Tabii ki isteyerek istifa etmedin, göreve gelirken peşinen verdiğin istifa dilekçesi işleme konuldu. Metin Tokat'ı tanırım… Dürüst çocuktur ve akıllıdır. Bu istifa dilekçesi işleme konulduğunda Metin Tokat da haklı olarak isyan etti ve Serdar Tatlı'ya dedi ki; "Ne o! Bütün bu skandalların ihalesini benim üzerime mi bırakacaksın, sen de kendini kurtaracaksın öyle mi! "Konuşurum" dedi, "Elimde bilgi, belge, kaset ne varsa kamuoyuna açıklarım" dedi. En önemlisi "Bizi göreve getirenlerle yaptığın pazarlıklarla ipliğini pazara çıkartırım" dedi. Baktı ki Serdar, Metin Tokat çok ciddi, pabuç pahalı ne yapacağını şaşırdı.



HİÇBİR MHK ÜYESİ KONUŞMAYACAK



Metin Tokat'ın istifasından Serdar Tatlı'nın istifasına kadar geçen 24 saat Türk hakemliğinin en kara, en kirli, kasetlerin, şantajların havada uçuştuğu 24 saat oldu. Altı okka kalbi olan Serdar Tatlı, bırakmak zorunda kaldı. Bırakmasa Metin Tokat konuşacaktı. Şimdi konuşmayacak. Hiçbir MHK üyesi konuşmayacak. Tekrar söylüyorum, Fenerbahçe camiasını kandıran bazı çakallar, Serdar Tatlı'yı kullandılar. Serdar Tatlı da sıkışınca arkadaşını sattı. Bak Serdar Tatlı, yıllar önce İSKİ skandalında rüşvet alan genel müdürün karısı, eşi kendinden boşanmak istediğinde bir konuştu, iktidar düştü. Pek tabii ki seninle ilgili rüşvet gibi bir şey ima etmiyorum ama bundan sonra gelecek MHK'lara talimatımdır, Serdar Tatlı'yı bırakın maçlara gözlemci, temsilci, top toplayıcı bile yaparsanız aklınızı alırım.



SON 20 YILDA 14 MHK GÖREV YAPTI



SERDAR Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, istifasını TFF yönetimine verdi. Son dönemde yapısı ve aldığı kararlar ile hakem yönetimlerinden dolayı eleştirilerin odağı haline gelen, Kulüpler Birliği Vakfı ile TFF'nin yeniden yapılandırmak için görüşmeler yürüttüğü MHK'de, yönetim istifa kararı aldı. MHK, son 20 yılda 14 farklı dönemde 10 başkan ve 66 üye gördü. 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. 14 farklı MHK yönetiminde toplamda 66 üye görev aldı.



"20 KULÜP DE İSTİFA İSTEMEDİ"



Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Serdar Tatlı'nın istifası sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Hakemler konusundaki sıkıntı, tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi lazımdır. Kişiler değişse de problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir. Federasyonla yaptığımız görüşmede de Serdar Tatlı ile ilgili olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Serdar Tatlı'nın ayrılması, federasyonu ilgilendirir. 20 kulübün de bu yönde bir isteği olmamıştır. "



DOĞUM GÜNÜNDE DERBİ YÖNETECEK



BEŞİKTAŞ ile G.Saray'ı karşı karşıya getirecek 10. haftanın kapanış maçına Fırat Aydınus atandı. 25 Ekim 1973 doğumlu olan Aydınus, 48. yaşını kutlayacağı gün derbi maçta düdük çalacak. Bu sezon G.Saray'ın 2-2 biten Kasımpaşa, Beşiktaş'ın Altay'a 2-1 yenildiği karşılaşmaları yönetmişti.



ŞANSALAN KIZAĞA!



F.Bahçe-Trabzon maçının hakemi Ali Şansalan'a son MHK'nın da görev vermemesi dikkat çekti. Şansalan, yönetimiyle sarılacivertli camianın protestosuna maruz kalmıştı.



YENİ ADAY ÇULCU!..



Tatlı, hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Mesajda, "MHK olarak bugün (dün) itibarı ile TFF'ye istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız" ifadeleri yer aldı. Bu arada MHK başkanlığı için en kuvvetli adayın eski başkan Mustafa Çulcu olduğu bildirildi.